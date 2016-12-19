Профессор МИФИ Николай Кузелёв: Японцы с большой надеждой смотрят на наши реакторы с естественной безопасностью

Россия и Япония будут сотрудничать в сфере преодоления последствий аварии на АЭС «Фукусима», включая обращение с радиоактивными отходами и возможные работы по выводу из эксплуатации. Кроме того, стороны рассмотрят вопрос создания единой платформы, связывающей площадки в Японии и России, для изучения возможности обмена кадровыми ресурсами и идеями с целью продвижения инновационных ядерных технологий на основе знаний и опыта обеих стран. Соответствующий меморандум подписали в Токио в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко (Hiroshige Seko) и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно (Hirokazu Matsuno).

Николай Кузелёв, замдиректора по науке ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр», профессор МИФИ:

Подписание такого меморандума с Японией имеет для обеих сторон большое значение. Я был в Японии, общался там с местными специалистами, посещал две АЭС, включая самую первую их станцию «Цуруга». На тот момент японская атомная энергетика считалась самой безопасной в мире. На сегодняшний день все понимают, что российская в плане безопасности не хуже японской. Думаю, что сотрудничество будет обоюдоинтересным. У нас ведь общие научные интересы. Быстрый реактор интересуют японцев не меньше нас. Мы просто в этом направлении развиваемся быстрее остальных, так что сотрудничество японцев с нами вполне объяснимо.

Раньше мы сотрудничали по локальным соглашениям, а вот такой масштабный межведомственный меморандум впервые подписан. Это говорит еще раз о серьезности намерений с обеих сторон. Сотрудничали мы и по утилизации АПЛ, и по поставкам в Японию обогащенного уранового продукта.

Есть интересные возможности для сотрудничества в сфере бэкенда, т.е. вывода АЭС из эксплуатации и обращения с ОЯТ и РАО. Япония ведь страна маленькая по площади, им приходится быть изобретательнее в области утилизации, чем нам. А у нас со своей стороны есть приличный опыт по выводу из эксплуатации АЭС. Японские станции, кстати, ненамного моложе наших. Так что нам есть что сказать друг другу в этом плане. Тот же менеджмент качества у них свой собственный. Они им гордятся, и нам есть чему у них поучиться.



Меня очень радует, что из всех возможных партнеров этот меморандум был подписан именно с Японией. У нас общие научные и технологические интересы, которые нас сближают. Это важно. Японцы понимают, что ориентация только на американский тип реакторов задерживает их развитие. Сейчас им интересны быстрые реакторы, которые мы вместе можем развивать, и это явно ускорит процесс. Хотя в некоторых вопросах японцы конечно отстают. Например, наличие бора в теплоносителе они замеряют контактным аналитическим (химическим) методом, в то время как у нас это давно делается автоматикой. Но в станции заложен именно такой вариант, и модернизировать без разработчиков им это непросто. Тут наш опыт и технологии будут очень кстати, тем более что вопрос утилизации отходов для них стоит очень остро. Они серьезно исследовали тему реакторов на быстрых нейтронах и с большой надеждой смотрят на наши реакторы с естественной безопасностью – новый тип реакторов, который реализуется в рамках проекта «Прорыв». Зная трудолюбие и усидчивость японцев, можно с уверенностью сказать, что вместе нам удастся ускорить процесс.