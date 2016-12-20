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20 декабря 2016, 15:05
Германия терроризм
Анна Сакоян

Берлинский инцидент как угроза европейскому единству

Полицейское оцепление на месте инцидента с грузовиком в Берлине
Полицейское оцепление на месте инцидента с грузовиком в Берлине
quapan / Flickr.com

19 декабря в Берлине в толпу на рождественской ярмарке врезался грузовик. В результате погибли 12 человек. Разговоры о том, что это, вероятно, был теракт, начались сразу. Авторы рассуждают о том, какое значение это событие может иметь для Германии и ЕС.

 
Грузовик, врезавшийся в торговые палатки, на кадре с видеокамеры наблюдения

Если окажется, что инцидент с грузовиком действительно был терактом, пишет The Economist, то это будет первый крупный теракт в Германии за последние годы. До этого летом имел место взрыв на музыкальном фестивале на юге Германии, однако его жертвой стал только террорист-смертник. За несколько дней до того взрыва также имело место нападение в поезде, когда злоумышленник ранил ножом пять человек и в итоге был застрелен полицией.

В тех двух случаях нападавшие были беженцами, недавно приехавшими в Германию. Тогда в результате этих нападений выросло общественное недовольство по поводу открытой миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель. Если и нынешний случай будет квалифицирован как теракт, заключает автор, то Германия, скорее всего, станет гораздо менее гостеприимным местом для мигрантов.

CNN пишет, что берлинский инцидент имеет большое сходство с терактами «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Прежде всего, он напоминает теракт в Ницце минувшим летом, когда аналогичный грузовик тоже на высокой скорости врезался в толпу. Оба события произошли в местах, где собралось много народу по случаю праздников.

 
Люди убегают с места теракта в Ницце
Кадр YouTube

В связи с этим ужас и паника, вызванные этим событием, вполне закономерны, комментирует CNN. Однако здесь следует задуматься о том, какие силы выигрывают от этой паники непосредственно и к чему это может привести. Наиболее очевидным образом выигрывают немецкие праворадикалы, для которых эта трагедия может стать большим подспорьем в плане наращивания влияния. Это наблюдение справедливо и для Франции, где также растет популярность ультраправых.

Время нападения в Берлине тоже было очень «удачным» - всего через месяц после того, как Меркель объявила о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах и в четвертый раз стать канцлером Германии. Все это говорит о том, что в случае обострения антииммигрантских настроений Меркель в случае победы на выборах будет вынуждена отвечать ожиданиям своих граждан, которые, в свою очередь, все больше прислушиваются к ультраправой пропаганде. Собственно, она уже недавно заговорила о том, что неплохо бы запретить ношение никаба в общественных местах.

Страх перед джихадистами, угрожающими «демократическим ценностям», сейчас уже укоренился по всему ЕС, отмечает автор. Правые кандидаты на этой почве начинают привлекать к себе общественные симпатии, просто обещая ввести меры по сокращению иммиграции. Польское популистское правительство под действием этой тенденции начинает клониться сильно вправо.

Помимо непосредственного страха перед терроризмом, в очередной раз актуализированного берлинской трагедией, нынешняя ситуация ставит под угрозу наиболее спокойных и популярных либеральных лидеров ЕС, поддерживающих идею евроинтеграции. В первую очередь, речь идет о Меркель. В сложившемся контексте косвенная, но серьезная угроза, по мнению автора, состоит в том, что если праворадикалы наберут достаточное влияние, это может привести к распаду ЕС. Показательным примером того, как это происходит, стал британский референдум об отделении от европейского блока.

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