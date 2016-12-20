Англоязычные СМИ обсуждают обострение политических противоречий в Польше, которые в минувшие выходные привели к общественным протестам в Варшаве. Комментаторы сходятся на том, что поводом для протестов стало покушение на свободу СМИ, однако недовольство действиями правящей партии назревало уже давно.

Wall Street Journal отмечает, что политическая напряженность начала назревать с того момента, как партия «Право и справедливость» пришла к власти год назад. Обострение произошло после того, как правительство предложило ограничить доступ СМИ в парламент. Это дало лидерам оппозиции повод к обвинению правительства в покушении на демократию. Ограничения для СМИ, комментирует WSJ, произвели такое сильное впечатление на польскую общественность из-за «коммунистического прошлого» страны – любое давление на СМИ вызывает нехорошие ассоциации.

Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье начал встречаться с ключевыми фигурами оппозиции, а также призвал лидера правящей партии Ярослава Качиньского пересмотреть планы по ограничению доступа СМИ, которые, по замыслу, должны вступить в силу с января 2017 г. Также он, впрочем, раскритиковал действия оппонентов правительства, подрывающие работу парламента. Правительство, отмечает WSJ, мотивирует свою инициативу с ограничением тем, что из-за нынешних либеральных правил телевидение склонно вмешиваться в частную жизнь депутатов.

Также автор оговаривает, что правительство Ярослава Качиньского с самого начала преследовали раздоры, связанные с законодательными инициативами. Сюда относятся законы о конституционном суде, вызвавшие критику со стороны ЕС и США. Также многие критиковали рост влияния правительства на экономические процессы.

CNN описывает события в Польше как болезненный политический кризис, угрожающий демократии. По мнению некоторых представителей правительства, ситуация напоминает попытку государственного переворота, инициированную оппозицией, которая раздувает политические эмоции, не имея на то действительных оснований. CNN поясняет, что с тех пор, как 27 лет назад Польша стала демократией, журналисты там получили право практически неограниченного доступа в парламент. Они этим пользовались для отлова и интервьюирования политиков.

Для многих поляков, комментирует CNN, эта свобода доступа была квинтэссенцией демократии, однако для нынешнего правительства, у которого отношения с медиа не задались с самого начала, это представляется ненужной и даже вредной привилегией, которой журналисты к тому же злоупотребляют. В порядке компромисса правительство предложило сократить число журналистов, у которого есть право доступа, а также создать пресс-центр, где политики могут встречаться с журналистами уже на своих условиях.

Такая постановка вопроса вызвала в СМИ возмущение, а также дало повод к спекуляциям на тему того, что правительство пытается давить на журналистов. CNN оговаривает, что и в предыдущих случаях инициативы, вызывавшие протест у оппозиции, мотивировались правительством как необходимые в целях модернизации институтов и борьбы с коррупцией. Однако критикам настоящие цели правительственных инициатив представлялись завуалированными попытками подорвать действующие в Польше демократические принципы и вернуть ее вновь к однопартийной системе.