Топ новостей 20 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль назвал причину убийства посла России в Анкаре, Германия признала события на ярмарке в Берлине терактом, а СМИ сообщили о намерении АП не допустить Алексея Навального к выборам президента.

В Кремле целью убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова назвали намерение «вбить клин» в отношения между Москвой и Анкарой, помешать нормализации отношений России и Турции. В Анкаре уже работает российское следствие. Турция заявила, что также считает случившееся провокацией и продолжит диалог с РФ. Совбез ООН признал убийство Карлова терактом.

Мы не допустим и не разрешим ни одному действию испортить наши турецко-российские отношения. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 19 декабря 2016 г.

"Порошенко проигнорировал убийство Карлова" - Мугабе, надеюсь, не проигнорировал? И Ким Чен Ир наверняка в своем твиттере посочувствовал. — Anton Semakin (@antonsemakin) 20 декабря 2016 г.

Пишет полномочный посол России в КНДР, друг убитого посла Карлова pic.twitter.com/Lo8IlTSxG5 — Открытая Россия (@openrussia_org) 20 декабря 2016 г.

Теффт: Соболезнования родным и близким А.Г. Карлова. Профессионал, погибший, выполняя тяжелую, но нужную работу дипломата. Покойтесь с миром — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 20 декабря 2016 г.

Ангела Меркель признала терактом наезд грузовика на посетителей рождественского рынка Брайтшайдплац в центре Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек. Теракт мог совершить 23-летний выходец из Пакистана Навид Б. Скорее всего, он угнал автомобиль, убив его водителя - выходца из Польши. Задержанный все обвинения отрицает. Полиция Берлина впоследствии заявила, что он не имеет отношения к теракту. Поиски нападавшего продолжаются.

Агент ФСБ политолог Сергей Марков еще в марте проболтался о запланированных терактах в Берлине. Делайте выводы сами. pic.twitter.com/QP7g9c0Qgj — Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 19 декабря 2016 г.

Дональд Трамп собрал более 270 голосов выборщиков, требуемых для победы во втором туре президентских выборов. В данном случае голосование носило формальный характер. В ряде штатов окончательная победа Трампа вызвала волну критики: в Пенсильвании более 200 человек собрались на демонстрацию по лозунгом «Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашистским США!».

We did it! Thank you to all of my great supporters, we just officially won the election (despite all of the distorted and inaccurate media). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2016 г.

Никогда не верил, что выборщики проголосуют пр. Трампа. Это было бы равносильно госперевороту. США еще не на этой стадии. США - не Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 декабря 2016 г.

Кремль признал вредным участие Алексея Навального в президентских выборах. Изначально предполагалось, что оно повысит явку при голосовании, а потом в АП подумали, что«он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет». Теперь Навальный может лишиться права выдвигаться, так как суд может оставить в силе приговор по делу «Кировлеса».

В Кремле признали вредным https://t.co/QWxpg1l4hl — Alexey Navalny (@navalny) 20 декабря 2016 г.

#ПутинБоитсяНавального

— надо сказать, бомбануло у них быстрее, чем мы ожидали.

Ну, отлично, все правильно делаем, стало быть. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 20 декабря 2016 г.

Командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров погиб 8 декабря при штурме Пальмиры на передовой. Придя как подкрепление армии Сирии, Санчиров вместе с сослуживцами вступил в бой с террористами, но при минометном обстреле погиб. О его командировке в Сирию семья узнала уже после отправки Санчирова в страну в сентябре.

В Иркутске от отравления парфюмерным косметическим средством «Боярышник» умер еще один человек. Таким образом, жертвами отравления стали 55 человек, жизнь еще 13 находится в опасности. Во всем регионе объявлен режим ЧС. Следствие начало проверку и обнаружило второй цех по производству средства.

Очевидно подсаживали. Вы и подсаживали. Разрухой, нищетой и безысходностью. pic.twitter.com/yV7YC6GbYQ — шило в стенку (@michaelnacke) 20 декабря 2016 г.

В Тольятти дела лучше , чем в Иркутске? У нас умирают от илитных метиловых рома, виски, конька и текилы, потому не массово. pic.twitter.com/Ep3769OKSk — Σλαβα ОЙСКТ (@SlavaTogliatti) 20 декабря 2016 г.

Посмотрите рассказ продавщицы в Иркутске, у которой многие постоянно покупали "Боярышник". Подробнее - https://t.co/bxGGhiSg8E pic.twitter.com/EpVKyPAgmH — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 19 декабря 2016 г.

«Газпром» мог лишиться собственной доли и доли Газпромбанка в турецкой компании Akfel Holding из-за ее национализации. Импортера газа заподозрили в связях с Фетхуллахом Гюленом. «Газпром» же владеет миноритарным пакетом в Akfel Holding и действующим контрактом на поставку 2,25 млрд куб. метров газа в год. Источник сообщил, что актив,видимо, «забрали с концами».

Турция отобрала у Газпрома долю в импортере газа



Турки унижают Россию, но держава не поддаётся на провокации,величаво смахивает мочу с лица — Сталингулаг (@StalinGulag) 20 декабря 2016 г.

Замглавы ФСИН заявил, что ведомство оценивает ущерб от заявления заключенного активиста Ильдара Дадина о якобы применяемых к нему пытках в Карелии. После подсчетов ФСИН примет решение о подаче иска Дадину о возмещении материального ущерба. Сумма иска может составить от полумиллиона до миллиона рублей.

ФСИН хочет взыскать с Ильдара Дадина 1 млн.руб. Аттракцион для политических - все пытки и избиения за счёт избиваемого. Не дороговато ли? — Владимир Матов (@1964Matov) 20 декабря 2016 г.

ФАС перенесла рассмотрение дела против Microsoft на конец января 2017 года «в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств». Дело в отношении Microsoft было возбуждено в ноябре текущего года после жалобы «Лаборатории Касперского» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

19 декабря на 71-м году после продолжительной болезни скончался актер Александр Яковлев. Он снялся в фильмах «Медный ангел», «Путейцы», «Легенда №17», «Вий», «Визит к Минотавру», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Более всего актер запомнился ролью штабс-капитана, организовавшего нападение на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».