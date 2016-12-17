По итогам первого за последние 11 лет визита президента России Владимира Путина в Японию было подписано более 60 различных соглашений на общую сумму инвестиций 300 миллиардов иен (около 2,54 миллиарда долларов), сообщил заместитель генерального секретаря правительства Японии Котаро Ногами. Кроме того, лидеры двух стран договорились совместно осваивать Курильские острова. На пресс-конференции в Токио Путин и японский премьер Синдзо Абэ сообщили, что страны будут вести совместную экономическую деятельность в различных сферах, включая туризм, рыболовство, медицину и экологию.

Двухдневный визит Путина в Японию был посвящен главным образом двум связанным темам — мирному договору и, соответственно, вопросу Южных Курил, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Путин и Абэ приняли совместное заявление, в котором отмечается, что важным шагом на пути к заключению мирного договора должно стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах, отмечает ТАСС. При этом вопрос суверенитета спорных территорий, как утверждается, не поднимался, хотя, по словам Абе, Япония не отказывается от претензий на острова Итуруп, Шитокан, Кунашир и архипелаг Хабомаи.

«Нужно прекратить исторический пинг-понг по этим территориям. Если мы сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром, а он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить межправсоглашение, отработать механизмы взаимодействия, то эти острова вполне могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а, наоборот, чем-то объединяющим и Россию, и Японию», — заявил Владимир Путин.

По словам помощника российского президента российского президента Юрия Ушакова, параметры документа о начала консультаций прорабатывали лично Путин и Абэ. Японский премьер по итогам встречи в Нагато отметил, что речь идет о деятельности «в рамках специальной японско-российской системы».

Вопросы экономического сотрудничества прорабатываются в соответствии с планом из восьми пунктов, который Абэ предложил Путину на встрече в Сочи 6 мая. Этот план предполагает укрепление отношений двух государств в области энергетики, малого и среднего бизнеса и индустриализации Дальнего Востока. Японский премьер предложил также укреплять взаимодействие в сфере атомной энергетики и в области гуманитарных обменов.

«Для конкретных предложений у бизнесменов и чиновников было около полугода. Конечно, все двусторонние проекты, которые имеют под собой прочную бизнес-основу, и так подписаны и реализуются (часто — без участия первых лиц). Все остальные проекты либо давно обсуждаются, но не двигаются вперед из-за коммерческих разногласий или высоких рисков, либо представляют собой совсем свежие идеи, которые еще предстоит как следует обсчитать, перед тем как превращать меморандумы в твердые обязательства», — отметил руководитель программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Что касается, спорных островов, то идею совместного хозяйственного освоения Южных Курил Россия продвигала не один год, но Япония раз за разом отказывалась, пишет Габуев. Поскольку Токио воспринимает эти острова как оккупированные Москвой «северные территории», то вложение инвестиции в них японскими компаниями означало бы косвенное признание суверенитета России над спорными землями.

Но теперь Абэ поменял общий подход к переговорам, полагая что налаживание экономических связей с Россией поможет создать условия для решения старого конфликта. В этот подход вписывается решение японского премьера согласиться на совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах, считает эксперт.

«Вероятнее всего, конкретный налогово-правовой режим для японских инвесторов на Южных Курилах будет напоминать территории опережающего развития, которые создает на Дальнем Востоке команда вице-премьера Юрия Трутнева, а также включит в себя идеи из закона о свободном порте Владивосток. Льготы вроде безвизового въезда, многолетних налоговых каникул, упрощения или отмены многих разрешительных процедур позволят японским бизнесменам минимизировать общение с российскими чиновниками», — добавил эксперт.

Сам Абэ в ходе пленарного заседания бизнес-форму в Токио отметил, что российско-японские отношения вышли на орбиту существенного развития, подчеркнув, что благодаря ряду встреч на высшем уровне ему удалось построить российским президентом «глубокие доверительные отношения».

По мнению старшего научного сотрудника Института дальнего Востока РАН Василия Кашина, по итогам двухдневных переговоров каждая из сторон добилась своего.

«Говорить, что кто-то выиграл, кто-то проиграл однозначно нельзя: обе стороны не ожидали, что будут какие-то прорывы по территориальному вопросу. В то же время обе стороны были заинтересованы в активизации отношений. Для Японии движущим фактором политики по отношению к России является фактор Китая, а для России — потребность привлечения дополнительных инвестиций», — сказал Кашин «Коммерсанту».