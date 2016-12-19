Лекция Михаила Никитина о происхождении жизни. Фоторепортаж

15 декабря 2016 в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «Зарождение жизни на Земле и других планетах» выступил биолог, младший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин.

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Рассказывая об истории жизни на Земле, Михаил Никитин отметил, что есть два продолжительных и «скучных» периода, когда долгое время с жизнью на Земле никаких серьезных изменений не происходило: архей (от 4,0 до 2,5 млрд. лет назад) и протерозой (от 2,5 до 0,5 млрд. лет).

На границе архея и протерозоя произошло появление эукариот и «кислородная катастрофа», а после протерозоя случился «кембрийский взрыв», когда возникло множество форм живых существ, в том числе хордовые, моллюски, членистоногие и иглокожие.

Местом зарождения первых форм жизни стали горячие источники: гейзеры и грязевые котлы, которые предоставляли большое количество необходимых для жизни калия и других элементов, а также служили постоянным источником тепла, независимым от погоды.

Первые косвенные признаки органической жизни, обнаруженные палеонтологами, имеют возраст около 4,1 миллиарда лет, а надежно опознанные окаменевшие сообщества микроорганизмов – 3,7 миллиарда лет. Все это найдено в геологической формации Иуса в Гренландии.

Михаил Никитин рассказал о «поздней метеоритной бомбардировке»: сравнивая возраст кратеров на Луне, Марсе и Меркурии, ученые обнаружили, что примерно 3,9 миллиарда лет назад, они подверглись довольно интенсивному «обстрелу» космическими телами, размером от 1 до 50 километров. Бомбардировка была и на Земле, но здесь ее следы стерты поздними геологическими процессами.

По мнению Михаила Никитина, «поздняя метеоритная бомбардировка» – лучшее время для межпланетного переноса жизни.

Метеоритный перенос бактерий между Землей и Марсом в эпоху поздней метеоритной бомбардировки теоретически возможен в обе стороны.

Астрономам хорошо известны «марсианские метеориты», которые были выбиты с поверхности Марса другими метеоритами и, пропутешествовав в космическом пространстве, попали в итоге на Землю.

Поскольку условия для возникновения жизни на Марсе сложились раньше, чем на Земле, есть шанс, что все живое на Земле – потомки древних марсианских бактерий.

«Мы не можем сейчас доказать, что жизнь на Земле появилась с Марса, но держать эту возможность в голове стоит», – заключил Михаил Никитин.

«Если бы Земля была больше, то мы бы с вами тут не сидели, а в лучшем случае шевелили бы ложноножками в воде», – сообщил лектор.

О других проблемах, связанных с возникновением и развитием жизни, о которых шла речь в лекции Михаила Никитина, можно будет узнать из видеозаписи и стенограммы его выступления.