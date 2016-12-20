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20 декабря 2016, 10:31
ипотека правительство
Мария Блохина

Наутро. 20 декабря

Строительство
Строительство
Фото Москвы / Moscow-live

 

Правительство России планирует продлить действие программы государственного субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Мы построили рекордное количество жилья - это, прежде всего, субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. На это мы потратили 10,7 млрд рублей. Мы и дальше будем продолжать действовать в этом направлении. Что касается жилищного строительства, это задача не только экономическая, но и социальная — обеспечить качественным и доступным жильем большинство граждан нашей страны», — заявил политик. 

Напомним, что программа «Ипотека с государственной поддержкой» была запущена в разгар экономического кризиса в 2015 году как мера поддержки населения и рынка. Она должна была завершиться в марте 2016 года, но была продлена до конца года, и, вероятно, в каком-то виде продолжит действовать и в следующем году. 

В сентябре глава Минстроя Михаил Мень говорил о возможных изменениях программы субсидирования ипотеки из федерального бюджета со следующего года. «Программа в том виде, в каком существует сегодня, не будет актуальна для 2017 года. Напомню, мы принимали программу, когда ключевая процентная ставка была выше 17%. И конечно, на тот момент снижение субсидированной ставки по ипотеке до 12% было принципиальнейшим моментом вообще в целом для сохранения ипотеки в стране», — приводит его слова ТАСС.  По словам Меня, за время действия программы ключевая ставка изменилась, и теперь разница не такая большая:  коммерческая ставка 13%, ставка субсидирования — 12%. «Поэтому если мы в будущем году и будем пересматривать эту программу по ее продлению, то будут отрабатываться новые, иные критерии, параметры, чтобы она действительно дала определенный эффект. Потому что при ставке 12% она не имеет смысла», — говорил министр в сентябре.

Кроме того, по информации агентства, глава Минстроя называл два варианта возможного продления программы господдержки ипотеки: это изменение размера процентной ставки и или ограничение действия программы отдельными категориями граждан или программ.

Управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая полагает, что в настоящий момент продление такой формы поддержки населения не столь необходимо: «Учитывая опыт предыдущего запуска госсубсидирования процентной ставки, сейчас настал тот момент, когда ее продление нецелесообразно. Финансовый рынок устойчив и банки уже сейчас предлагают стандартные условия по ипотеке в диапазоне ставок 11,5-12% - как на первичку, так и на вторичное жилье. На рынке появляются крупные игроки вследствие слияний различных финансовых корпораций, которые готовы выступить с конкурентным предложением перед госбанками. Поэтому продление програмым сейчас просто нецелесообразно, а выделяемые средства лучше направить на поддержание застройщиков и банков в конкретных субъектах либо отдельных категорий граждан», — считает эксперт.

В том случае, если программу все же будет решено продлить, но с изменениями, о которых говорил Михаил Мень, то, по мнению Марии Литинецкой, спрос на рынке недвижимости в первый квартал следующего года будет ниже ожиданий, но он восстановится уже во втором квартале. «Скачков спроса, какие были в начале 2016 года и конце 2015, уже не будет, рынок ожидает стабильный спрос с небольшим сезонными колебаниями», — добавила она.

Говоря о других инструментах поддержки населения в вопросе жилищной обеспеченности, Литинецкая посоветовала обратить внимание на поддержку застройщиков и обманутых дольщиков. «Отдельно стоит выделить проблему снижения площади квартир. Объемы введенного в строй за последние годы жилья позволяют однозначно квалифицировать ситуацию в отрасли как строительный бум, однако магия цифр не должна заслонять вопросы, связанные с качеством квадратных метров. На падающие доходы населения застройщики массового жилья реагируют прежде всего снижением метража квартир — значительную долю на первичном рынке занимают так называемые студии, площадь которых может составлять 20 «квадратов», а то и меньше. Эта тенденция впервые проявилась еще во время кризиса 2008−2009 годов, а с началом нового кризиса развернулась в полном масштабе», — заключила эксперт компании «Метриум Групп».

Член Экспертного Совета гильдии риэлторов Москвы, директор по риэлторской деятельности агентства недвижимости «Простор» Роман Вихлянцев тоже не видит особой перспективы в продлении программы в ее нынешнем виде:  «Говоря о продлении программы льготного ипотечного кредитования, надо понимать, что на следующий год все ожидают снижения ипотечных ставок приблизительно на те уровни, которые были уже льготными на начало 2016 года. То есть многие банки сейчас заявляют на весну ставки 10,5%, 11%, а 11,5% уже сейчас в принципе является актуальной текущей ставкой.  Если говорить о цифрах, то льгота, безусловно, должна отражать абсолютно другие цифры и реалии, чем те, которые были в прошлом году», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как программа господдержки отражается на рынке и застройщиках, эксперт обратил внимание на последние данные, согласно которым, за текущий год число новых объектов, выведенных на рынок, выросло на 30%. «А если брать рынок Москвы и области, то там даже есть определенное затоваривание, которое приводит к падению цен. Причем реализовать тот объем, который есть сейчас, в ближайшие 3-5 лет застройщикам зачастую не представляется возможным. Но это рынок Москвы и области, а он немного отличается от того, что происходит в регионах, потому что в регионах ситуация чуть более стабильная: там есть куда строить, а спрос на недвижимость там более широкий. Вся эта программа имеет смысл, если она будет подталкивать рынок к еще более низким ставкам, чем мы имеем сейчас и будем иметь весной. То есть в принципе, если речь идет о 8-9%, то это будет действенное мероприятие, если же речь о том, чтобы снизить на 0,5-1%, то в принципе многие банки для льготных проектов от текущих ставок идут на такие же снижения, и поэтому существенного влияния на рынок это не окажет», — считает эксперт агентства «Простор».

«Говоря об ограничении программы отдельными категориями граждан, то не очень понятно, как это делать, потому что у нас многие богатые люди имеют официальные зарплаты 15-20 тысяч, и потому малообеспеченность, наверное, не является какой-то льготной категорией. Возможно, это может быть привязано к молодым семьям, к материнскому капиталу — здесь есть понятные критерии, которые можно реализовать, но это больше вписывается в другие программы, например, поддержки семьи, чем в льготную ипотеку», — заключил Роман Вихлянцев.

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