Топ новостей 19 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 48 человек, СМИ сообщили о гибели в Сирии командира батальона российских десантников, в Якутске аварийно сел самолет Ил-18 – при этом все находившиеся на борту выжили.

Жертвами массового отравления алкогольсодержащей жидкостью в Иркутске, по последним данным, стали 48 человек. Всего от отравления лосьоном «Боярышник» пострадали 57 человек.

Новейшее поссийское оружие массового уничтожения: pic.twitter.com/zB58UNDyFV — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 19 декабря 2016 г.

Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабинету министров РФ разобраться с оборотом спиртосодержащей жидкости в стране и потребовал принять все необходимые для изъятия из незаконного оборота в рознице спиртосодержащей продукции меры. Такое заявление Медведев сделал в связи с ситуацией в Иркутске, где произошло массовое отправление средством для принятия ванн «Боярышник», которое содержит этиловый спирт.

Обычно подделывают дорогие напитки. Но в России подделывают настойку боярышника. И это характеризует страну лучше всяких статистик. — Тетя Роза (@ANAKOYHER) 19 декабря 2016 г.

В стране, где существуют тысячи способов сделать "Тройной" и "Шипр" питкими, а стекломой и БФ-2 вкусными – это бесполезно. https://t.co/gDsgTFx7sK — Гуго Карлович™ (@JoN_TM) 19 декабря 2016 г.

Форма десантника

В Сирии погиб командир десантно-штурмового батальона ВС РФ майор Санал Санчиров. 13 декабря в калмыкском поселке Яшкуль прошли похороны Санчирова, что подтвердили в администрации населенного пункта. Официального подтверждения данной информации нет.

Причиной аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии мог стать сильный боковой ветер с порывами. Напомним, 19 декабря стало известно, что в Якутии совершил аварийную посадку самолет Ил-18. Он вылетел из Екатеринбурга и потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси. На борту находились военнослужащие: 32 пассажира и семеро членов экипажа. Все выжили.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев перед заседанием правительства

Глава российского государства Владимир Путин провел итоговую в 2016 году встречу с членами правительства РФ, в ходе которой очертил круг наиболее важных задач на грядущий год: «Нам нужно обеспечить рост производительности труда, на этой базе добиться роста ВВП, предпринять необходимые дальнейшие шаги для структурных изменений в экономике и, безусловно, сделать все для того, чтобы обеспечить выполнение майских указов, прежде всего, конечно, в социальной сфере».

Счетная палата в 2016 году выявила различных нарушений на 870 млрд рублей



Путин похвалил работу кабмина в 2016



Так и живём.. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 декабря 2016 г.

Президент Украины Петр Порошенко выступил со специальным обращением к согражданам по поводу национализации крупнейшего в стране по активам Приватбанка. О переходе 100% банка в госсобственность стало известно сегодня. Предыдущим акционером банка являлся Игорь Коломойский с 41,6% компании. Еще 33,2 % принадлежали Геннадию Боголюбову.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, перенесенный из Сочи, пройдет в Германии. Соревнования пройдут в немецком городе Кёнигсзе (Кёнигзее).

Группой боевиков, уничтоженной в пригороде Грозного, командовал Сайд-Ибрагим Исмаилов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Чечни. Собеседник агентства рассказал, что Исмаилов был завербован и выполнял приказы некоего Аль-Бари, который руководил действиями боевика по интернету. Предполагается, что Аль-Бари находится в Сирии.

Новости арифметики: В Грозном 5 игиловцев напали на 9 полицейских. Кадыров сообщил, что 7 бандитов убито, 4 задержаны, 3 госпитализированы. — Гуго Карлович™ (@JoN_TM) 19 декабря 2016 г.

Налоговый кодекс РФ

Министерство финансов России считает, что нужно увеличивать косвенную налоговую нагрузку на покупку предметов роскоши. Однако выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов. По словам Силуанова, «роскошное потребление» «осуществляется далеко не всеми гражданами и не всеми потребителями».

Новая налоговая система может включать в себя:

- Повышение НДС

- Паяльник

- Утюг

- Пристёгивание наручниками к батарее — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 19 декабря 2016 г.

«Мисс мира» в 2016 году стала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Девушки из Кении, Доминиканской республики, Индонезии и ЮАР вошли в пятерку первых красавиц мира. Россию представляла Яна Добровольская из Тюмени, которая не смогла войти в топ-20 и в финал не попала.