Авиакатастрофа в Якутии: роковой ветер

Самолет Минобороны России потерпел аварию в Якутии. Первыми об этом сообщили агентства РИА Новости и ТАСС. Их источники заявляли о гибели от 27 до 30 человек. Вскоре Минобороны опровергло информацию о жертвах.

Согласно официальным данным военных, самолет Ил-18, вылетевший с военного аэродрома Канск в Красноярском крае, совершил аварийную посадку примерно в 30 км от якутского поселка Тикси.

«В настоящее время вертолетами поисково-спасательной службы в лечебное учреждение Тикси доставлено 32 военнослужащих, из которых 16 в тяжелом состоянии. Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в релизе военного ведомства.

В Тикси вылетел специальный медицинский самолет Минобороны с бригадой врачей госпиталя им. Бурденко. На самолете в военные клиники Москвы и Санкт-Петербурга будут доставлены пострадавшие, состояние которых допускает транспортировку.

Авария произошла в 12:45 по местному времени (4:45 мск). На место происшествия направляется комиссия Минобороны, которой предстоит выяснить причины ЧП.

Как рассказал источник «Интерфакса» в МЧС, на борту Ил-18 находились офицеры из Красноярского края, полет был штатным.

Как пишет местное издание Ysia.ru со ссылкой на управление МЧС по Якутии, самолет был обнаружен в 29 км северо-западнее аэропорта Тикси. Двумя бортами авиакомпании «Полярные авиалинии» с места ЧП в поселок были доставлены 23 человека, из них 13 находились в тяжелом, три — в крайне тяжелом состоянии.

Вторым рейсом эвакуируют остальных пострадавших. В центральной районной больнице Тикси для раненых подготовлено 40 койко-мест.

Причиной жесткой посадки, сообщает издание, мог стать сильный боковой ветер. По прогнозам, в ближайшие два-три дня погода в регионе продолжить ухудшаться.

Метеостанция в окрестностях Тикси NOAA

Из Якутска в Тикси, отмечает МЧС, доставят многопрофильную бригаду медиков с оборудованием. Сначала они долетят на самолете в Усть-Куйгу, затем на вертолетах — в сам поселок Тикси.

Как сообщается на сайте правительства Якутии, корпус аварийного Ил-18 деформирован, продолжается поиск остальных пассажиров, «применяется специальная техника, в частности гидравлические ножницы».

«Операцию усложняют неблагоприятные погодные условия в районе крушения — пурга с порывами ветра до 15-20 метров в секунду», — говорится в пресс-релизе.

Позднее Минобороны распространило сообщение, что «все пострадавшие, находившиеся на борту совершившего аварийную посадку Ил-18, четырьмя вертолетами поисково-спасательной службы Минобороны» были доставлены в больницу Тикси.

Спецкомиссия Минобороны работает на месте аварии, специалисты извлекли бортовые самописцы.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, во время захода на посадку в аэропорт Тикси «в условиях полярной ночи и безориентирной местности» пилоты неверно оценили высоту и «очень мягко задели землю».