В Турции погиб посол России Андрей Карлов. Он был смертельно ранен на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре 19 декабря.

Убийца, стоявший за спиной дипломата, выстрелил в него и начал выкрикивать призывы «не забыть Алеппо» и «не забыть Сирию». Он был застрелен полицией. Первоначально сообщалось, будто убийца был сотрудником департамента специальных сил полиции Анкары, который был в охране мероприятия, однако позже выяснилось, что этот человек был уволен из полиции после попытки государственного переворота летом 2016 года.

Посол в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Убийство вызвало широкий резонанс. Турецкая сторона назвала происшедшее террористическим актом.

Министр иностранных дел Турции Мелют Чавушоглу после прибытия в Москву с визитом заявил, что «этот теракт направлен не только на Карлова, но и на Турцию и на Россию – это было нападение на политическую волю, которая поставила во главу угла сотрудничество». По его словам, «вся Турция осуждает этот теракт». «Как в России, так и в Турции хорошо известно, что основная цель нападавших – нанести ущерб российско-турецким отношениям и скомпрометировать успехи, которых мы с вами совместными усилиями достигли в последнее время», – приводит информационное агентство РИА Новости слова министра.

Мевлют Чавушоглу (в центре) во время встречи с Сергеем Лавровым 20 декабря 2016 МИД РФ

МИД России оценил событие аналогичным образом. «Основная цель тех, кто задумал это варварское деяние – это подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией во многом для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», – говорится в официальном заявлении главы российского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что целью убийства Карлова стало намерение ухудшить отношения между Москвой и Анкарой. «Это выгодно тем, кто хочет вбить клин между Россией и Турцией, кто хочет помешать нормализации отношений России и Турции, причем как в двустороннем плане, так и в нормализации тех отношений, которые позволяют активизировать и объединить усилия на пути сирийского политического урегулирования», – цитирует его РИА Новости.

В то же время МИД России заявил, что россияне, имеющие намерение поехать в Турцию, должны «как следует подумать, потому что там теракты почти ежедневно», передает информационное агентство «Интерфакс». По словам заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, «если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью».

Терактом признал происшедшее в Анкаре и Совет безопасности ООН. При этом члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров теракта к правосудию.

Добавим, что для расследования убийства в Турцию вылетели 18 сотрудников спецслужб, СКР и МИД. «Группа будет действовать в Турции в рамках расследования убийства посла России Андрея Карлова. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора накануне между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом», – цитирует РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

В социальных сетях обсуждают как само происшествие, так и реакцию на него. Ряд экспертов размышляют об исторических аналогиях, вспоминая об убийстве Войкова в 1927 году, убийстве Мирбаха в 1918 году и даже об убийстве Грибоедова в 1829 году. Однако попыток анализировать ситуацию и прогнозировать ее развитие сравнительно мало.

«В комментариях по Турции есть все кроме попыток экспертизы. Оценки сложных процессов, которые происходят в Турции и которые не упростились после подавления "путча". Анализа "геополитического" расклада, сложившегося после Алеппо. Соотнесения с предыдущими случаями убийств дипломатов (того же американского посла в Ливии в 2012 году).

Вместо этого привычное. Фейсбук рассуждает о непостижимой природе терактов – как будто терроризм не насчитывает нескольких сотен лет истории и отсутствует школа исследования его природы и проявлений. Официальные и полуофициальные лица рассказывают привычное: "убили те же, кто сбивал самолет", "Турция – наш стратегический друг" (вообще-то дружба – это все же эмоция, а не стратегия), "Россию и Турцию последовательно стравливают", "Попытка сорвать мирный процесс (!) в Сирии", "Посла убила атмосфера ненависти"», – отметил на своей странице в Facebook политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика».

Убийство посла вряд ли может привести к серьезному ухудшению отношений между Россией и Турцией, считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». В беседе с «Полит.ру» он высказал мнение, что у стран достаточно важных для них общих интересов, чтобы у них было желание сохранить отношения.

«Сейчас российско-турецкое партнерство по Сирии носит абсолютно прагматичный характер. Россия заинтересована в сохранении режима Асада и укреплении этого режима, а Турция заинтересована в том, чтобы на севере Сирии не было провозглашено никакого курдского квази-государства, никакой автономии, так как Турция воспринимает это как угрозу для своих интересов.

