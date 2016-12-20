Топ новостей 20 декабря
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль назвал причину убийства посла России в Анкаре, Германия признала события на ярмарке в Берлине терактом, а СМИ сообщили о намерении АП не допустить Алексея Навального к выборам президента.
Кремль назвал целью убийства посла РФ желание расстроить отношения между Москвой и Анкарой
В Кремле целью убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова назвали намерение «вбить клин» в отношения между Москвой и Анкарой, помешать нормализации отношений России и Турции. В Анкаре уже работает российское следствие. Турция заявила, что также считает случившееся провокацией и продолжит диалог с РФ. Совбез ООН признал убийство Карлова терактом.
Мы не допустим и не разрешим ни одному действию испортить наши турецко-российские отношения.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 19 декабря 2016 г.
"Порошенко проигнорировал убийство Карлова" - Мугабе, надеюсь, не проигнорировал? И Ким Чен Ир наверняка в своем твиттере посочувствовал.— Anton Semakin (@antonsemakin) 20 декабря 2016 г.
Пишет полномочный посол России в КНДР, друг убитого посла Карлова pic.twitter.com/Lo8IlTSxG5— Открытая Россия (@openrussia_org) 20 декабря 2016 г.
Теффт: Соболезнования родным и близким А.Г. Карлова. Профессионал, погибший, выполняя тяжелую, но нужную работу дипломата. Покойтесь с миром— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 20 декабря 2016 г.
Меркель подтвердила факт совершения теракта в Берлине
Ангела Меркель признала терактом наезд грузовика на посетителей рождественского рынка Брайтшайдплац в центре Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек. Теракт мог совершить 23-летний выходец из Пакистана Навид Б. Скорее всего, он угнал автомобиль, убив его водителя - выходца из Польши. Задержанный все обвинения отрицает. Полиция Берлина впоследствии заявила, что он не имеет отношения к теракту. Поиски нападавшего продолжаются.
Агент ФСБ политолог Сергей Марков еще в марте проболтался о запланированных терактах в Берлине. Делайте выводы сами. pic.twitter.com/QP7g9c0Qgj— Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 19 декабря 2016 г.
Выборщики подтвердили победу Трампа на выборах президента США
Дональд Трамп собрал более 270 голосов выборщиков, требуемых для победы во втором туре президентских выборов. В данном случае голосование носило формальный характер. В ряде штатов окончательная победа Трампа вызвала волну критики: в Пенсильвании более 200 человек собрались на демонстрацию по лозунгом «Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашистским США!».
We did it! Thank you to all of my great supporters, we just officially won the election (despite all of the distorted and inaccurate media).— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2016 г.
Никогда не верил, что выборщики проголосуют пр. Трампа. Это было бы равносильно госперевороту. США еще не на этой стадии. США - не Украина.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 декабря 2016 г.
СМИ сообщили о решении Кремля не допустить участия Навального в выборах
Кремль признал вредным участие Алексея Навального в президентских выборах. Изначально предполагалось, что оно повысит явку при голосовании, а потом в АП подумали, что«он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет». Теперь Навальный может лишиться права выдвигаться, так как суд может оставить в силе приговор по делу «Кировлеса».
В Кремле признали вредным https://t.co/QWxpg1l4hl— Alexey Navalny (@navalny) 20 декабря 2016 г.
#ПутинБоитсяНавального— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 20 декабря 2016 г.
— надо сказать, бомбануло у них быстрее, чем мы ожидали.
Ну, отлично, все правильно делаем, стало быть.
Стали известны подробности гибели командира спецназа РФ в Сирии
Командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров погиб 8 декабря при штурме Пальмиры на передовой. Придя как подкрепление армии Сирии, Санчиров вместе с сослуживцами вступил в бой с террористами, но при минометном обстреле погиб. О его командировке в Сирию семья узнала уже после отправки Санчирова в страну в сентябре.
Число погибших от отравления в Иркутске выросло до 55 человек
В Иркутске от отравления парфюмерным косметическим средством «Боярышник» умер еще один человек. Таким образом, жертвами отравления стали 55 человек, жизнь еще 13 находится в опасности. Во всем регионе объявлен режим ЧС. Следствие начало проверку и обнаружило второй цех по производству средства.
Очевидно подсаживали. Вы и подсаживали. Разрухой, нищетой и безысходностью. pic.twitter.com/yV7YC6GbYQ— шило в стенку (@michaelnacke) 20 декабря 2016 г.
В Тольятти дела лучше , чем в Иркутске? У нас умирают от илитных метиловых рома, виски, конька и текилы, потому не массово. pic.twitter.com/Ep3769OKSk— Σλαβα ОЙСКТ (@SlavaTogliatti) 20 декабря 2016 г.
Посмотрите рассказ продавщицы в Иркутске, у которой многие постоянно покупали "Боярышник". Подробнее - https://t.co/bxGGhiSg8E pic.twitter.com/EpVKyPAgmH— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 19 декабря 2016 г.
СМИ узнали о возможной национализации турецких активов «Газпрома»
«Газпром» мог лишиться собственной доли и доли Газпромбанка в турецкой компании Akfel Holding из-за ее национализации. Импортера газа заподозрили в связях с Фетхуллахом Гюленом. «Газпром» же владеет миноритарным пакетом в Akfel Holding и действующим контрактом на поставку 2,25 млрд куб. метров газа в год. Источник сообщил, что актив,видимо, «забрали с концами».
Турция отобрала у Газпрома долю в импортере газа— Сталингулаг (@StalinGulag) 20 декабря 2016 г.
Турки унижают Россию, но держава не поддаётся на провокации,величаво смахивает мочу с лица
ФСИН подумает над иском о возмещении с Дадина ущерба
Замглавы ФСИН заявил, что ведомство оценивает ущерб от заявления заключенного активиста Ильдара Дадина о якобы применяемых к нему пытках в Карелии. После подсчетов ФСИН примет решение о подаче иска Дадину о возмещении материального ущерба. Сумма иска может составить от полумиллиона до миллиона рублей.
ФСИН хочет взыскать с Ильдара Дадина 1 млн.руб. Аттракцион для политических - все пытки и избиения за счёт избиваемого. Не дороговато ли?— Владимир Матов (@1964Matov) 20 декабря 2016 г.
ФАС отложила рассмотрение дела против Microsoft
ФАС перенесла рассмотрение дела против Microsoft на конец января 2017 года «в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств». Дело в отношении Microsoft было возбуждено в ноябре текущего года после жалобы «Лаборатории Касперского» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
Умер актер Александр Яковлев
19 декабря на 71-м году после продолжительной болезни скончался актер Александр Яковлев. Он снялся в фильмах «Медный ангел», «Путейцы», «Легенда №17», «Вий», «Визит к Минотавру», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Более всего актер запомнился ролью штабс-капитана, организовавшего нападение на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».