Смерть под кустом «боярышника»

Во всей Иркутской области введен режим ЧС из-за массового отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, где, по последним данным, погибли более 50 человек и еще порядка 15 госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На инцидент отреагировал федеральный центр. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ужесточить законодательство в области оборота спиртосодержащей продукции, а Роспотребнадзор предложил ввести в Приангарье «сухой закон».

В понедельник число погибших в результате отравления так называемым «Боярышником» (на деле — смесь метилового спирта и антифриза) в Иркутске росло с каждым часом. Если в первых утренних сводках экстренных служб говорилось о 12 умерших, то к концу дня их число увеличилось до 49. За прошедшую ночь и утро в Иркутске в результате отравления «Боярышником» скончались еще 5 человек. Таким образом, по последним данным Минздрава области, общее количество жертв составляет 55 человек.

Смертельные случаи из-за употребления концентрата отмечались в иркутских СМИ и в марте 2016 Фото Сергея Игнатенко, baikal-info.ru

Утром 20 декабря на территории всей Иркутской области решение губернатора Сергея Левченко был введен режим Чрезвычайной ситуации (ЧС). «Принимаем решение по поводу введения ЧС. Александр Семенович, вы будете руководить штабом», — сказал Левченко, обратившись к главе правительства региона Александру Битарову, его слова цитирует ТАСС. Днем ранее мэр Иркутска объявил режим ЧС на территории города.

Люди умирали мгновенно

Первые сообщения о смертях в Иркутске и поступления в больницы пациентов в тяжелом состоянии с признаками химического отравления появились в субботу. По данным областного министерства здравоохранения, 17 человек умерли в больницах, трое — по дороге в медучреждения, еще десять — до приезда медиков. О силе токсичности концентрата рассказала на брифинге в мэрии главврач больницы №8 Жанна Есева. По ее словам, у нескольких человек смерть наступила мгновенно, сразу после его употребления.

Тела умерших обнаруживали в загородных домах, в коллекторах теплотрасс и в других местах, служащих убежищем «неблагополучным» гражданам. Сейчас в трех больницах города находятся 15 отравившихся. Несколько человек находятся в коме и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Возраст пострадавших — от 35 до 50 лет. Все они жители отдаленного района Иркутска — Ново-Ленино.

19 декабря в Иркутске было возбужденное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Его расследование передано из регионального управления Следственного комитета России в Главное следственное управление СК России. В Иркутск в связи с этим уже направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата.

«Смертельный коктейль» продавали более чем в ста торговых точках

Тем временем региональное управление СКР отчиталось о задержании двоих распространителей «смертельного коктейля» и массовых изъятиях «Боярышника» из торговли. Установлено, что его продавали более чем в ста торговых точках. К настоящему моменту изъято 2 тысяч литров готовой к розливу смеси, а также свыше 2 тысяч бутылочек объемом более 500 литров.

20 декабря в отделе общественной безопасности УВД Иркутска сообщили о выявлении второго подпольного цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции. Он был обнаружен в областном городе Шелехов, на территории бывшего молокозавода. Накануне полицейские обнаружили также нелегальное производство спиртосодежращей продукции на территории садоводческого товарищества в Ленинском районе Иркутска. В подпольных цехах кроме концентрата «Боярышник» были найдены аналогичные продукты «Витасепт» и «Чистый С». Пока неизвестно, содержится ли в их составе метанол — это установит экспертиза.

«Полезный для тела настой»

Ранее местные СМИ опубликовали фото 250-миллилитрового флакона с этикеткой. В составе этого «полезного для тела настоя» указан этиловый спирт (не более 93 процентов), вода, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. На этикетке даже указан способ применения: «При заполнении ванны теплой водой залить 100-150 мл концентрата. Находиться в ванне не более 12-20 минут». Внизу крупными буквами указано: «Опасно принимать внутрь».

В СКР пояснили, что на флаконе концентрата для принятия ванн, хотя и была информация о запрете его употребления внутрь, присутствовали и неправильные данные: указывалось, что в состав средства входит этиловый спирт, хотя на самом деле там оказался смертельно опасный метиловый.

Перекладывают вину на обстоятельства и недостаток полномочий

Сейчас Иркутские власти в авральном режиме пытаются остановить незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией в городе. Задачу частично облегчает тот факт, что все случаи отравления, кроме одного, произошли в районе Ново-Ленино. По всем районам города расклеиваются информационные листовки. Как при этом отмечает агентство «Иркутск онлайн», ответственные чиновники не спешат признавать свои «недоработки», перекладывая вину на обстоятельства и недостаток полномочий. В этом году в городе была получена информация о 179 торговых объектах по незаконной продаже алкоголя. С начала года изъято почти 3 тонны алкоголя. Значительная часть объектов торговли контрафактным алкоголем, отмечает агентство, расположена на неразграниченных участках — землях, которыми распоряжается Минимущества.

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Трагедию в Иркутске прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который призвал прекратить незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей. «Это полное безобразие! <…> Нужно просто запретить оборот такого рода препаратов. Необходимо обратить внимание на оборот такого рода спиртосодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота», — заявил глава кабмина, цитата «Интерфакс». При этом он продемонстрировал неплохое знание жизни социальных низов, отметив, что зачастую медицинские препараты продаются 24 часа в сутки через никем не контролируемые автоматы.

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«Лишние люди»

«Есть большие опасения, что, как только шум вокруг иркутской истории уляжется, а произойдет это быстро, в аптеках города Иркутска (и многих других городов) опять появится "Боярышник". Или какая-нибудь "Рябиновка". И нет ни малейших гарантий, что в пузырьки опять вместо этилового спирта не зальют метиловый», — пишет в этой связи «Газета.ру».

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Напомним, что год жертвами отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, также содержащей метиловый спирт. в Красноярске стали 10 человек. Преступники торговали своей продукцией через интернет. В середине апреля в Красноярске еще восемь человек отравились суррогатными напитками. Единственный шаг, на который после происшествий решила пойти Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — это напомнить россиянам, что в РФ запрещена дистанционная продажа алкогольной продукции — в том числе через интернет.

«Пренебрежительно малая цена любой человеческой жизни в России приводит к тому, что по большому счету никому нет дела до гибели людей от алкогольных отравлений. В бытовом сознании это абсолютно асоциальные элементы, не вызывающие особого сочувствия. А для государства это просто "лишние люди"», — констатирует «Газета.ру».