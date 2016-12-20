Смерть под кустом «боярышника»
Во всей Иркутской области введен режим ЧС из-за массового отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, где, по последним данным, погибли более 50 человек и еще порядка 15 госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. На инцидент отреагировал федеральный центр. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ужесточить законодательство в области оборота спиртосодержащей продукции, а Роспотребнадзор предложил ввести в Приангарье «сухой закон».
В понедельник число погибших в результате отравления так называемым «Боярышником» (на деле — смесь метилового спирта и антифриза) в Иркутске росло с каждым часом. Если в первых утренних сводках экстренных служб говорилось о 12 умерших, то к концу дня их число увеличилось до 49. За прошедшую ночь и утро в Иркутске в результате отравления «Боярышником» скончались еще 5 человек. Таким образом, по последним данным Минздрава области, общее количество жертв составляет 55 человек.
Утром 20 декабря на территории всей Иркутской области решение губернатора Сергея Левченко был введен режим Чрезвычайной ситуации (ЧС). «Принимаем решение по поводу введения ЧС. Александр Семенович, вы будете руководить штабом», — сказал Левченко, обратившись к главе правительства региона Александру Битарову, его слова цитирует ТАСС. Днем ранее мэр Иркутска объявил режим ЧС на территории города.
Люди умирали мгновенно
Первые сообщения о смертях в Иркутске и поступления в больницы пациентов в тяжелом состоянии с признаками химического отравления появились в субботу. По данным областного министерства здравоохранения, 17 человек умерли в больницах, трое — по дороге в медучреждения, еще десять — до приезда медиков. О силе токсичности концентрата рассказала на брифинге в мэрии главврач больницы №8 Жанна Есева. По ее словам, у нескольких человек смерть наступила мгновенно, сразу после его употребления.
Тела умерших обнаруживали в загородных домах, в коллекторах теплотрасс и в других местах, служащих убежищем «неблагополучным» гражданам. Сейчас в трех больницах города находятся 15 отравившихся. Несколько человек находятся в коме и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Возраст пострадавших — от 35 до 50 лет. Все они жители отдаленного района Иркутска — Ново-Ленино.
19 декабря в Иркутске было возбужденное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Его расследование передано из регионального управления Следственного комитета России в Главное следственное управление СК России. В Иркутск в связи с этим уже направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата.
«Смертельный коктейль» продавали более чем в ста торговых точках
Тем временем региональное управление СКР отчиталось о задержании двоих распространителей «смертельного коктейля» и массовых изъятиях «Боярышника» из торговли. Установлено, что его продавали более чем в ста торговых точках. К настоящему моменту изъято 2 тысяч литров готовой к розливу смеси, а также свыше 2 тысяч бутылочек объемом более 500 литров.
20 декабря в отделе общественной безопасности УВД Иркутска сообщили о выявлении второго подпольного цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции. Он был обнаружен в областном городе Шелехов, на территории бывшего молокозавода. Накануне полицейские обнаружили также нелегальное производство спиртосодежращей продукции на территории садоводческого товарищества в Ленинском районе Иркутска. В подпольных цехах кроме концентрата «Боярышник» были найдены аналогичные продукты «Витасепт» и «Чистый С». Пока неизвестно, содержится ли в их составе метанол — это установит экспертиза.
«Полезный для тела настой»
Ранее местные СМИ опубликовали фото 250-миллилитрового флакона с этикеткой. В составе этого «полезного для тела настоя» указан этиловый спирт (не более 93 процентов), вода, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. На этикетке даже указан способ применения: «При заполнении ванны теплой водой залить 100-150 мл концентрата. Находиться в ванне не более 12-20 минут». Внизу крупными буквами указано: «Опасно принимать внутрь».
В СКР пояснили, что на флаконе концентрата для принятия ванн, хотя и была информация о запрете его употребления внутрь, присутствовали и неправильные данные: указывалось, что в состав средства входит этиловый спирт, хотя на самом деле там оказался смертельно опасный метиловый.
Перекладывают вину на обстоятельства и недостаток полномочий
Сейчас Иркутские власти в авральном режиме пытаются остановить незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией в городе. Задачу частично облегчает тот факт, что все случаи отравления, кроме одного, произошли в районе Ново-Ленино. По всем районам города расклеиваются информационные листовки. Как при этом отмечает агентство «Иркутск онлайн», ответственные чиновники не спешат признавать свои «недоработки», перекладывая вину на обстоятельства и недостаток полномочий. В этом году в городе была получена информация о 179 торговых объектах по незаконной продаже алкоголя. С начала года изъято почти 3 тонны алкоголя. Значительная часть объектов торговли контрафактным алкоголем, отмечает агентство, расположена на неразграниченных участках — землях, которыми распоряжается Минимущества.
Трагедию в Иркутске прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который призвал прекратить незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей. «Это полное безобразие! <…> Нужно просто запретить оборот такого рода препаратов. Необходимо обратить внимание на оборот такого рода спиртосодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота», — заявил глава кабмина, цитата «Интерфакс». При этом он продемонстрировал неплохое знание жизни социальных низов, отметив, что зачастую медицинские препараты продаются 24 часа в сутки через никем не контролируемые автоматы.
«Лишние люди»
«Есть большие опасения, что, как только шум вокруг иркутской истории уляжется, а произойдет это быстро, в аптеках города Иркутска (и многих других городов) опять появится "Боярышник". Или какая-нибудь "Рябиновка". И нет ни малейших гарантий, что в пузырьки опять вместо этилового спирта не зальют метиловый», — пишет в этой связи «Газета.ру».
Напомним, что год жертвами отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, также содержащей метиловый спирт. в Красноярске стали 10 человек. Преступники торговали своей продукцией через интернет. В середине апреля в Красноярске еще восемь человек отравились суррогатными напитками. Единственный шаг, на который после происшествий решила пойти Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — это напомнить россиянам, что в РФ запрещена дистанционная продажа алкогольной продукции — в том числе через интернет.
«Пренебрежительно малая цена любой человеческой жизни в России приводит к тому, что по большому счету никому нет дела до гибели людей от алкогольных отравлений. В бытовом сознании это абсолютно асоциальные элементы, не вызывающие особого сочувствия. А для государства это просто "лишние люди"», — констатирует «Газета.ру».