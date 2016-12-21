По данным ВЦИОМа, 14% россиян считают экономическое положение страны «очень хорошим» или «в целом хорошим». Более того, 40% россиян считают, что дела в стране идут «в правильном направлении».

Благо экономисты придумали много способов оценки положения вещей в стране и без применения соцопросов. Например, известно, реальные располагаемые доходы населения сокращаются уже третий год. Или можно посмотреть на ВВП страны, он по итогам 2016 года также сократится.

Однако понятно и другое: катастрофа, о которой говорили многие, так и не произошла. Да, люди живут чуть хуже, но на бытовом уровне этот процент не ощущается. Хотя и о бурном росте экономики мечтать не приходится.