Оказывается, в Кремле не рассматривают сценарий, согласно которому Алексей Навальный мог бы участвовать в ближайших президентских выборах. Об этом, во всяком случае, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, «близкие к руководству АП».

Удивительно, что участие Навального в выборах вызывает такой интерес: будто бы он, или кто угодно еще, может рассчитывать хотя бы на попадание во второй тур. Некоторые говорят, что участие Навального в выборах придаст им легитимности — как будто Владимир Путин не был признаваемым лидером страны в 2008-2012 гг, когда не занимал выборных постов вовсе.

В конце концов, политики не ради выборов живут, в лучшем случае они становятся удобным инструментом.