А раз так, то, допустим, по Алеппо договорились. Это была тяжелая тема, но в конце концов все заинтересованные стороны достигли компромисса: Асад берет Алеппо при поддержке России, но участкам вооруженных формирований разрешают оттуда уйти. А Эрдоган еще до этого увел оттуда часть людей в значимые для Турции районы севера Сирии.

Так что я думаю, что интересы тут настолько велики, что и теперь вряд ли произойдут какие-то большие изменения. Тем более, что Эрдоган согласился на участие в расследовании представителей России. И Россия демонстрирует, что не хотела бы идти на конфликт с Эрдоганом, она его в этом преступлении не обвиняет.

Так что если Россия и Турция и разойдутся, то по другим вопросам. Например, по вопросу о том, что дальше делать с Асадом. Сейчас, видимо, договорились этот вопрос не затрагивать, но очевидно, что для Эрдогана сохранение Асада – проблема. Не такая большая, как возможная курдская автономия, но проблема. И здесь, наверно, достаточно разные подходы у России и Турции. Но это – тема не сегодняшнего дня. Возможно, тема завтрашнего дня, более долгосрочная», – сказал Алексей Макаркин.

Комментируя тему возможного сокращения туристического потока из России в Турцию после убийства посла и последовавшего за ним предупреждения МИД, эксперт высказал мнение, что заметного сокращения, вероятнее всего, не случится.

«Для Турции реальной проблемой будет, если Россия введет какой-то новый запрет. Но это вряд ли произойдет. Думаю, что прямого запрета не будет. Ну, а раз так, то российские туристы туда все-таки, видимо, будут ездить. Они известны своей спецификой: у них часто порог допустимого существенно ниже, чем у туристов других стран. Они и в Египет пробираются обходными путями. Так что не ожидаю в этой области каких-то изменений», – объяснил Алексей Макаркин.

Алексей Малашенко, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций, эксперт Московского центра Карнеги, придерживается в чем-то сходного мнения.

«Это убийство может не только не осложнить отношения стран, но даже в каком-то смысле сблизить Россию и Турцию. Такой вывод получается, если исходить из нормальной здравой логики, а не из обид, не из попыток на этом поспекулировать.

Почему я так считаю? Потому что убийство это показало: у России и Турции есть общий враг. Давайте исходить из его выгодности. Убийство посла выгодно Эрдогану? Нет. Выгодно оно его окружению? Нет. Это выгодно только его противникам. Его противники, возможно, хотели бы рассорить Россию и Турцию. Предположим, что хотели бы. Но он же не идиот, хотя и очень эмоциональный человек.

И Москва прореагировала достаточно внятно и разумно. Более того: в Турцию уже отправилась целая толпа российских экспертов. Они же поехали не ругаться, верно? А выяснять, как все произошло; поехали сотрудничать с турками. Я, конечно, допускаю разные эмоциональные моменты, но думаю: если действительно обе стороны хотят продолжить отношения, которые сейчас более или менее наладились, они их продолжат. А в этом ведь заинтересована и Россия, и Турция.

Россия ведь очень громко заявляет, что обходится без Америки. А сегодня еще начнется тройная, российско-турецко-иранская встреча, и если она пройдет нормально (а я думаю, что она и должна пройти нормально), то будет подтверждено, что – нет, таким образом Россию и Турцию не рассорить. Так мне кажется», – сказал Алексей Малашенко.

Сами жители Турции, обсуждая происшедшее, говорят, что убийства как проявление терроризма в стране перестали быть редкостью. По их словам, только за декабрь террористами было убито 40 их взрослых сограждан и 16 подростков, но в мире об этом не знают или не говорят. Причем, по данным «Полит.ру», турецких граждан не волнует, кто к этому причастен, будь то США, Россия, Сирия или кто-то еще – они просто хотят, чтобы это прекратилось. А такие, как тот бывший полицейский, что убил посла, по их оценке, хотят только еще больше расколоть общество.

Что касается сотрудничества с Москвой по Сирии, то Анкара намерена его продолжать, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Турции.