Примечательные останки древних животных еще в древности привлекали внимание людей и вызвали появления целого ряда мифов. Различным вымышленным существам приписывались, например, окаменевшие раковины белемнитов и аммонитов, бивни мамонтов, кости крупных динозавров и гигантских ленивцев. Недавно в журнале Antiquity была опубликована статья Сары Ньюман (Sarah E. Newman) из Университета Джеймса Мэдисона, где предполагается, что зубы древних акул, прежде всего, крупнейшей из них – мегалодона, повлияли на образы из мифологии майя.

Мегалодоны (Carcharocles megalodon) плавали в морях от 23 млн. до 2,6 млн. лет назад. Предполагается, что из ныне существующих видов наиболее близки они белой акуле. Но мегалодоны были значительно крупнее ее. Точный размер их неизвестен, так как окаменевшие останки мегалодонов фрагментарны. Но ученые уверены, что их длина составляла не менее 15 – 16 метров, а значит из рыб с ними могла поспорить за первенство разве что китовая акула. Вес мегалодона превышал 40 тонн.

Размеры мегалодона (согласно максимальной и осторожной оценкам) в сравнении с китовой акулой, белой акулой и человеком

Наиболее частой находкой оказываются именно зубы мегалодона. Они имеют вид треугольников, и длина их стороны может составлять до 19 сантиметров. Даже видовое название, которое палеонтологи дали животному, в переводе с греческого означает «большезуб». Находят и образцы меньших размеров, принадлежавшие молодым особям. Зубы мегалодона встречаются как в Европе, так и в Северной и Южной Америках, Австралии и Индии.

Зуб мегалодона рядом с двумя зубами белой акулы

Зубы молодых мегалодонов

Уже Плиний Старший обращал внимание на такие находки и писал, что каменные треугольники падают с неба во время лунного затмения. Позже в Средиземноморье стало преобладать мнение, что это не упавшие с неба камни, а окаменевшие языки змей или драконов. На Мальте, где зубы мегалодонов попадались людям часто, сложили легенду о том, как апостол Павел, прибыв на остров, избавил его обитателей от чудовищной змеи. Со временем такие треугольники начали называть glossopetrae «каменные языки». Их использовали в качестве амулетов, предохраняющих, в частности, от укуса змеи. Ученые начала Нового времени, такие как Афанасий Кирхер, полагали, что такие образования сами собой растут из камней.

Первым, кто предположил, что «каменные языки» были зубами акул, оказался итальянский натуралист Фабио Колонна, опубликовавший в 1616 году по этому поводу специальное сочинение De glossopetris dissertatio. В дальнейшем эту точку зрения поддержал Нильс Стенсен – датский натуралист, работавший в Италии и известный под именем Николас Стено. В октябре 1666 года два рыбака поймали крупную самку белой акулы недалеко от Ливорно. Великий герцог Тосканы Фердинандо II Медичи, которому преподнесли добычу, отослал ее Стенсену, чтобы тот изучил анатомическое строение акулы. Стенсен препарировал акулу и убедился в сходстве ее зубов с glossapetrae. Из этого факта Стенсен сделал выводы о возможности изменения состава объекта (кость превращается в камень) без изменения его формы. Результаты своего исследования Стенсен опубликовал в 1667 году.

Гравюра из работы Нильса Стенсена 1667 года

Сара Ньюман полагает, что зубы мегалодона и других акул играли заметную роль в культуре майя. По ее сообщению, археологи неоднократно находили акульи зубы при раскопках поселений не только на побережье, но и в глубине материка. Такие находки делались на территориях современных Мексики, Белиза, Сальвадора и Гватемалы.

Археологические памятники Месоамерики, где находили останки акул

Акульи зубы обычно оказываются пожертвованиями богам. Чаще всего это зубы современных акул (белой, темной и тупорылой), которых умели добывать жители Америки. Но есть среди них и окаменелости. Например, в древнем городе Паленке (226 до н. э. –799 н. э.) найдены 13 зубов и 7 позвонков мегалодона. Часть их была скрыта под полом храмов, где обычно оставляли приношения, часть была в составе погребального инвентаря. В поселении известном под названием План-де-Айутла (50 – 1100 года н. э.) тоже был найден зуб мегалодона.

Как указывает Сара Ньюман, на целом ряде памятников изобразительного искусства можно увидеть акул. Среди них есть как довольно натуралистичные изображения, еще раз подтверждающие знакомство майя с реальными акулами карибского бассейна, так и отдельные детали, позаимствованные у акул. Среди таких деталей есть и одиночный крупный треугольный зуб. В частности в Паленке почитались трое древних богов, которые условно называются GI, GII и GIII («Паленкская триада»). Из них GI изображался с одним крупным треугольным зубом, рыбьими глазами и выростами на щеках, похожими на усы сома или плавники.

Изображения GI

В храме XIX в Паленке изображена схватка GI с похожим на крокодила монстром. Также в одной из надписей из Паленке сообщается, что в день 12.10.12.14.18, 1 Эц’наб 6 Йашк’ин (18 февраля 3298 года до нашей эры) GI обезглавил «звездного каймана» и пролил его кровь. Предполагается, что это вариант мифа о творении, когда земля и небо создаются из тела поверженного чудовища. Этот сюжет распространен в Центральной Америке, причем чудовище тоже часто наделяется акульими зубами. Например, таким оно выглядит на ольмекском рельефе I тыс. до н. э. В ацтекской мифологии чудовище носит имя Сипактли, а побеждают его Кецалькоатль и Тескатлипока.

Ольмекский монумент 63 из города Ла-Вента

Сипактли (Codex Magliabechiano, XVI век)

Сообщается также о варианте изображения солнечного бога, найденном недавно в древнем городе Эль-Соц в Гватемале. У него тоже есть треугольный акулий зуб спереди, с которого капают капли крови. По предположению Сары Ньюман, зубы мегалодонов, которые находили майя, стали источником этих образов.