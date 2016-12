«Коммерсантъ» в статье «Убытки в белых халатах» пишет о том, что по данным Счетной палаты, плохой почерк в отчетности стоил клиникам 30 млрд рублей.

«Пшеницу подкосил рубль»: цены падают из-за укрепления национальной валюты

«Лесу не хватает цифр»: Генпрокуратура, ученые и экологи не видят деревьев за Рослесхозом.

В следующем году объем рефинансирования розничных кредитов составит миллиарды рублей, утверждают «Ведомости» в статье «Банки привлекают заемщиков рефинансированием».

«Счетная палата уличила страховщиков ОМС в потере 30,5 млрд рублей»: вместо оплаты лечения средства ушли на увеличение активов страховых компаний, считают аудиторы.

«Franklin Templeton, BlackRock и другие управляющие активами могут вернуть в США миллиарды долларов», правда, только если Дональд Трамп выполнит обещание снизить налоги.

РБК в статье «"Газпром нефть" защищает свою добычу» пишет, что «Газпром нефть» хочет договориться с другими нефтяными компаниями об использовании их квот на снижение добычи нефти.

ФОМС потерял 30,5 млрд рублей, утверждается в статье «Посредники вредят здоровью».

О том, почему Госдума вернется к рассмотрению «закона о законах», внесенного в 1997 году Борисом Ельциным, говорится в статье «Переход законотворчества в качество».

«Известия» пишут: «На полный развод с Брюсселем у Лондона может уйти 20 лет». Британские политики рассказали, что у правительства до сих пор нет плана по Brexit.

«Москва призовет НАТО к конструктивному ответу»: в Москве надеются получить конкретную реакцию на предложения России по выстраиванию сотрудничества с альянсом.

«Популярным новогодним подарком стали деньги»: в преддверии праздника россияне в 1,5–2 раза увеличили количество переводов на карты друг друга.

«Газета.ru» в статье «Куда приводит "Грузинская мечта"» пишет о том, что правящей в Грузии коалиции предстоит определиться с идеологией.

«Европа грекам не помощник»: Греция из-за выплат пенсионерам может лишиться еврокредитов.

О том, как «Открытие» и «Росгосстрах» готовятся к объединению написано в статье «"Открытие" застраховалось».

The Economist: «Война в Сирии. Уроки из трагической истории Алеппо» (The war in Syria: The lessons from Aleppo’s tragic fate). Автор рассуждает о том, что «преобладание интересов над ценностями приводит к ужасным последствиям».

«Pax Trumpiana: союзники Америки готовятся к трудностям» (Pax Trumpiana: America’s allies are preparing for a bumpy ride). Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, считает автор, стала «потрясением для стран, безопасность и благополучие которых зависит от Америки».

Bloomberg: «Правящая партия Польши идет на уступки в споре о свободе СМИ» (Poland’s Ruling Party Takes Step Back in Row Over Media Freedom). Правящая партия Польши «Право и справедливость» обещала пересмотреть свой закон о СМИ. Таким образом, она пошла на уступки в крупнейшем политическом противостоянии с момента ее победы в 2015 г.

«Пентагон говорит, что Китай вернет дрон; Трамп говорит, что можно не возвращать» (Pentagon Says China to Return Drone; Trump Says They Can Keep It). Пентагон заявил, что Китай вернет США подводный дрон. Тем самым он вступил в противоречие с избранным президентом США Дональдом Трампом, который написал в Твиттере, что раз китайцы дрон украли, то пусть оставят себе.

The Wall Street Journal: «По данным опроса, американцы считают, что Трамп добьется перемен» (Americans Believe Trump Will Bring Change, Poll Finds). Почти семь из десяти американцев убеждены, что избранный президент США Дональд Трамп исполнит свои обещания и добьется перемен. Однако мнения о характере этих перемен расходятся.

«Польша, осаждаемая политическим кризисом» (Poland Beset by Political Crisis). Президент Польши встретился с политиками оппозиции в надежде предотвратить назревающий политический кризис, который уже дал импульс к антиправительственным протестам.