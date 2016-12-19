Американский искусствовед Уильям Джордан (William B. Jordan) передал мадридскому музею Прадо ранее неизвестную картину выдающегося художника XVII века Диего Веласкеса. Картина представляет собой портрет короля Испании Филиппа III и была выполнена в качестве эскиза к большому историческому полотну, не дошедшему до наших дней.

Джордан купил картину на аукционе в Лондоне еще в 1988 году, но лишь недавно обратился к специалистам из Прадо с просьбой подтвердить подлинность и атрибуцию картины. В каталоге аукциона картина значилась как портрет дона Родриго Кальдерона. Уже в момент покупки Джордан был уверен, что на картине изображен не Кальдерон, а король Филипп III. Автором картины считали неизвестного художника из круга Юстуса Сустерманса (1597 – 1681), популярного фламандского портретиста эпохи барокко, получавшего заказы от многих знатных дворов Европы. Небольшую ошибку в интерпретации картины совершил и сам Уильям Джордан, долгое время полагавший, что она представляет собой фрагмент большого полотна. В конце концов, выяснилось, что это самостоятельный этюд к другой работе.

Museo Nacional de Prado

Портрет короля Филиппа III был выполнен Веласкесом в 1627 году для масштабного исторического полотна, приготовленного к конкурсу, который был объявлен Филиппом IV. Как вспоминает друг Веласкеса художник Хусепе Мартинес, король счел, что Веласкес не способен рисовать ничего «кроме голов». Вероятно, это было вызвано интригами конкурентов, завидовавших быстрой карьере художника, ставшего в 24 года придворным живописцем. В итоге был объявлен конкурс, темой которого король объявил деяние своего отца – Филиппа III.

9 апреля 1609 года король Филипп III издал указ об изгнании из Испании морисков, потомков мусульман, обращенных в христианство в начале XVI века. В течение пяти лет выселены были около 272 тысяч человек, что составляло примерно 4 % населения Испании. Изгнанные мориски поселились в Северной Африке, Провансе, Тоскане или отправились в Новый Свет. Католическая церковь считала изгнание морисков выдающимся деянием, и придворные художники часто писали картины на эту тему.

В этот раз картины «Изгнание морисков» предстояло выполнить четырем участвовавших в конкурсе художникам. Кроме Веласкеса это были Эухенио Кахес, Винсенте Кардуччо (эти двое были основными завистниками Веласкеса) и Анхело Нарди. Победитель получал звание придворного художника, а его картина размещалась на стене в Большом зале королевского дворца Алькасар в Мадриде. Определяло победителя независимое жюри, куда вошли Хуан Баутиста Маино и Джованни Кресченци. Они признали победителем Веласкеса. Он получил наиболее почетное место среди королевских живописцев с окладом 350 дукатов в год.

Упоминания о картине Веласкеса «Изгнание морисков» есть в описи имущества королевского дворца 1686 года, в завещании короля Карла II (1701) и в третьем томе труда Антонио Паломино об испанских художников (1724). Она висела в Королевском дворце Алькасар до 1734 года, когда картина вместе со всем дворцом погибла в пожаре. Печальную судьбу «Изгнания морисков» чуть было не разделил другой шедевр Веласкеса – «Менины», картину спасло только то, что ее вырвали из рамы и выбросили из дворцового окна.

За сто с небольшим лет существования «Изгнания морисков» с картины не было снято ни одной копии. Не было известно и ни одного эскиза или наброска, выполненного Веласкесом для этой картины. Так что судить о ней мы можем лишь по описаниям. Именно указания письменных источников привели Уильяма Джордана к заключению, что ему достался эскиз к несохранившемуся «Изгнанию морисков».

Был и ряд дополнительных доводов в пользу этой гипотезы. Возраст Филиппа III на картине соответствует 1609 году. Сам стиль королевского портрета указывает, что он был написан после 1623 года, когда Веласкес стал работать при дворе и оказал сильное влияние на придворную живопись. Но также картина не могла быть создана позже 1629 года, когда Веласкес отправился в поездку по Испании, так как после возвращения в 1631 году стиль его работ заметно изменился. Тот факт, что Филипп III изображен в профиль и смотрит вверх, указывает, что это не портрет (где человек обычно смотрит прямо вперед), а часть многофигурной композиции. В описаниях картины Веласкеса направление взгляда короля совпадает с портретом.

Сотрудники Прадо сопоставили портрет с работами других художников, работавших в 1620-е годы при королевском дворе: Хуаном ван дер Аменом, Хуаном Маино, Фелипе Дириксеном – и пришли к выводу, что их стиль не соответствует данной работе. Также реставраторы установили, что холст, подготовка красочного слоя и техника живописи хорошо соответствуют работам Веласкеса, созданным с 1627 года до первой поездки в Италию.

Уильям Джордан передал картину в экспозицию Прадо на долгосрочное хранение. Работники музея полагают, что она позволит наиболее полно представить наследие Веласкеса в качестве королевского портретиста и поможет пролить свет на не дошедшую до нас значимую работу раннего периода его творчества.