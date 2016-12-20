Росатом открыл производство нового поколения композиционных материалов

20 декабря Госкорпорация «Росатом» ввела в эксплуатацию цех по производству композиционных материалов нового поколения.

Торжественное открытие инновационного производства состоялось в г. Заречный Пензенской области. В мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков, директор проектного офиса Блока по развитию международного бизнеса Росатома Дмитрий Байдаров и директор АО «НИИграфит» Евгений Маянов.

Управление производством будет осуществлять компания «С-плюс» - совместное предприятие АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион Росатома) и ООО «НАНОПОЛИМЕР». Производство будет вестись в корпусах, приобретённых АО «НИИграфит» в рамках реализации неиспользуемых в основном производстве ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт им. М.В. Проценко» (входит в состав ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом») объектов.

Продукция нового производства - полимеры, модифицированные фуллеренами С60 и С70 (наночастицы на основе углерода). В настоящее время начато производство изделий для горнорудной промышленности, автомобильной индустрии (в рамках локализации изготовления комплектующих на территории РФ), товаров широкого потребления. Модифицированные фуллеренами конструкционные материалы с уникальными свойствами планируется предложить к применению в строительстве.

Благодаря фуллереновым присадкам к маслам и смазкам существенно улучшаются параметры износоустойчивости механизмов. Предварительные переговоры о реализации фуллеренов проведены с руководством «Татнефтехиминвестхолдинга». Помимо выпуска фуллереновой смеси С60 и С70 планируется также выпускать широкий ассортимент полимеров со специальными свойствами (пенополиуретаны, полиуретановые эластомеры, а также пенополиуретановые системы с заданной плотностью).

«Открытие производственной линии по выпуску нового поколения композиционных материалов ещё раз доказывает, что лидерство Росатома основано на внедрении в производство самых передовых достижений науки, которые уже сегодня вносят инновации в нашу жизнь, - сказал Вячеслав Першуков. - Стоит отметить, что благодаря открытию наукоёмкого производства, оснащённого самым современным оборудованием, созданы новые высокопроизводительные рабочие места, увеличатся поступления в местный бюджет».

ООО «С-ПЛЮС» - совместное предприятие Госкорпорации «Росатом» (АО «НИИграфит») и ООО «НАНОПОЛИМЕР». Основано 8 декабря 2015 года. Основные направления деятельности: разработка технологий и производство углеродных нанокластеров: фуллеренов С60 и С70, полимеров со специальными свойствами на основе полиамида и полиуретана, композиционных материалов, а также модифицированных связующих для них.