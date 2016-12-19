В ООН согласовали проект резолюции об эвакуации людей из Алеппо. Ожидается, что в понедельник эта резолюция будет принята. Эвакуация, между тем, началась еще в воскресенье, то есть до официального принятия резолюции.

Wall Street Journal пишет, что это был редкий случай достижения компромисса, который стал результатом трехчасовых закрытых переговоров. Компромисс указывает на возможность прорыва в тупиковой ситуации, которая образовалась между Россией, США и их европейскими союзниками в вопросе о том, как помочь жителям разоренного войной города.

Проект резолюции был разработан Францией и одобрен Россией. Он призывает генерального секретаря ООН Пан Ги Муна немедленно задействовать группы ООН, уже находящиеся в Сирии, в восточном Алеппо для обеспечения безопасности и гуманитарной помощи при эвакуации.

Алеппо, декабрь 2016 Tasnim News

Текст резолюции пока не опубликован, и подробности его неизвестны, оговаривает WSJ, однако указывается, что компромисс с Россией был достигнут за счет договоренности о том, что международные группы наблюдения должны согласовывать свои действия со всеми игроками, в том числе с силами сирийского президента Башара Асада, а также с поддерживающими его Россией, Ираном и шиитскими ополченцами.

Эвакуация мирных жителей и боевиков, напоминает WSJ, несколько раз откладывалась и периодически замораживалась, с тех пор как Россия и Турция заключили договоренность о прекращении огня, чтобы обеспечить людям безопасный выход из восточной части Алеппо. Последний такой эпизод имел место в пятницу, когда сирийское правительство и оппозиция начали перекладывать друг на друга ответственность за нарушение режима прекращения огня. В частности, были сожжены (по всей видимости боевиками крыла «Аль-Каиды» «Фронт ан-Нусра», обе организации запрещены в РФ) как минимум пять автобусов, предназначенных для эвакуации.

Guardian пишет о возобновлении в воскресенье эвакуации, после того как были сожжены автобусы. Эвакуация началась при осторожной поддержке России, несмотря на то, что на официальном уровне сроки были отложены до принятия резолюции. Хаос, сопровождающий эвакуацию, комментирует Guardian, говорит о том, насколько высоки ставки, связанные с восточным Алеппо. Также эта ситуация показывает, насколько разрозненна сирийская оппозиция.

Автобусы для эвакуации из Алеппо Fathi Nizam / Tasnim News

Кроме того, Guardian напоминает, что с начала сирийской войны в 2011 г. Россия наложила вето на шесть резолюций Совбеза ООН и угрожала заблокировать и новую, если она не будет должным образом согласована. Однако после достижения компромисса, все выразили уверенность, что она будет принята.

Параллельно с обсуждением эвакуации СМИ продолжают комментировать взятие Алеппо. Недавно Finanical Times писала о том, что восточная часть Алеппо в течение четырех лет была главным оплотом оппозиции, которая надеялась прогнать Асада. Но на деле вышло наоборот – после нескольких месяцев осады и бомбежек сирийское правительство при поддержке России отбило эту часть города. Авторы считают, что это событие ознаменовало решающее поражение оппозиции в сирийской гражданской войне.