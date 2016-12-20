Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, похоже, вызвало шок не только в России и Турции, но и по всему миру. Владимир Путин сразу провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с главами Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.

По мнению Лаврова те, кто задумал убийство посла, намеревались «подорвать» нормализацию отношений между Москвой и Анкарой. По его словам, к такому мнению пришли президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора.

Совещание В. Путина с С. Лавровым, С. Нарышкиным и А. Бортниковым 19 декабря 2016 kremlin.ru

Выступил даже избранный президент США Дональд Трамп. В его заявлении говорится о том, что убийство Андрея Карлова является «нарушением всех законов цивилизованного мира». Он отметил, что такие действия должны вызвать «всеобщее осуждение». При этом Трамп назвал убийцу Карлова Мевлюта Алтынташа «радикальным исламским террористом».

Совбез ООН в срочном порядке принял резолюцию о том, что убийство Андрея Карлова является терактом и призвал наказать виновных. Но как раз с этим могут быть проблемы.

Посол Андрей Карлов был убит на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в центре современного искусства в Анкаре. Карлов произносил речь, когда Мевлют Алтынташ выстрелил ему в спину. После этого Алтынташ выкрикивал призывы «не забыть Алеппо» и «не забыть Сирию», вступил в перестрелку с полицией и был убит.

Андрея Карлова привезли в госпиталь, но спасти ему жизнь не удалось, он скончался от полученных ранений.

Были ли у Алтынташа сообщники — неизвестно. Вполне вероятно, что убийство он мог организовать в одиночку. Он бывший полицейский, который был уволен из органов правопорядка после провала попытки государственного переворота. Собственно на фотовыставку Алтынташ прошел под видом полицейского — и какое-то время даже стоял за спиной посла, откуда позже и начал стрелять.

Мевлют Алтынташ

Вообще выбор именно Андрея Карлова в качестве мишени для атаки, с одной стороны, достаточно логичен для террориста — кто если не посол представляет Россию в другой стране, — но с другой стороны означает, что цель убийства была именно символической.

Андрей Карлов был очень опытным дипломатом и значительная часть его карьеры была связана с Северной Кореей, он начал там работать еще при Ким Ир Сене, а уехал обратно в Москву при Ким Чен Ире. Это значит, что одна из «специализаций» Карлова — общение с руководством авторитарных и даже тоталитарных стран.

Вполне может быть, что он был отправлен в Турцию именно с целью налаживания контактов с руководством этой страны. Плюс ко всему до нового назначения Карлов возглавлял Консульский отдел МИДа, что немаловажно для посла в стране, куда ежегодно приезжают сотни тысяч россиян.

Андрей Карлов (в центре) на заседании Российско-Турецкого Форума общественности. Анталья, 2014 www.turkey.mid.ru

Но может быть лучше всех об убитом Андрее Карлове, работа и судьба которого еще вчера утром мало кого волновала в России, написал фотограф AP Бурхан Озбилиджи (Burhan Ozbilici), который смог запечатлеть последние секунды жизни дипломата. «Он говорил мягко и — насколько я смог почувствовать — с любовью о своей родине, иногда останавливаясь, чтобы позволить переводчику передать его слова. Я помню думал, каким спокойным и скромным он кажется».