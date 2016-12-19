Система обязательного медицинского страхования (ОМС) за год потеряла 30,5 миллиарда рублей из-за некачественной работы страховщиков, выяснили в Счетной палате. Эти деньги были потрачены на посреднические страховые организации, которые взаимодействуют с медицинскими учреждениями и следят за качеством медуслуг для застрахованных граждан.

25,4 млрд рублей пошло на ведение дел; 4,45 млрд — причитающаяся страховым организациям часть штрафов и еще 0,6 млрд составляют бонусы от экономии целевых средств в системе ОМС, пишет «Коммерсантъ». При этом, по данным СП, целевые средства на 8,5 млрд рублей не были израсходованы в системе ОМС в 2015 году: 4,5 млрд страховщики обратили в свой доход, а 4 млрд вернули в систему.

Проверка работы страховщиков показала, что большая часть выявленных нарушений в медучреждениях никак не влияет на качество медпомощи. По данным госаудиторов, 43% нарушений приходится на неправильное оформление медицинской документации (орфографические ошибки, плохой почерк врачей).

53% санкций связано с нарушениями качества медпомощи и относятся, в основном, к несоблюдению порядков и стандартов. При том, что стандарты есть только на половину заболеваний, непонятно, каким образом выявлялись нарушения в отношении заболеваний, не охваченных стандартами, недоумевают в СП. В то же время доля нарушений, связанных с доступностью медпомощи, составляет всего 0,1%. Эта цифра не соответствует результату аудита СП, который выявил 16 тысяч населенных пунктов, совсем не охваченных медорганизациями.

Из-за того, что страховщики не выполняют своих обязательств, количество обращений за консультацией по оказанию помощи в страховые медучреждения сократилось на 32%. Всего в 2015 году за консультацией по оказанию медпомощи обратились только 21 тысяч человек, заявила председатель СП Татьяна Голикова.

Аудитор СП Александр Филипенко предположил, что страховым компаниям интересны только те нарушения, которые не требуют больших усилий для выявления и приносят наибольшую прибыль. Таким образом, «о роли страхования в системе» можно говорить лишь условно, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас в систему включены 56 страховых организаций, среди которых «РОСНО-МС», «Ингосстрах-М» и «Спасские ворота-М». Восемь из компаний, по данным СП, на момент проверки не обладали достаточным капиталом, для продолжения работы на рынке, 18 компаний имели признаки финансовой неустойчивости. Без внешних источников финансирования продолжать работу могут всего 19 компаний.

Страховщики утверждают, что отчет СП необъективен и основан на неверных данных. В, частности, по словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, сведения о потерянных системой 30,5 млрд рублей «не находят реального подтверждения».

«В материалах Счетной палаты не нашел отражения ни один факт успешной работы по исполнению компаниями своего функционала. Например, что в результате активной экспертной деятельности в 2015 году страховщики возвратили в систему ОМС более 63,7 млрд рублей, удержанных по результатам проведенных экспертиз по случаям неоказания или некачественного оказания медицинской помощи в системе ОМС», — сказал президент ВСС «Коммерсанту».

В СП считают, что на деятельность страховых компаний сегодня может выделяться до 2% средств ОМС, а большинство их функций дублируют обязанности региональных фондов, отмечает РБК. В связи с этим аудиторы предложили Минздраву и Федеральному фонду ОМС законодательно предоставить право территориальным фондам ОМС самостоятельно выполнять функцию страховщика. По словам Голодец, в ближайшее время могут быть пересмотрены сами принципы работы организаций медстрахования, а лицензии страховщики будут получать не по финансовым показателям, а по качеству услуг.