Топ новостей 20 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль назвал причину убийства посла России в Анкаре, Германия признала события на ярмарке в Берлине терактом, а СМИ сообщили о намерении АП не допустить Алексея Навального к выборам президента.

В Кремле целью убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова назвали намерение «вбить клин» в отношения между Москвой и Анкарой, помешать нормализации отношений России и Турции. В Анкаре уже работает российское следствие. Турция заявила, что также считает случившееся провокацией и продолжит диалог с РФ. Совбез ООН признал убийство Карлова терактом.

Ангела Меркель признала терактом наезд грузовика на посетителей рождественского рынка Брайтшайдплац в центре Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек. Теракт мог совершить 23-летний выходец из Пакистана Навид Б. Скорее всего, он угнал автомобиль, убив его водителя - выходца из Польши. Задержанный все обвинения отрицает. Полиция Берлина впоследствии заявила, что он не имеет отношения к теракту. Поиски нападавшего продолжаются.

Дональд Трамп собрал более 270 голосов выборщиков, требуемых для победы во втором туре президентских выборов. В данном случае голосование носило формальный характер. В ряде штатов окончательная победа Трампа вызвала волну критики: в Пенсильвании более 200 человек собрались на демонстрацию по лозунгом «Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашистским США!».

We did it! Thank you to all of my great supporters, we just officially won the election (despite all of the distorted and inaccurate media).