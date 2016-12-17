Рассуждая о первых упоминаниях в литературе космических путешествий, обычно обращаются к XVII – XVIII векам. В 1752 году вышла повесть Вольтера «Микромегас», главный герой которой, уроженец планеты, вращающейся вокруг Сатурна, посещает Солнечную систему. Предшественником Вольтера был Сирано де Бержерак с двумя книгами: «Иной свет, или государства и империи Луны» (1650, опубликован в 1657) и «Иной свет, или государства и империи Солнца» (1662). Но его опередил великий астроном Иоганн Кеплер, в 1634 году написавший повесть «Сон, или Посмертное сочинение о лунной астрономии», где описывается полет на Луну и вид Земли оттуда. Именно Кеплера Карл Саган и Исаак Азимов называли основателем научной фантастики.

Обложка книги Кеплера «Сон»

Но, оказывается, существовала книга, которая послужила источником вдохновения для Кеплера. Ученый начал ее читать, чтобы попрактиковаться в древнегреческом языке, и, как он сам признавался, получил огромное удовольствие. Называется книга «Правдивая история» (Ἀληθῆ διηγήματα), а написал ее Лукиан Самосатский приблизительно в 175 году.

Лукиан

«Правдивая история» содержит не только рассказ о путешествии к Луне и Солнцу, но и первое упоминание “звездных войн” – сражений, разворачивающихся в космическом пространстве. Изобилует она и описаниями причудливой внешности представителей внеземных рас, от селенитов и гелиотов до жителей Сириуса, Большой Медведицы и Млечного пути.

В начале своей «Правдивой истории» Лукина честно признается: «Правдиво только то, что все излагаемое мною - вымысел. Это признание должно, по-моему снять с меня обвинение, тяготеющее над другими, раз я сам признаю, что ни о чем не буду говорить правду. Итак, я буду писать о том, чего не видел, не испытал и ни от кого не слышал, к тому же о том, чего не только на деле нет, но и быть не может. Вследствие этого не следует верить ни одному из описанных ниже приключений» (здесь и далее книга Лукиана цитируется в переводе Камиллы Тревер). Дает он понять, и что цель его иронии – авторы популярных в его время историй о чудесных путешествиях. Двух из них он называет по именам, это Ямбул, написавший книгу «Острова Солнца» об архипелаге, расположенном близ экватора, и Ктесий, рассказывавший об Индии. Их труды дошли до нас в пересказе или во фрагментах, так что трудно судить, насколько точно спародировал их стиль Лукиан. Но он явно преуспел в стремлении перещеголять своих коллег в фантастических деталях и невообразимых приключениях.

Начинается «Правдивая история» с того, что автор, набрав команду добровольцев, отправляется в плавание по океану на запад, за Геркулесовы столпы. «Причиной и поводом моего путешествия были отчасти любопытство, отчасти страстная любовь ко всему необычайному и желание узнать, где находится конец океана и что за люди живут по ту сторону его». Путешественники попадают на остров, где течет винная река, истоком которой служат гроздья винограда, и встречают там женщин, растущих как виноградные лозы. Один поцелуй этих женщин заставляет человека опьянеть.

Отправившись дальше, они попадают в шторм, который поднимает их корабль на высоту в триста стадий. Корабль продолжает плыть уже по воздуху и через семь дней приближается к земле, «была похожа на сияющий и шарообразный остров и испускала сильный свет». Высадившись на ней, герои вскоре встречаются со стражниками, летающими верхом на трехглавых грифах. Те доставляют их к царю, который сообщает, что они попали на Луну, а сам он – Эндимион, доставленный сюда в спящем виде с Земли.

Лукиан подробно описывает внешний облик селенитов. Оказывается, среди них нет женщин, и каждый селенит в возрасте до 25 лет выходит замуж, а становясь старше этого возраста, женится. Питаются селениты лягушками, которые у них летают по воздуху. Наловив лягушек, они жарят их на углях, и вдыхают поднимающийся дым – это и есть их пища. Они не мочатся и не испражняются, а для целей размножения у них служит отверстие в коленной впадине. Детей вынашивают не в животе, а в икрах. «После зачатия одна из икр начинает толстеть; через некоторое время утолщение это разрезают, и из него вынимают детей мертвыми, но если положить их с открытым ртом на ветер, то они начинают дышать».

Рождение ребенка из икры. Иллюстрация Обри Бердсли

Волос у селенитов нет, за исключением небольшого количества над коленом. Свой живот используют в качестве сумки. На ногах у селенитов всего по одному пальцу, а ногтей нет вовсе. Глаза свои они могут при желании вынимать и вставлять обратно. Вместо пота они выделяют молоко, из которого изготавливают сыр. «Над задом у каждого из Селенитов находится большой кочан капусты, точно хвост; он постоянно свеж и в случае падения на спину не отламывается». Когда селениты умирают, их тело тает в воздухе, словно дым.

Есть среди селенитов особый род людей, происходящих от деревьев. Чтобы вырастить такое дерево, нужно отрезать правое яичко и посадить его в землю. «Из него произрастает огромное мясистое дерево, напоминающее собой фалл и покрытое ветвями и листвой. Плодами его являются желуди длиной в локоть. Когда эти желуди созревают, то их срывают, а из них вылупляются люди».

Выясняется, что, как и на Земле, в небе тоже ведутся войны. И причина войны весьма понятна – конфликт двух полисов из-за колонии. Жители Луны хотели основать колонию на Утренней Звезде (Венере), но этому воспрепятствовали обитатели Солнца с их царем Фаэтоном. В первой схватке селениты проиграли, но теперь намерены взять реванш. Эндимион предлагает путешественникам присоединиться к его войску, и те соглашаются.

