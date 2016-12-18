Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации дорожного движения, который позволяет властям устанавливать на территории городов различные ограничения для борьбы с пробками. Речь идет о возможности временного ограничения или остановки движения транспорта и введения платного въезда в отдельные районы города. Именно последнее предложение вызвало больше всего споров среди законодателей.

Законопроект «Об организации дорожного движения» был внесен Минтрансом еще в апреле, а в июне комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект в первом чтении. С тех пор рассмотрение документа несколько раз переносилось, в итоге он достался депутатам нового созыва. В объяснительной записке говорится, что законопроект призван обеспечить безопасность дорожного движения, снижения экономических издержек и формирования единого подхода по организации дорожного движения в стране.

Участники дорожного движения должны быть проинформированы не менее чем за 30 дней до введения ограничений. В случае введения платного проезда должны быть проведены так называемые компенсационные мероприятия, которые включают организацию дополнительных парковок, маршрутов общественного транспорта или альтернативных маршрутов проезда, а также улучшение городской инфраструктуры в целом. На данный момент в России не существует закона, устанавливающего общие правила борьбы с пробками.

В Госдуме законопроект вызывал бурное обсуждение, отмечает РБК. Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков, например, считает, что нормы, которые содержит документ, ограничивают конституционное право на свободное перемещение граждан, а представитель «Справедливой России» Анатолий Грешневиков заявил, что проект нужен «местным властям, чтобы залатать свои нищие бюджеты».

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев призвал правительство оценить политические последствия от принятия документа. По его утверждению, законопроект инициирован «группой алчных дельцов, которые уже набили карманы на платных парковках». Единороссы законопроект поддержали, но признали, что документ требует доработки. Они предлагают исключить возможность введения платы за проезд муниципальными властями, оставив это право властям региона.

Заместитель министра транспорта Сергей Аристов, разъясняя депутатам инициативу министерства, обратил внимание на опыт других стран, которые также столкнулись с проблемой запруженности дорог в крупных городах. Он подчеркнул, что власти будут обязаны предоставить гражданам хорошо функционирующую систему общественного транспорта при введении платного въезда. В результате за документ проголосовали 319 депутатов, 100 — против и один воздержался.

Завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов в разговоре с РБК отметил, что перед введением платного въезда необходимо провести экспертные расчеты, чтобы выяснить, будет ли новая система рентабельной и какими должны быть тарифы, чтобы правила соблюдались. Кроме улучшения системы общественного транспорта, придется строить перехватывающие подземные стоянки, поскольку есть вероятность, что машины будут скапливаться в ближайших к центру районах, отметил Власов.

Столичные власти платный въезд пока не обсуждают. В департаменте транспорта Москвы «Коммерсанту» сказали, что возможности интеллектуальной транспортной системы и платных парковок для регулирования трафика еще не исчерпаны. В комитете по развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга изданию ответили, что введение платного въезда в город не планируется.

«Думаю, тональность разговора изменится к чемпионату мира по футболу 2018 года: тему ограничений снова поднимут, ссылаясь на безопасность, как в Сочи во время Олимпиады. Только, в отличие от Сочи, после чемпионата платный въезд, если будет введен, останется навсегда», — считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Член общественного совета при Минтрансе Сергей Храпач в эфире «Коммерсантъ FM» заметил, что платный въезд в любой город — это право, а не обязанность местной власти, соответственно - без оснований этот пункт законопроект вряд ли будет применяться.

«Из бюджета на реализацию программы, я думаю, что существенных вложений делать не нужно. Потому что аппаратура, которая позволяет это делать, не настолько дорогая. И количество чиновников, которые будут контролировать, тоже здесь, в общем-то, небольшое, при наличии современных технологий это будет совсем беспроблемно сделать», — добавил Храпач.