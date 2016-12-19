Правительство Украины приняло решение о национализации Приватбанка. Об этом стало известно 19 декабря, спустя примерно год после того, как начались разговоры о возможности подобных шагов.

Как сообщается на сайте правительства Украины, министерство финансов, которое будет владеть всеми акциями банка, «гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов». Сама национализация, как подчеркивается в сообщении, происходит при поддержке международных финансовых организаций.

Кабмин при этом исходит «из того, что принятое им ответственное решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему», отмечалось в том же сообщении.

По сообщению информационного агентства РБК, переходный период для банка начинается уже 19 декабря. При этом ожидается, что председателем правления банка станет бывший министр финансов Украины Александр Шлапак; он же сформирует новую команду топ-менеджеров.

Власти не могли не пытаться спасти Приватбанк в силу его системности, поэтому можно считать, что в этой ситуации Игорь Коломойский заключил весьма выгодную для себя сделку. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя ситуацию.

«Расскажу основное, что может быть интересно российскому читателю.

На самом деле, Приватбанк – это основной розничный банк Украины, через который большинство частных лиц осуществляет свои операции, как то: коммунальные платежи, переводу друг другу на карты, пополнение счета телефона и множество других операций.

В России аналога этому нет: для России понятно, что есть государственный Сбербанк – он и есть основной, а на Украине основной банк – частный. Он основным был и остается – у него самая большая сеть отделений, он вообще какой-то мере может считаться аналогом Сбербанка в России. Единственная разница – что у России в Сбербанке находится львиная доля депозитов частных лиц, то в Приватбанке депозитов много, но и в других банках они тоже есть. А в остальном, практически, это полная аналогия.

Но Привтбанк при этом – частный. Игорь Коломойский формально владеет 41% его акций. Еще 33% акций – у его партнера Геннадия Боголюбова. И еще 25% акций где-то ходят, но, фактически, партнеры Коломойский и Боголюбов владеют контрольным пакетом. Поэтому банк этот принято рассматривать как частный банк Коломойского.

Приватбанк, помимо того, что наращивал сеть отделений, совершенствовал сервис, делал так, что без него стало почти невозможно обойтись простому украинцу, одновременно проводил довольно рискованные финансовые операции. В результате он накопил большое количество долгов и так называемых плохих активов. Но сделано это было грамотно: любой другой банк с такими долгами и активами просто имел бы все шансы быть обанкроченным и выведенным с рынка. Но Приватбанк – настолько системный, что его уход с рынка мог бы вызвать своего рода кризис неплатежей, подорвать вообще платежную инфраструктуру и так далее. Поэтому государство не готово этот банк погубить, а готово его спасать.

В какой форме это делать, обсуждалось, и, в конце концов, была принята концепция национализации. Национализации не по-большевистки, когда пришли комиссары и что-то забрали, – а национализации как процесса выкупа актива государством на условиях, согласованных с собственником. Ну, здесь о выкупе как таковом, по-моему, говорить не приходится… Я не знаю точных условий сделки, но, возможно, банк просто передается государству – с учетом того, что долгов и плохих активов у него едва ли не больше, чем имущества.

Но эта процедура согласована с владельцами. Детали, видимо, будут выясняться постепенно, как это в таких случаях и происходит. Не исключена личная заинтересованность каких-то государственных чиновников, но в общем и целом процедура выглядит логичной и неизбежной. И, главное, это – ни в коем случае не репрессии против Коломойского. Наоборот, я думаю, что для него это удачный ход.

Были скандалы, когда Приватбанку выделялись деньги на докапитализацию, и есть основания считать, что эти деньги были выведены за рубеж. Это было, кажется, в 2014 году, когда все было довольно сложно. Поэтому я думаю, что Игорь Коломойский провел очередную удачную сделку и в очередной раз оказался в выигрыше. Ну, а государству, как считается, некуда было деваться – в силу системности банка и абсолютно уникальной его роли. По объему активов он также – первый в Украине», – сказал Георгий Чижов.

Обсуждая вопрос о том, все ли члены правительства поддерживали идею национализации банка, и о том, почему ее, в частности, не поддерживал премьер, эксперт высказал предположение, что заявления об отсутствии поддержки идеи свидетельствовали о продолжающееся торге.

«Разговоры о возможной приватизации Приватбанка шли давно – около года. Эта вероятность опровергалась, потом снова утверждалась. Думаю, что шло обсуждение условий, своего рода торг, поэтому настоящую позицию премьера я сейчас не возьмусь прокомментировать. Но в конечном итоге он это одобрил», – констатировал Чижов.