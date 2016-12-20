Правительство Турции в начале декабря фактически национализировало крупнейшего частного импортера российского газа в страну, компанию Akfel Holding. По мнению собеседников газеты «Коммерсантъ», конфликт из-за этого «уже обеспечен». Дело в том, что «Газпром» владеет миноритарным пакетом в холдинге, а 60% акций принадлежат СП Akfel и Газпромбанка.

Национализация произошла в соответствии с чрезвычайным декретом №674, который был принят после попытки государственного переворота в июле. «У нас просто забрали самого эффективного прибыльного продавца российского газа в Турции», — рассказал близкий к «Газпрому» собеседник издания.

Стенд компании Akfel Holding на Всемирной газовой конференции в Париже www.akfelgaz.com

По данным источников издания, 2 декабря турецкие власти полностью сменили совет директоров Akfel Holding, теперь в него входят представители Фонда страхования вкладов (TMSF) и консультанты. Фактически функции собственника выполняет TMSF.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, по информации «Коммерсанта», во время визита премьера Турции Бинали Йылдырыма в Москву пытался обсудить с ним создавшееся положение, однако «тот не дал предметных пояснений».

Через компании группы Akfel «Газпрома» продает в Турции примерно 20% своего газа, при этом на долю группы приходится 55% всех поставок турецким частным импортерам. Три крупнейшие структуры Akfel Holding имеют контракты с «Газпромом» на поставку более 5 млрд кубометров газа в год.

Поскольку скидка на газ для частных импортеров перестает действовать с 2017 года, компании должны вести переговоры о цене на 2017 год, но сейчас они уже практически свернуты. Поэтому, делают вывод собеседники газеты, локальный газовый спор с Турцией уже неизбежен. Между тем российской стороне необходимы нормальные отношения с властями Турции, так как сейчас реализуется важный со всех точек зрения проект «Турецкий поток».

Бинали Йылдырым во время встречи с Владимиром Путиным 6 декабря 2016 kremlin.ru

Напомним, 6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией о строительстве газопровода «Турецкий поток», за несколько дней до этого за это соглашения проголосовали турецкие парламентарии. Также 6 декабря после переговоров с премьером Турции Миллер заявил, что морской участок газопровода «Турецкий поток» начнут строить во второй половине 2017 года. «Обе нитки, и первая и вторая, будут введены в строй до конца 2019 года», — сказал глава «Газпрома».

Не исключено, что в газовые переговоры так или иначе вмешается убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова — хотя его убийцу, похоже, вопрос строительства газопровода не слишком волновал, — столь страшное событие вполне может вынудить Турцию пойти на уступки. Пока что заявляется лишь, что улица, на которой стоит в Анкаре российское посольство, получит имя Карпова. С другой стороны, Турция только что проголосовала в ООН за признание России страной-оккупантом, так что дальше символических уступок дело может не пойти.