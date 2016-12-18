Допинг-МММ

Макларен, Мутко и Международная федерация футбола стали главными действующими лицами очередного поворота допинг-скандала, связанного с публикацией доклада юриста Всемирного антидопингового агентства (WADA). На основе второй части доклада Ричарда Макларена комитет ФИФА начал расследование в отношении российского вице-премьера Виталия Мутко.

Катализатором послужила вторая часть доклада юриста WADA Ричарда Макларена – ее публикации ждали полгода, с лета, когда разыгрался первый акт допинг-драмы. 9 декабря Макларен наконец озвучил новые выводы: все изложенное в первой части доклада подтверждается, в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы свыше тысячи российских спортсменов, включая победителей и призеров Олимпийских игр, в том числе сочинской.

Мутко возглавлял министерства спорта РФ с 2008 года – соответственно, все затронутые в докладе юриста WADA Ричарда Макларена события происходили в период, когда российским спортом руководил именно Виталий Леонидович. Впрочем, первая волна допинг-скандала не поставила крест на его карьере: 19 октября президент подписал указ об освобождении Мутко от должности министра спорта, однако это означало не увольнение, а повышение. Тем же указом Мутко был назначен вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Обвинений в докладе Макларена было предостаточно, а вот доказательная база подкачала. Однако это не смутило исполкомы Международного олимпийского и Паралимпийского комитетов: апофеозом допинг-скандала стало радикальное сокращение состава российской олимпийской сборной на ОИ-2016 в Рио и полное отстранение россиян от участия в Паралимпиаде.

По версии Макларена, система применения допинга в российском спорте не только была хорошо известна властям, а даже поощрялась ими. «Дирижером» подмены допинг-проб Макларен во второй части доклада назвал Мутко и его заместителя Юрия Нагорных: «По указанию Мутко и Нагорных предварительно собранные внесоревновательные допинг-пробы должны были быть собраны "под столом" и в неофициальные контейнеры. По результатам тестирования данных проб принималось решение, сможет ли спортсмен быть "чистым" на соревнованиях, если нет, то он или она оставались дома».

И вот 18 декабря западные СМИ публикуют сообщения о расследовании обвинений в адрес Мутко. По данным авторов сообщений, следственная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) уже запросил у WADA доказательства причастности Мутко к «государственным допинг-схемам» – опять же, неясно, о каких доказательствах идет речь. Рассказ Макларена о неофициальных контейнерах «под столом» в его докладе ничем не подтверждается.

Неудивительно, что Мутко воспринял доклад и обвинения в свой адрес весьма спокойно: «Политически все понятно — цель достигнута, тень на российский спорт брошена. Надо спокойно отработать правовую сторону. Надеюсь, что будет создана комиссия, которая все рассмотрит и выслушает все доводы».

Так же ровно Мутко отреагировал на сообщения о расследовании: «К таким сообщениям я отношусь спокойно». Вице-премьер отметил к тому же, что никаких уведомлений от ФИФА по поводу расследования не получал.

Не исключено, конечно, что уведомлений и не будет, а сообщения о расследовании ФИФА в отношении Мутко окажутся «уткой». The Daily Mail, первой распространившая данные сообщения со ссылкой на источники, объяснила отсутствие официальной информации по данному поводу щекотливостью темы: мол, если подозрения в отношении Мутко подтвердятся, его выгонят из ФИФА и отстранят от футбольной деятельности, что будет «крайне досадно для Путина и наверняка вызовет споры о приемлемости России как хозяйки чемпионата мира» (речь о ЧМ-2018 по футболу – разговоры о лишении России права принять турнир велись сначала под коррупционный скандал в самой ФИФА, затем под публикацию первой части доклада Макларена, теперь вот нашелся новый повод).

Впрочем, одного турнира мирового уровня Россию уже лишили. После выступления Макларена 9 декабря с новой порцией бездоказательных разоблачений спортсмены-саночники из Латвии, Южной Кореи, США, Великобритании заявили, что объявят бойкот чемпионату мира 2017 года по бобслею и скелетону – по той лишь причине, что турнир должен был пройти в российском городе Сочи. Должен был, но уже не пройдет. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о решении перенести ЧМ-2017 из Сочи в другое место.

В Кремле назвали лишение Сочи – а по факту России – права проведения турнира политизированным, в Минспорта РФ удивились и назвали способ уведомления о переносе ЧМ в другую страну странным – однако бойкотировать ЧМ-2017 российские спортсмены не будут, поскольку повлиять на ситуацию невозможно, признал глава Федерации бобслея России Александр Зубков. Зубков, к слову, завоевал в Сочи две золотые олимпийские медали, а СМИ утверждают, что он входит в число 12 олимпиоников из России, по словам Макларена, применявших допинг.

Можно ли считать это обкаткой схемы, по которой Россию лишат и чемпионата мира по футболу, а представителям других видов спорта откажут в участии в международных спортивных турнирах, сказать трудно. Уже пошли слухи, что российских биатлонистов отстранят от участия в четвертом этапе Кубка мира по биатлону из-за обвинений в употреблении допинга – фамилии не называют, доказательства не приводят, но разве это помешало знаменитому французскому биатлонисту Мартену Фуркаду пригрозить организаторам соревнований бойкотом, если россиян не отстранят? Разве Международная федерация лыжного спорта стала дожидаться завершения анализа второй части доклада Макларена, чтобы выразить готовность временно отстранить российских лыжников?

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален с предложением воздержаться от обвинений в адрес российских спортсменов, пока эти обвинения не будут доказаны, явно остается в меньшинстве. Всеобщие призывы «обеспечить справедливые и равные условия», сейчас, похоже, касаются всех, кроме россиян.