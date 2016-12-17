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17 декабря 2016, 08:33
гражданское общество «Мемориал» правозащитное движение

«Мемориал» под ударом

За последнее время был осуществлен ряд враждебных действий в отношении одной из старейших и наиболее авторитетных общественных организаций, начавших свою деятельность еще в СССР, а продолжающей в России и других странах мира – Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», а также в отношении еще одной «мемориальской» организации – Правозащитного центра «Мемориал». Рассказ о произошедшем мы построили в форме публикации четырех документов.

1. Международный Мемориал. 7 декабря

30 сентября 2016 года Министерство юстиции России по результатам проверки, проведенной в Международном Мемориале, сделало вывод, что Международный Мемориал является организацией, «выполняющей функции иностранного агента». Поскольку Международный Мемориал добровольно сам не внес себя в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов, Министерство юстиции составило протокол о совершенном правонарушении и передало дело в Тверской суд г. Москвы.

7 декабря состоялось заседание Тверского суда по представлению Минюста. Как и ожидали многие, суд оштрафовал Международный Мемориал на 300 тысяч рублей за то, что организация не внесла себя добровольно в реестр организаций-иноагентов.

Между тем, еще 21 ноября Международный Мемориал подал иск к Министерству, требуя отменить его решение о включении организации в реестр иноагентов. Судебное заседание по этому иску Мемориала назначено на 16 декабря в Замоскворецком суде г. Москвы.

В этой ситуации решение от 7 декабря Тверского суда, который не стал дожидаться разбирательства дела по существу, а сразу вынес решение о том, что Мемориал совершил правонарушение и должен поэтому платить штраф, выглядит особенно странно. Теперь Мемориал должен вести две судебные линии. Мы будем опротестовывать решение Тверского суда о штрафе и также надеемся на справедливое и беспристрастное рассмотрение нашего спора с Минюстом в Замоскворецком суде г. Москвы.

Напомним, что Мемориал – одна из старейших общественных организаций России, главной целью которой является увековечение памяти жертв политических репрессий. Напомним, что «иностранный агент» – это один из наиболее распространенных ярлыков в отношении «врагов народа» в сталинское время и в отношении инакомыслящих в более позднюю эпоху. Сегодня этот ярлык вернулся – и, как и в прежние времена, используется в политических целях без предъявления каких бы то ни было содержательных претензий к деятельности организаций, произвольно включаемых в реестр «организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Суд поддержал чиновников Минюста, проигнорировав позицию Конституционного суда РФ, отметившего в своем решении №10-П от 8 апреля 2014 г., что «некоммерческая организация – для того чтобы быть признанной выполняющей функции иностранного агента – должна: быть российской некоммерческой организацией, что исключает отнесение к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, международных и иностранных организаций, включая их представительства (филиалы), открытые на территории Российской Федерации».

По мнению чиновников Минюста, Конституционный суд плохо сформулировал свою позицию, а на самом деле имел в виду только организации, созданные и зарегистрированные в иностранных государствах. Видимо, Минюст считает международные организации, созданные и зарегистрированные в России, не совсем настоящими.

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2. Правозащитный центр «Мемориал». 15 декабря

Завтра «Международный Мемориал» оспорит включение в реестр «иностранных агентов»

16 декабря в 11:00 в Замоскворецком суде Москвы (Татарская 1, зал 413) состоится судебное разбирательство по иску «Международного Мемориала» к Министерству юстиции России.

«Мемориал» оспаривает распоряжение Минюста от 4 октября 2016 года о включении организации в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Напомним, что «Международный Мемориал» — одна из старейших общественных организаций России, главной целью которой является увековечение памяти жертв политических репрессий. «Иностранный агент» — это один из наиболее распространенных ярлыков в отношении «врагов народа» в сталинское время и в отношении инакомыслящих в более позднюю эпоху. Сегодня этот ярлык вернулся и, как и в прежние времена, используется без предъявления каких бы то ни было содержательных претензий к деятельности организаций, произвольно включаемых в реестр «организаций, выполняющих функции иностранного агента».

«Международный Мемориал» в своем иске опирается на позицию Конституционного суда (КС) РФ, отметившего в решении № 10-П от 8 апреля 2014 года, что «некоммерческая организация — для того чтобы быть признанной выполняющей функции иностранного агента — должна быть российской некоммерческой организацией, что исключает отнесение к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, международных и иностранных организаций, включая их представительства (филиалы), открытые на территории Российской Федерации».

