В понедельник 19 декабря в США состоялось голосование выборщиков – вторая часть выборов американского президента. По итогам этого голосования победа была закреплена за республиканцем Дональдом Трампом.

The Atlantic пишет, что победа Трампа в коллегии выборщиков положила конец хаотичному избирательному процессу, который в общей сложности (включая предвыборную кампанию) длился почти два года. Специфика этих выборов была в том, что оппоненты Трампа призывали выборщиков не допустить избрания Трампа. Для этого нужно было, чтобы Трамп не набрал на этом голосовании необходимые 270 голосов, то есть чтобы как минимум 31 выборщик (в дополнение к выборщиком из штатов, где победила Клинтон) проголосовал не за него, а за любую другую фигуру. Однако этого не произошло.

Дональд Трамп выступает перед избирателями в Луизиане 9 декабря 2016 Tammy Anthony Baker

Обычно голосование выборщиков – это формальная процедура, потому что в большинстве штатов выборщики обязаны голосовать за того кандидата, который победил в их штате. Так как Трамп по итогам всеобщего голосования 9 ноября победил в большинстве штатов, победа была ему фактически обеспечена. Его противники надеялись на такой феномен, как «недобросовестные» выборщики, которые, вопреки правилам, голосуют не за победителя. В этом году недобросовестные выборщики были как среди демократов, так и среди республиканцев, но их оказалось недостаточно.

Главным основанием для лоббирования «недобросовестного» сценария служило то, что оппонентка Трампа Хиллари Клинтон на всеобщем голосовании набрала больше голосов в абсолютном измерении. Диссонанс между результатами всеобщего голосования и формальным исходом выборов вызвал критику в адрес коллегии выборщиков как устаревшего и недемократического института.

Напомним, что разговоры об устаревшем институте преимущественно исходили от противников Трампа и в основном транслировались через продемократические СМИ. Тема голосования проделала в медиа своеобразную кольцевую траекторию. Критика коллегии началась сразу после всеобщего голосования, как только выяснилось преимущество Клинтон. Через несколько недель тон сменился на прямо противоположный, и о выборщиках заговорили как о единственном оплоте демократии, тушующейся под натиском непросвещенных масс.

Теперь, когда выборщики не оправдали соответствующих ожиданий, редакция NY Times опубликовала колонку под названием «Пора убрать коллегию выборщиков». Редакция ссылается на то, что подавляющее большинство американцев, согласно опросам, хотели бы, чтобы у них были прямые, а не опосредованные выборы. А между тем, исход выборов по-прежнему определяется голосами 538 выборщиков. И это уже второй случай за последние 16 лет, когда из-за этого дополнительного этапа побеждает не тот кандидат, который получил больше всеобщих голосов.

Ранее Wall Street Journal объяснял, что смысл коллегии выборщиков в том, чтобы обеспечить равную представленность штатов в финальном результате выборов. Численность населения в каждом штате разная. Поэтому если бы выборы были прямыми, то результат бы систематически искажался в пользу тех штатов, где больше людей. Благодаря тому, что победитель определяется на основании победы в каждом штате (отражаемой голосованием выборщиков), а не общего числа отданных за него голосов, на исход выборов влияют даже самые небольшие штаты.

NY Times, между тем, представляет коллегию выборщиков как «живой символ американского первородного греха», восходящий к тем временам, когда в США было узаконенное рабство и сильное социальное неравенство, и, соответственно, прямое голосование было не в интересах элиты.