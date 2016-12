«Коммерсантъ» в статье «Посол России убит на глазах всей Турции» пишет про убийство Андрея Карлова.

«Крупному бизнесу предложили расстаться с льготами»: юбилейный съезд РСПП прошел под знаком будущей налоговой реформы.

Работодателям зачтут страховые платежи за досрочников, утверждается в статье «Пенсиям добавят за вредность».

«Ведомости» пишут: «Акционеры "О’кей" ищут покупателя на ритейлера». Среди возможных претендентов — «Ашан» и «Лента».

«Владимир Потанин создал первое партнерство после развода с Михаилом Прохоровым»: они с Григорием Березкиным вложат $250 млн в добычу полезных ископаемых.

«Проверки контролирующих органов стоят российской экономике 0,2% ВВП»: правда, их точного количества до сих пор никто не знает.

РБК в статье «Приватбанк утратил приватность» пишет о том, как крупнейший частный банк Украины стал государственным.

Власти отказались раскрывать траты на «дело ЮКОСа», утверждается в статье «Непрозрачная защита».

«Известия» в статье «Киберворы атакуют» пишут о том, что количество виртуальных мошенничеств в отношении банков в 2017 году увеличится на треть.

«Центр управления полетами обокрали на 300 млн рублей»: Басманный суд арестовал обвиняемых в мошенничестве строителей, сорвавших программу реконструкции трех зданий ЦУПа.

«Газета.ru» в статье «В новый год со старыми санкциями» пишет, что Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода.

О том, что происходит накануне голосования выборщиков в США описывается в статье «Без пяти минут президент».

The Economist: «Российское вмешательство. Заговор против Америки» (Russian interference: The plot against America). Результат американских президентских выборов, считает автор, не был предопределен в Кремле, однако реакция американской элиты на российские кибератаки свидетельствует о расколе в ее среде, ослабляющем США.

«Искусственный интеллект: что DeepMind дает компании Alphabet» (Artificial intelligence: What DeepMind brings to Alphabet). Главная ценность специализирующейся на искусственном интеллекте британской фирмы DeepMind для холдинга Alphabet в том, что она представляет собой фабрику алгоритмов.

Bloomberg: «Российский посол убит выстрелом в Турции, сирийская война будоражит регион» (Russian Ambassador Shot Dead in Turkey as Syria War Roils Region). В понедельник российский посол Андрей Карлов был убит выстрелом в столице Турции. По всей видимости, убийство имеет отношение к гражданской войне в Сирии.

«Мэй не исключает возможности сделки с переходным периодом и выплатами Евросоюзу после Brexit'а» (May Doesn’t Rule Out Transition Deal, Post-Brexit Payments to EU). Премьер-министр Британии Тереза Мэй намекнула, что она рассматривает вариант сделки, при котором отсоединение Британии от ЕС будет включать в себя переходную стадию, позволяющую смягчить воздействие перемен на бизнесы, а также выплатить долги в бюджет ЕС.

The Wall Street Journal: «Стрелок убил российского посла в Турции, напав на него в Анкаре» (Gunman Kills Russian Ambassador to Turkey in Ankara Attack). Российский посол был убит во время церемонии открытия галереи в Анкаре. В материале подчеркивается связь этого события с сирийским конфликтом.

«Почему расследование российских кибератак в интересах Трампа» (Why a Russian Hacking Inquiry Is in Trump’s Best Interests). У избранного президента США Дональда Трампа есть серьезные основания настаивать на подробном расследовании российских кибератак. Это позволит ему прекратить пересуды на тему его связей с Россией и проводить такую внешнюю политику, какую он считает правильной.