По мнению чиновников Минюста, «Мемориал» неправильно трактует позицию КС, и на самом деле КС имел в виду только организации, созданные и зарегистрированные в иностранных государствах. А Международное общество «Мемориал» зарегистрировано в России. Видимо, Минюст считает международные организации, созданные и зарегистрированные в России, не совсем «международными».

Что же касается публичных заявлений «Мемориала», которые Минюст считает «политической деятельностью» организации, то «Мемориал» считает их реализацией права на свободу выражения мнений, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

***

Напомним, что на прошлой неделе, 7 декабря, не дожидаясь рассмотрения по существу иска «Международного Мемориала» к Минюсту, Тверской районный суд Москвы уже вынес решение в отношении «Мемориала», присудив штраф размером 300.000 рублей, поскольку тот-де не обратился самостоятельно в Минюст с заявлением о включении в реестр «организаций, исполняющих функцию иностранного агента».

Кроме того, уже на этой неделе, 14 декабря, судья Тверского районного суда Орехова вынесла решение в отношении другой «мемориальской» организации — Правозащитного центра «Мемориал» (включен в «реестр агентов» 21 июля 2014 года), присудив 300 000 рублей штрафа за немаркировку материалов на сайте организации клеймом «иностранного агента». Решение было вынесено по административному протоколу, составленному 22 сентября 2016 года Роскомнадзором по доносу так называемого НОДа («национально-освободительного движения»).

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3. Международный Мемориал. 16 декабря

16 декабря 2016г. в Замоскворецком суде Москвы состоялось судебное разбирательство по иску Международного Мемориала к Министерству юстиции России. Международный Мемориал оспаривал распоряжение Министерства юстиции от 4 октября 2016г. о включении организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Международный Мемориал в своем иске опирался на позицию Конституционного суда РФ, отметившего в своем решении №10-П от 8 апреля 2014 г., что «некоммерческая организация – для того чтобы быть признанной выполняющей функции иностранного агента – должна: быть российской некоммерческой организацией, что исключает отнесение к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, международных и иностранных организаций, включая их представительства (филиалы), открытые на территории Российской Федерации».

Представитель ответчика, чиновник Минюста, в ходе судебных прений продолжал отстаивать позицию Минюста, согласно которой Мемориал неправильно трактует позицию КС: на самом деле Конституционный суд под понятием "международные организации" имел в виду только организации, созданные и зарегистрированные в иностранных государствах. Международное же общество "Мемориал," поскольку оно зарегистрировано в России, – это исключительно российская организация, на которую решение Конституционного суда не распространяется.

По мнению Мемориала, такой трактовкой Минюст лишает смысла и юридического содержания понятие "международная организация", содержащееся в Законе «Об общественных объединениях», и подменяет его собственным произвольным определением.

Вполне очевидно, что Конституционный суд в своем решении не мог руководствоваться предъявленным сегодня мнением Минюста и опирался исключительно на дефиниции, данные в российском законодательстве.

Парадоксальным образом трактовка Минюста фактически ограничивает дееспособность Российской Федерации, а именно, лишает возможности создания на своей территории полноценной международной организации.

В результате часового судебного разбирательства суд отклонил иск Международного Мемориала. Мотивированное решение судья обещала выдать в среду, 21 декабря.

Международный Мемориал намерен в установленные законом сроки подать в Мосгорсуд апелляцию на данное решение Замоскворецкого суда.

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4. Заявление пресс-секретаря касательно статуса "иностранный агент" Международного общества "Мемориал". 16 декабря

Сегодня московский суд подтвердил решение Министерства юстиции России включить Международное общество "Мемориал" в реестр "иностранных агентов". После внесения 4 октября 2016 года этой организации в реестр число НКО, аффилированных с "Мемориалом", достигло восьми, а общее число российских НКО, включенных в реестр, составило 149.

Европейский Союз неоднократно заявлял, что закон об "иностранных агентах" и обусловленные этим штрафы, проверки и нанесение ущерба репутации лишь усиливают ограничения на применение основных прав в России, истощают ограниченные ресурсы НКО и подавляют независимое гражданское общество в стране.

Как и ранее, мы призываем власти России согласовывать свою политику и законодательство с обязательствами в области прав человека, которые они на себя взяли, и отказаться от практики объявлять российские НКО "иностранными агентами", а также от любого административного давления, возникающего в этой связи.

Несмотря на существующие трудности, Европейский Союз твердо намерен продолжить оказывать поддержку российским НКО и гражданскому обществу. Работа различных отделений "Мемориала", которые вместе представляют крупнейшую и старейшую сеть НКО, была и остается крайне важной для продвижения прав человека в России и сохранения ее исторической памяти.

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