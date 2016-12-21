Президент Владимир Путин подписал законопроект, усиливающий защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Отныне наказание для должностных лиц правоохранительных органов за привлечение невиновного предпринимателя к уголовной ответственности составляет семь лет, а не пять, как ранее. За необоснованное привлечение по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, наказании может составлять до 10 лет лишения свободы.

Законопроект с поправками в УК и УПК был внесен на рассмотрение Госдумы в конце октября. «Принятие данного закона послужит еще одним серьезным сигналом для недобросовестных представителей правоохранительных органов о том, что незаконные уголовные преследования предпринимателей будут караться по всей строгости закона», — говорил тогда зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Поправки также вводят уголовную ответственность за неправомерное возбуждение уголовного дела, если «деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба».

Крупным ущербом в данном случае признается ущерб, сумма которого превышает 1,5 млн рублей. Совершение такого деяния будет наказываться лишением свободы сроком от пяти до 10 лет. Уголовное дело может быть возбуждено не только в отношении конкретного лица, но и по факту.

Еще в ходе прошлогоднего послания Федеральному собранию Путин заявлял, что свобода предпринимательства является важнейшим экономически и общественно значимым вопросом. В то же время, избыточная активность правоохранительных органов мешает деловому климату, в связи с чем, президент поручил правительству до 1 июля 2016 года разработать план сокращения полномочий контролирующих органов в бизнесе.

В минувший понедельник на встрече с предпринимателями Путин говорил, что власти много внимания уделяют оздоровлению делового климата. По его словам, ситуация улучшается, несмотря на «неблагоприятные события на мировых рынках» и в политической сфере: «Нам удалось вместе с вами стабилизировать ситуацию в экономик. Это сегодня уже совершенно очевидный факт. Нужно выходить и на стратегию уверенного роста, и это мы с вами тоже сделать и обеспечить в состоянии».

В то же время, согласно исследованию Альфа-банка, ожидания небольших предприятий относительно экономики и бизнес-климата ухудшились. Индекс бизнес-ожиданий, рассчитанный аналитиками банка, на этот раз составил минус 35 пунктов — на семь пунктов ниже, чем шестью месяцами ранее. Но если тогда индекс показывал положительную динамику, прибавив 19 пунктов по сравнению с осенью 2015 года, то теперь вновь наблюдается отрицательная тенденция.

По словам вице-президента «Деловой России» Анастасии Алехнович, бизнес ждет фиксации «стабильных правил игры» и позитивных решений от властей, нацеленных на изменения «условий для всех», но пока их нет. Например, так и не был введен особый статус для самозанятых налогоплательщиков. По надзорным каникулам, которые Путин поручил ввести с 2016 года, принято «половинчатое решение» добавила Алехнович.

Ожидания бизнеса ухудшила также ситуация с кадастровой оценкой недвижимости. В июле был введен мораторий на ее очередной пересмотр, но уже в декабре регионам позволили вводить или отменять это ограничение. Плюс ко всему бизнес настораживают «постоянные обсуждения изменений в размерах страховых взносов, ставок налогов и отмены пороговых значений для взносов во внебюджетные фонды, отмечает РБК. На это накладывается тяжелая макроэкономическая ситуация, отсутствие ясной для бизнеса долгосрочной макроэкономической стратегии, недоступность кредитов, сносы торговых объектов и ведение неналоговых сборов, добавила Алехнович.