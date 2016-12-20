Грозит ли экономике допинговый скандал?

Новогодние праздники – время задуматься о будущем. В декабре, мы вспоминаем прошедший год и размышляем о том, что принесет год следующий. Государство также работает над окончательным утверждением планов будущего страны.

Бюджет на ближайшие 2017-2019 года был принят Госдумой 9 декабря. Однако в нем не прописан план вывода российской экономики из кризиса. Поэтому встает резонный вопрос: что дальше? Что будет с экономикой, которая, судя по всему, пикирует, пробивая дно за дном? Каковы планы государства?

До сегодняшнего дня можно было говорить о трех основных концепциях социально-экономического развития страны, которые должны лечь в основу экономической стратегии.

«Программа Улюкаева», по известным причинам потеряла свою актуальность.

«Программа ЦСР» Кудрина разрабатывается в течение нескольких месяцев, и дата ее презентации давно озвучена – май 2017 г.

«Программа Титова», несмотря на свое существование в PR-пространстве большинством экспертов не рассматривалась всерьез по причине незавершенности и отсутствия точной информации о том, что же конкретно она из себя представляет. Время представления программы президенту менялось. То ли программа уже представлена в рамках сентябрьских выборов в Госдуму, то ли будет предъявлена в декабре.

Потому неожиданное заявление Бориса Титова о создании на базе Столыпинского клуба Института экономики роста оживило дискуссии о том, какой все-таки путь развития экономики страны собирается предложить бизнес-омбудсмен.

Программа «Пакета первоочередных мер для Российской экономики», представленная Столыпинским клубом (президиум которого войдет в состав ИЭР) в сентябре, утратила свою актуальность – бюджет до 2019 года практически полностью исходит из других показателей и ориентируется на иные установки. В результате, в качестве содержания возможной программы развития экономики РФ мы можем ориентироваться только на слова самого Бориса Титова.

Титов считает, что экономику России можно спасти с помощью эмиссии «дешевых» денег – то есть включения печатного станка - и быстрого их инвестирования для поддержки крупных собственников.

Большинство здравомыслящих комментаторов видит в этих тезисах популизм и призыв к необеспеченной эмиссии. Часто подчеркивается также, что рост инвестиций в настоящее время не может быть усвоен экономикой. Оговорки, содержащиеся в программе, по поводу недопущения «инвестиционных» денег на валютный рынок недостаточно конкретны и неубедительны.

Иными словами, предлагается просто подсадить экономику на допинг, незатейливо накачать ее дутыми деньгами. Такой подход чаще всего применяется в экваториальных африканских странах. Вероятно, программа вдохновлена опытом Зимбабве, правительство которой давно и «успешно» проводит данную политику и смогло достигнуть ошеломляющего темпа инфляции в 231 миллион процентов в 2009 году. Рост многократный.

Богатый опыт деловой активности делает Титова достойным кандидатом на разработку экономической программы. Однако следует помнить о том, что годы работы в качестве руководителя конкретных крупных предприятий сделали его заинтересованным участником хозяйственной деятельности. Потому не удивляет тот факт, что бывший генеральный директор «Абрау-Дюрсо» (а сейчас глава Совета директоров), до этого поработавший в сфере нефте- и газоторговли, является горячим сторонником бюджетной поддержки крупных предприятий и госкорпораций.

Тезис о необходимости «точечного» инвестирования в «ключевые» отрасли вообще не является самостоятельным или новым пунктом программы. В восприятии экспертного сообщества он смешивается с тезисами других программ и заявлениями представителей Правительства. И если программу примут, будет интересно посмотреть на объем господдержки, который правительство предложит корпорации «Абрау-Дюрсо».

В завершении хотелось бы отметить, что как политик Борис Титов так и не смог добиться значительных успехов. Периодически выходящий и входящий в либеральную партию Правое Дело, он смог добиться ее реформации (которую часть бывших членов назвали рейдерским захватом) в Партию Роста. Однако на последних выборах в Госдуму Партия Роста получила ноль мест в федеральном парламенте.

Так сможет ли Институт экономики роста, возглавляемый председателем Партии Роста, кавалером французского ордена Почетного Легиона и миллиардером – защитником бизнес-сообщества поднять экономику со дна?

Уже сейчас можно сказать, что независимо от итогов экспертного обсуждения «план» Бориса Титова не получит широкой поддержки – на сентябрьских выборах за его партию со схожей программой проголосовали лишь 1,11% избирателей.

Очевидно, что Бориса Титова вежливо попросят выдвинуться кандидатом в президенты РФ с тем, чтобы отщипнуть голоса у других оппозиционных претендентов, прежде всего Навального. Как показывает опыт парламентских выборов, Титов способен справиться с подобной задачей. Именно поэтому партия Роста решила провести свой съезд уже в этот четверг.

Сергей Владимиров