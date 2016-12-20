Росатом подписал соглашение об обучении иностранных студентов на английском языке

В ходе посещения генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ КИ) подписано Соглашение о начале обучения иностранных студентов – будущих работников ядерных исследовательских центров на английском языке.

Соглашение подписано между Госкорпорацией «Росатом», Петербургским институтом ядерной физики (ПИЯФ, входит в контур управления НИЦ КИ) и Санкт-Петербургским Университетом (СПГУ). Это первый документ подобного рода, до сих пор Росатом не проводил англоязычное обучение иностранных студентов на базе действующих операторов профильных образовательных программ.

Преподавание ядерно-физических дисциплин на английском языке существенно сократит сроки и повысит качество восприятия и усвоения сложного учебного материала. Для иностранных студентов теперь станет необязательным владение русским языком на продвинутом уровне. Это значительно расширит географию академического процесса и позволит привлечь к обучению гораздо большее число студентов из стран дальнего зарубежья, вставших на путь развития ядерной энергетики. Внедрение англоязычных программ обучения, кроме того, способно повысить конкурентоспособность российской атомной отрасли на глобальном рынке образовательных услуг в ядерно-физическом сегменте знаний.

В ходе посещения НИЦ КИ Алексей Лихачёв также встретился с Президентом центра Михаилом Ковальчуком, познакомился с научно-технологической и исследовательской инфраструктурой института и поздравил коллектив НИЦ КИ с 70-летием пуска реактора Ф-1.