Александр Мещеряков в ProScience Театре. Фоторепортаж

19 декабря в Центральном Доме журналиста прошла очередная постановка ProScience Театра. С темой «Природные катастрофы и формирование японского национального характера» выступил японовед, доктор исторических наук Александр Мещеряков. Вечер вел журналист Никита Белоголовцев.

О том, как это было — фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Александр Мещеряков начал выступление с тезиса: «Никакой японской культуры вообще не существует. Культура существует в определенные промежутки времени, и она сильно меняется, так как меняются взгляды людей, в том числе и на природные катастрофы».

По словам Александра Мещерякова, больше всего в древности японцы боялись не землетрясений, а засух.

В Японии с ее скорее влажным климатом есть сезон в июле-августе продолжительностью примерно месяц, когда дождей почти не выпадает и посевы могут погибнуть. Но с развитием рисоводства, требующего искусственного орошения полей, за века была создана такая система земледелия, которой такие засухи не были опасны.

Землетрясений же в древности боялись мало, так как не существовало больших скоплений людей. Последствия были не такими устрашающими, как сейчас.

Однако с XII века, когда в Японии наступил период раздробленности и упадка государства, землетрясения в письменных источниках описывались как весьма катастрофичные, обстоятельным перечислением ужасающих деталей, даже те, что обходились без человеческих жертв.

В начале XVII века вновь пришла стабильность, и восприятие природных катастроф изменилось. О сильнейшем извержении Фудзиямы мы знаем всего из 2-3 источников. Кто-то пострадал, были жертвы, был толстый слой пепла, но это предпочли не замечать.

Когда время оптимистичное, никакие проблемы не кажутся важными.

По наблюдению Александра Мещерякова, природные катастрофы часто выявляют лучшие черты, свойственные населению Японии.

Во время сильнейшего в истории Японии землетрясения в марте 2011 года и последовавшего за ним цунами в стране было много разрушений, но не отмечалось случаев мародерства.

Огромное количество японской молодежи работало волонтерами во время катастрофы на Фукусиме.

Девиз, который избрал для себя Александр Мещеряков, — «Умерь свой блеск, смешайся с пылью». Это китайское высказывание, очень популярное и в Японии. Оно означает «знай свое место в мире».

Следующая постановка ProScience Театра состоится 23 января. Главный научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН Иван Николаевич Пигарев расскажет о новых достижениях в понимании роли сна и смене устоявшихся представлений о работе мозга.