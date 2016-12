«Коммерсантъ» в статье «К третьему не дано» пишет, что правительство все-таки не обяжут готовить проекты нормативно-правовых актов до одобрения новых законов Думой.

«Дмитрию Медведеву рассказали о нанороботах»: Россия поборется за рынок инновационной медицины.

«"Единая Россия" назначила дату съезда»: дата до последнего времени согласовывалась с графиком президента, которого единороссы хотят видеть на съезде.

«Ведомости» пишут: «"Норникель" откроет двери инвесторам». Компания обособит ключевые активы, а в остальные готова привлекать партнеров.

«Минфин объяснил, почему надо отдать систему госзакупок "Ростеху"»: слишком важный контракт для конкурса.

«Эффективность Общественной палаты оценят эксперты-практики». Общероссийский гражданский форум надеется на качественное изменение ее состава.

РБК в статье «Приказали комфортно жить» пишет, что к благоустройству городов могут привлечь граждан и бизнес.

Предприниматели приготовились к новым трудностям в экономике, утверждается в статье «Малые не надеются на рост».

Что подорожает с Нового года, перечисляется в статье «Цены вырастут в полночь».

«Известия»: «Россия не отменит визовый режим с Турцией». Но в В Анкаре надеются на возобновление диалога по его смягчению.

«Против Меркель открыли второй фронт»: правительство Германии обвинили в поддержке исламистов в Сирии.

Министерство экономического развития улучшило прогноз по ВВП в 2016 году, утверждается в статье «Экономика замедлила падение».

«Газета.ru» в статье «Прощальный подарок от Обамы» пишет о том, почему США расширили санкции против России.

«Турция выступила против России в ООН»: власти Крыма раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН.

Россия, Турция и Иран готовы заключить новое соглашение по Сирии, утверждается в статье «Есть план по разделу Сирии».

The Economist: «Будущее либерализма. Как понять 2016 год» (The future of liberalism: Making sense of 2016). Либералы в этом году сильно сдали в плане политической полемики. Но это, по мнению автора, должно придать им энергии.

«Теракты в Берлине: испытание для Германии» (Attacks in Berlin: Testing Germany’s nerve). Гибель людей на рождественском рынке в Берлине, считает автор, - это испытание Германии на прочность.

Bloomberg: «Мэй говорит, что сделка по Brexit'у может быть согласована к концу 2018» (May Says Brexit Deal Could Be Agreed By Late 2018). Премьер-министр Британии Тереза Мэй сказала, что в ходе переговоров с ЕС об отделении Британии будет обсуждаться вариант с переходным периодом для Британии, после того как она выйдет из блока.

«Немецкая полиция ищет ответы, личность берлинского злоумышленника остается неопределенной» (Berlin Attacker Identity in Limbo as German Police Seek Answers). Власти Германии заявили, что злоумышленник, направивший грузовик на рождественский рынок в Берлине, вероятно, еще на свободе, и у него есть сообщники. Таким образом, ситуация с берлинским инцидентом остается неопределенной.

The Wall Street Journal: «Берлин в боевой готовности, полиция говорит, что задержанный подозреваемый, возможно, не преступник» (Berlin on High Alert as Police Say They May Have Wrong Suspect). Власти заявили, что подозреваемый, задержанный после теракта, вероятно, невиновен, а настоящий преступник на свободе.

«В Турции задержан мужчина, после того как он выстрелил возле американского посольства» (Man Detained in Turkey After Firing Shots Outside U.S. Embassy). США закрыли свои главные дипмиссии в Турции, после того как мужчина выстрелил возле их посольства недалеко от того места, где в понедельник был убит российский посол.