Далее следует описание армий Луны и Солнца, каждая из которых усилена союзными войсками. Основную силу лунной армии составляют уже упоминавшиеся всадники на трехглавых грифах, а также капустокрылы, «которые представляют собой огромных птиц, вместо перьев сплошь обросших капустой, и с крыльями, очень напоминающими листья этого растения». С Большой Медведицы на помощь царю Эндимиону прибыли ветробежцы и блохострелки. Ветробежцы передвигались по воздуху при помощи своих одежд, используемых как паруса, а блохострелки базировались на гигантских блохах, «величиной в двенадцать слонов». Описывается принятый на Луне воинский доспех: «На головах были шлемы из бобов, а бобы здесь громадной величины и крепости. Броня их представляла собой чешую, сшитую из кожуры волчьих бобов, которая здесь непроницаема, точно рог. Щиты и мечи напоминали собой греческие».

Помимо войск, способных передвигаться по воздуху, в армии была еще и пехота, в количестве шестидесяти миллионов. Решить проблему ее передвижения помогли пауки, «каждый из которых больше Кикладских островов», они натянули паутину между Луной и Утренней Звездой, образовав целую равнину, на которой выстроились пехотинцы.

Пауки готовят поле боя. Иллюстрация Обри Бердсли

Ударную силу армии Солнца составляли муравьекони. Они «представляют собой всадников на огромных крылатых животных, отличающихся от наших муравьев только своими размерами. Самый большой из них был величиной в два плетра. Сражаются же не только всадники, но и сами муравьи, преимущественно рогами». Было в ней немало и других родов войск. Стрелки из лука ехали верхом на огромных комарах. С Сириуса мужчины с собачьими головами, летающие на крылатых желудях. Один род пехоты был вооружен стеблями спаржи, а в качестве щитов использовал грибы, другой имел смертоносное оружие – метательную репу. Тот, в кого она попадала, немедленно умирал.

Воины, пораженные метательной репой. Иллюстрация Джозефа Бенвелла Кларка

Битва началась с рева ослов, которые в обеих армия использовались вместо трубачей. Войска Луны разбили своего противника. «Кровь ручьями струилась на облака, так что они как бы омылись в ней и стали багряными, какими мы видим их во время захода солнца». Селениты уже праздновали победу, но тут явились опоздавшие к началу битвы союзники Солнца – облачные кентавры. «Эти чудовища состоят из крылатых коней и людей, причем человеческая часть их будет величиной в верхнюю половину колосса Родосского, конская же приблизительно в огромное товарное судно». Они разгромили армию селенитов, вынудив оставшихся в живых укрыться в лунном городе. Рассказчик же был взят ими в плен.

Битва армий Луны и Солнца. Иллюстрация из голландского издания 1647 года

Вокруг Луны армия Солнца воздвигла стену, преграждавшую доступ солнечных лучей. Тем самым они вызвали лунное затмение, которое вынудило царя Эндимиона согласиться на мирные переговоры. В результате был заключен договор, текст которого приводит Лукиан:

«Гелиоты со своими союзниками порешили заключить мир с Селенитами и их союзниками на следующих условиях. Гелиоты обязуются разрушить выстроенную ими стену, никогда больше не нападать на Луну и выдать пленников, каждого за отдельный выкуп. Селениты же, со своей стороны, обязуются не нарушать автономии других светил, не ходить войной на Гелиотов, и те и другие должны являться на помощь в случае нападения со стороны. Далее, царь Селенитов обязывается платить царю Гелиотов ежегодную дань, состоящую из десяти тысяч кувшинов росы, и выставить от себя десять тысяч заложников. Что касается колонии на Утренней Звезде, то они должны основать ее сообща, и другие желающие могут принять в ней участие. Договор этот должен быть записан на янтарном столбе и поставлен в воздухе на границе обоих государств. Со стороны Гелиотов в правильности изложенного поклялись Огневик, Летник и Пламенный; со стороны Селенитов – Ночник, Луновик и Многосверкатель».

После окончания войны герои отправились в дальнейшее небесное плавание на своем корабле. Они миновали Солнце, но не смогли на нем высадиться из-за встречного ветра. Зато они посетили город светильников, расположенный между Гиадами и Плеядами. «Мы не встретили ни одного человека, но видели множество светильников, бегающих по всем сторонам и чем-то занятых на рынке и в гавани. Все они были невелики и казались бедняками; больших и знатных было немного, их можно отличить по яркости и блеску. У каждого из них был свой собственный дом и подсвечник. Подобно человеку, каждый светильник назывался своим именем и был одарен голосом». Затем героям встретился небесный город Тучекукуевск, описанный ранее Аристофаном в комедии «Птицы».

После этого небесное странствие Лукиана прерывается. Его корабль вместе со всем экипажем проглотил гигантский кит.

Это произошло примерно в конце третьей четверти первой книги «Правдивой истории». В дальнейшем героев ждало еще немало приключений. Внутри кита они провели почти два года, обнаружив там остров с лесами и водными источниками и проведя победоносную войну с населяющими его причудливыми народами. Затем им удалось умертвить кита и выбраться наружу. Они повидали молочное море с сырным островом, Остров Блаженных, где жили герои Троянской войны и прочие выдающиеся люди прошлого, острова, где подвергались посмертным мукам нечестивые, остров нимфы Калипсо и многое другое. В конце второй книги корабль терпит крушение и Лукиану со спутниками удается добраться до неизвестного берега. О приключениях на суше Лукиан обещает рассказать в последующих книгах «Правдивой истории», но они, видимо, так и не были написаны.