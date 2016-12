Видео дня. Новое видео выстрела в посла РФ

Турецкие журналисты опубликовали новое видео стрельбы в российского посла Андрея Карлова в Анкаре. На нем видно, как стрелок, 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Алтинташ, готовится произвести выстрелы.

Another video from Ankara's Russian Ambassador's assassination showing the assassin in the background till the attack moment pic.twitter.com/IpKDB73BrH