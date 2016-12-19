Партия Григория Явлинского «Яблоко» начала активную подготовку избирательной кампании своего основателя к выборам президента России, которые пройдут в 2018 году. Такое заявление в субботу на форуме «Яблока» сделала председатель партии Эмилия Слабунова. «Сейчас мы начинаем очень активную работу по подготовке избирательной кампании 17 года во всех регионах, а в первую очередь, конечно, это подготовка к президентским выборам, так как полтора года назад партия выдвинула своего кандидата на пост президента — Григория Явлинского. Поэтому подготовка президентской кампании является первоочередной задачей», — приводит ее слова РИА Новости.

Эмилия Слабунова выступает на всероссийском форуме депутатов партии "Яблоко" 17 декабря 2016 yabloko.ru

В этот день на площадке форума собрались региональные и муниципальные депутаты из разных регионов страны. Слабунова напомнила, что от партии «Яблоко» в законодательные органы разного уровня по всей стране прошли 223 политика. При этом большинство из них беспартийные, ведь партия «всегда придерживалась курса на коалицию с широкой демократической общественностью», заметила председатель, подчеркнув, что это касается не только кампании 2016 года.

Напомним, что еще в начале 2016 года на большом съезде «Яблока» в Москве предложение выдвинуть основателя партии Григория Явлинского на пост президента России на следующих выборах получило поддержку съезда. Тогда о готовности поддержать Явлинского также заявляли экс-лидер партии РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков и депутат прошлого созыва Госдумы Дмитрий Гудков. Председатель ПАРНАС Илья Яшин тоже говорил о поддержке Явлинского, но «при определенных обстоятельствах».

Вскоре после этого произошло сокрушительное поражение «Яблока» на выборах в Госдуму, которые прошли 18 сентября. Тогда, вопреки ожиданиям многих, партию поддержали чуть больше миллиона граждан — всего 1,99%. В результате необходимый для прохождения в парламент порог в 3% пройден не был, и «Яблоко» в Госдуму не попало, как и потенциальный союзник ПАРНАС. На субботнем форуме Слабунова сообщила, что был проведен анализ причин низкого результата партии на выборах. По ее словам, одной из объективных причин стали изменения в избирательной системе, которые могли негативно отразиться на явке. Также в партии считают, что использование административного ресурса некоторыми оппонентами на выборах повлияло на итоги. Однако были и внутренние факторы неуспеха: «Среди вот этих субъективных факторов мы в том числе отметили и то, что имела место недооценка руководством партии выборов регионального и муниципального уровней», — сказала Эмилия Слабунова. О том, будут ли учтен этот опыт и исправлены ошибки к президентским выборам, речи не шло.

На прошлой неделе о своем намерении баллотироваться на президентских выборах так же заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Специально для этого был запущен сайт «Навальный 2018» с предвыборной программой кандидата, основные тезисы которой опираются на его многолетнюю деятельность по борьбе с коррупцией.

На сайте «Яблока» пока программы Явлинского нет, зато на его персональном сайте, созданном специально к выборам, есть такие разделы как «Главные цели» и «Первоочередные задачи». Среди последних, в частности, восстановление исторической преемственности и дебольшевизация, мир с Украиной, а также подготовка к созыву всенародно избираемого Всероссийского Учредительного Собрания XXI века.

Также в общем доступе есть 35-минутная речь (и расшифровка) Григория Явлинского все с того же февральского съезда. В ней политик говорит об ощущении тупика и риске утраты исторической перспективы страны. «Если страна не знает, что она делает, что создает и строит, то перетаскивание камней из кучи в кучу – бессмысленное занятие. А мы это наблюдаем каждый день», — уверен он. В своей речи он подробно критикует политику нынешнего правительства: экономическую поддержку геополитических союзников, «которые откровенно тяготятся положением младших братьев», масштабные военные программы, которые всего лишь «показуха», отсутствие позитивной программы в силу непонимания собственного положения и многое другое. Основным тезисом Григория Явлинского в этой речи стало то, что в стране критически слабая, стагнирующая экономика, развитием которой никто не занимается, хотя именно она — ключ к устойчивой политической системе и счастливой жизни населения.

Кстати, об экономике Явлинский уже подумал: накануне сентябрьских выборов он представлял «Экономический манифест-2016». На пресс-конференции по этому случаю политик емко сформулировал позицию партии по экономической политике: «Нам нужно две вещи: чтобы экономика была в том состоянии, которое позволяет ей расти, и чтобы ей занимались честные люди», — сказал Явлинский. Он считает, что решение основных проблем экономики находится в политической плоскости, так как для власти она вторична. В манифесте предлагалось заняться формированием запроса со стороны общества на политические и экономические реформы, чтобы затем, в перспективе, это стало инструментов воздействия на власть.

Еще один тезис, на который упорно делает ставку г-н Явлинский — это необходимость перемен. В интервью DW двухнедельной давности он заявил, что действующую власть нужно поменять: «У России должен быть другой президент, другое правительство, другая экономическая политика, другая внешняя политика. Другая внутренняя политика, уважающая своих граждан. Создающая возможность гражданам работать открыто и творчески. Создающая систему, в которой исполняются законы — и законы одинаковы для всех. В которой есть независимое правосудие, в которой существуют права частной собственности, в которой люди уважают свое государство, а государство уважает людей.

Вот такая система должна быть в России. Тогда у страны будут перспективы экономического роста», — заявил он. Пока же, считает Явлинский, весь мир развивается, а Россия отстает.

Выборы 2018 года будут четвертыми президентскими выборами, в которых Григорий Явлинский намерен принять участие, если считать неудачную попытку 2012 года, когда ЦИК его не зарегистрировал. Прежде он уже баллотировался в 1996 году, тогда он набрал 7,35% голосов, и во втором году на второй срок пошел Борис Ельцин, а также в 2000 году, в тот раз он проиграл Владимиру Путину, результат Явлинского составил 5,8% голосов.