Витязь в допинговой шкуре

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин вновь не сможет провести бой за титул Всемирного боксерского совета (WBC), на этот раз — «временный». В мае был отменен его поединок с владельцем пояса Деонтеем Уайлдером, а 17 декабря — с канадцем Бермейном Стиверном. В обоих случаях причиной стал положительный результат допинг-теста у «русского витязя» — сначала на мельдоний, затем на остарин.

Положительный допинг-тест Поветкина был установлен в лаборатории Добровольной анти-допинговой ассоциацией (VADA) в Лос-Анджелесе — той самой, которая в свое время нашла у российского боксера следы мельдония, впоследствии оказавшиеся легальными.

Не путать с WADA

В отличие от Всемирного антидопингового агентства (WADA), VADA является организацией, предлагающей антидопинговые программы и практики в боксе и смешанных единоборствах (ММА). Как сообщается на сайте организации, бокс и ММА в каждой отдельной стране регулируются властями. В данный момент немногие комиссии осуществляют тестирование в этих видах спорта на предмет наличия новых запрещенных веществ. При этом тестирование зачастую проходит по спорным методикам и безответственно. Только VADA предоставляет спортсменам шанс «ясно показать свою приверженность чистому спорту».

Примечательно, что главой VADA является доктор медицины Маргарет Гудман, а должность главного научного консультанта занимает Дон Кэтлин, основавший в Лос-Анджелесе первую в США антидопинговую лабораторию (USADA) и 25 лет (с 1982 по 2007 год) являвшийся ее руководителем.

Кэтлин считается отцом борьбы с допингом в США, под его руководством в Калифорнийском университете в последние годы был осуществлен наиболее значимый прорыв в антидопинговой области. Американским ученым удалось разработать способы выявления в организме спортсменов дарбепоэтина и тетрагидрогестринона, прежде недоступных для медиков.

Именно дарбепоэтин нашли в организме российских лыжниц Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой, завоевавших на двоих 2 золота и 3 серебра на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лэйк-Сити. По этой же причине с Олимпиады был снят 3-х кратный олимпийский чемпион, немецкий лыжник, представляющий Испанию Йоханн Мюлегг (тогда одна из золотых медалей досталась россиянину Михаилу Иванову). Под подозрения лаборатории Кэтлина попадал и легендарный велосипедист Лэнс Армстронг, 7-кратный победитель самой престижной велогонки мира Tour de France.

И передавал их через дыру в стене сотрудникам ФСБ

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро Дон Кэтлин так высказывался о допинговом скандале в России: «Мне было неприятно проснуться утром несколько дней назад и узнать новость о том, что МОК не отстранил сборную России от Олимпиады в Рио. Я рассчитывал увидеть заявление, четко осуждающее применение допинга, еще и поддержанное на государственном уровне. МОК передал право решать национальным федерациям, хотя расследований господина Макларена и немецких телевизионщиков вполне достаточно, чтобы установить вину россиян», цитата Life.

Издание отмечает, что одним из своих друзей Кэтлин называл экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, переписка которого стала основанием для докладов Ричарда Макларена и последующих санкций в отношении российского спорта.

«Я был глубоко разочарован, когда узнал, что Григорий Родченков был центральной фигурой всех событий вокруг допинга в России, — цитирует Life слова Кэтлина. — Ведь я считал его своим коллегой и другом. Доктор Родченков раскрыл свою роль в этих событиях. Он оставался в лаборатории всю ночь, он знал, какие допинг-тесты провалены. И передавал их через дыру в стене сотрудникам ФСБ... Мне трудно осознать такую лживость со стороны человека, которого я знал много лет. Надеюсь, большинство руководителей лабораторий, аккредитованных WADA, честные люди и находятся на страже чистого спорта».

И в спешном порядке бежал из Екатеринбурга

Журналисты Life отмечают, что Родченков после разоблачений в отношении российских спортсменов, Министерства спорта и ФСБ уехал именно в Лос-Анджелес, где, по словам бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко, «получил машину, квартиру и лабораторию». «Мы не знаем точно, что имел в виду министр, а теперь вице-премьер, под "получением лаборатории", однако — кто знает? — возможно, Родченков может консультировать местных специалистов», — отмечает издание. В самой лаборатории Лос-Анджелеса на запросы Life пока не ответили.

В свою очередь, промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский высказал недоумение в связи с тем, что именно лаборатория VADA дважды за год обнаруживает в пробах российского боксера запрещенные вещества, хотя анализы, сделанные другими лабораториями, ничего противозаконного не выявили. Андрей Рябинский также призвал провести расследование.

А бывший тренер Поветкина Александр Зимин заявил, что остарин, выявленный калифорнийской лабораторией, мог попасть в организм российского боксера в результате заговора, организованного Бермейном Стиверном, который, как утверждает Life, «в спешном порядке бежал из Екатеринбурга».