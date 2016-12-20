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20 декабря 2016, вторник, 11:06
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20 декабря 2016, 09:07
Владимир Потанин Дональд Трамп Россия теракт Тереза Мэй Турция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 20 декабря

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Посол России убит на глазах всей Турции» пишет про убийство Андрея Карлова.

«Крупному бизнесу предложили расстаться с льготами»: юбилейный съезд РСПП прошел под знаком будущей налоговой реформы.

Работодателям зачтут страховые платежи за досрочников, утверждается в статье «Пенсиям добавят за вредность».

«Ведомости» пишут: «Акционеры "О’кей" ищут покупателя на ритейлера». Среди возможных претендентов — «Ашан» и «Лента».

«Владимир Потанин создал первое партнерство после развода с Михаилом Прохоровым»: они с Григорием Березкиным вложат $250 млн в добычу полезных ископаемых.

«Проверки контролирующих органов стоят российской экономике 0,2% ВВП»: правда, их точного количества до сих пор никто не знает.

РБК в статье «Приватбанк утратил приватность» пишет о том, как крупнейший частный банк Украины стал государственным.

Про атаку на российского дипломата можно почитать в статье «Убит посол России в Турции».

Власти отказались раскрывать траты на «дело ЮКОСа», утверждается в статье «Непрозрачная защита».

«Известия» в статье «Киберворы атакуют» пишут о том, что количество виртуальных мошенничеств в отношении банков в 2017 году увеличится на треть.

«Центр управления полетами обокрали на 300 млн рублей»: Басманный суд арестовал обвиняемых в мошенничестве строителей, сорвавших программу реконструкции трех зданий ЦУПа.

«Газета.ru» в статье «В новый год со старыми санкциями» пишет, что Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода.

О том, что происходит накануне голосования выборщиков в США описывается в статье «Без пяти минут президент».

Все о трагедии в Анкаре собрано в статье «Убийство российского посла в Турции».

The Economist: «Российское вмешательство. Заговор против Америки» (Russian interference: The plot against America). Результат американских президентских выборов, считает автор, не был предопределен в Кремле, однако реакция американской элиты на российские кибератаки свидетельствует о расколе в ее среде, ослабляющем США.

«Искусственный интеллект: что DeepMind дает компании Alphabet» (Artificial intelligence: What DeepMind brings to Alphabet). Главная ценность специализирующейся на искусственном интеллекте британской фирмы DeepMind для холдинга Alphabet в том, что она представляет собой фабрику алгоритмов.

Bloomberg: «Российский посол убит выстрелом в Турции, сирийская война будоражит регион» (Russian Ambassador Shot Dead in Turkey as Syria War Roils Region). В понедельник российский посол Андрей Карлов был убит выстрелом в столице Турции. По всей видимости, убийство имеет отношение к гражданской войне в Сирии.

«Мэй не исключает возможности сделки с переходным периодом и выплатами Евросоюзу после Brexit'а» (May Doesn’t Rule Out Transition Deal, Post-Brexit Payments to EU). Премьер-министр Британии Тереза Мэй намекнула, что она рассматривает вариант сделки, при котором отсоединение Британии от ЕС будет включать в себя переходную стадию, позволяющую смягчить воздействие перемен на бизнесы, а также выплатить долги в бюджет ЕС.

The Wall Street Journal: «Стрелок убил российского посла в Турции, напав на него в Анкаре» (Gunman Kills Russian Ambassador to Turkey in Ankara Attack). Российский посол был убит во время церемонии открытия галереи в Анкаре. В материале подчеркивается связь этого события с сирийским конфликтом.

«Почему расследование российских кибератак в интересах Трампа» (Why a Russian Hacking Inquiry Is in Trump’s Best Interests). У избранного президента США Дональда Трампа есть серьезные основания настаивать на подробном расследовании российских кибератак. Это позволит ему прекратить пересуды на тему его связей с Россией и проводить такую внешнюю политику, какую он считает правильной.

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