Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ представили очередной ежемесячный Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения. В нем проанализированы основные макроэкономические показатели и динамика изменений за период с 2015 года по ноябрь 2016 года. Несмотря на то, что новый мониторинг стоит в одном ряду с теми, что выпускались Институтом социального анализа и прогнозирования в прошлые месяцы, ощущается некое подведение итогов года, который был далеко не самым удачным для страны и для россиян.

Научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Юлия Флоринская, открывая презентацию нового мониторинга, призвала для формулировки более долгосрочных тенденций дождаться годового мониторинга: «Любые краткосрочные мониторинги — это конечно интересно и значимо, но все же судить о долгосрочных тенденциях лучше по годовым выпускам. Все социальные, демографические и другие процессы достаточно инерционные, и помесячно они не всегда реагируют так, как нам кажется правильным», — сказала она.

В этот раз, анализируя макроэкономическую ситуацию, эксперты зафиксировали стабилизацию объема производства, которая произошла в октябре: ВВП вырос по отношению к сентябрьскому показателю на 0,3%, хотя по сравнению с октябрем 2015 года он оказался ниже на 0,5%. Ощутимое снижение продемонстрировал потребительский спрос: на 0,5% снизился оборот розничной торговли и объем платных услуг населению в октябре по сравнению с сентябрем. Инфляция с начала года составила 5%: цены на продовольственные товары выросли на 4%, на непродовольственные еще больше — на 6,2%, услуги выросли в цене на 4,6%.

Что стало с доходами?

Одна из самых болезненных тем для многих россиян в последний год — это сокращение доходов, которое в той или иной степени испытали на себе все. Несмотря на всеобщие настроения, согласно статистическим данным, во II и III кварталах этого года наблюдается незначительный рост реальных зарплат после затяжного периода их снижения — на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Здесь наблюдается эффект низкой базы, то есть после сильного падения доходы демонстрируют попытку начать восстанавливаться.

Несмотря на эту позитивную динамику, о восстановлении зарплат до докризисного уровня говорить пока слишком рано, так как в октябре этого года зарплаты россиян были на 8,7% ниже, чем двумя годами раньше. Реальные располагаемые денежные доходы населения в октябре оказались на 5,9% ниже по сравнению с октябрем 2015 года. То же стало и с реальными размерами назначенных пенсий: они сократились на 3,1%.

Елена Гришина РАНХиГС

О том, что происходит с доходами россиян, на презентации мониторинга рассказала заведующая лабораторией исследований пенсионных систем и актуального прогнозирования социальной сферы Елена Гришина: «В III квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем продолжающееся снижение доли доходов от предпринимательской деятельности и так же доли оплаты труда. Доля доходов от предпринимательской деятельности снижалась с 2005 года и очень существенно. Можно отметить, что увеличилась доля денежных доходов, используемых на покупку товаров и услуг в январе-октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако мы все равно наблюдаем, что она остается ниже уровня, который был в 2011 и 2014 годах, то есть восстановление покупательской способности еще не произошло», — сказала Гришина.

Говоря об отношении динамики доходов и прожиточного минимума, она отметила неблагоприятную тенденцию: в третьем квартале этого соотношение среднедушевых денежных доходов населения с прожиточным минимумом составило 311%, и это ниже того уровня, который фиксировался с 2007 года по 2015 год. То есть относительно прожиточного минимума доходы снизились впервые за достаточно долгий период, то же самое и с пенсиями.

Оказавшись в таких условиях, россияне стали адаптироваться и экономить там, где это возможно. Таким образом потребительская активность сокращалась на протяжении всего года.

Хуже всех приходится работникам бюджетных предприятий в области оказания госуслуг, образования и здравоохранения. Даже учитывая то, что во многих регионах по-прежнему упорно пытаются исполнить майские указы президента, именно эти категории пострадали от кризиса сильнее остальных. Наиболее устойчивыми к кризисным проявлениям в экономики оказались зарплаты работником в сфере сельского хозяйства и ряда промышленных отраслей.

В целом можно говорить и о некой стабилизации на рынке труда: эксперты зафиксировали, что процесс сокращения сотрудников на средних и крупных предприятиях замедлился вдвое, и все чаще работодатели прибегают к переводу работников на неполный рабочий день.

Неочевидно, но при учете всех неблагоприятных экономических факторов, уровень бедности за первые девять месяцев этого года составил 13,9%, что меньше показателей зафиксированных за тот же период времени, но в прошлом году, тогда бедных было 14,1% населения. Если же смотреть дальше, то нынешние показатели бедности населения очень высокие по сравнению с тем, что было с 2012 года по 2014. При этом во втором квартале года 22% домохозяйствам в России в лучшем случае денег хватало только на еду, а иногда и на нее не хватало. В половине регионов уровень бедности еще выше. Согласно данным, приведенным в мониторинге, более чем в трети регионов не менее 10% домохозяйств испытывали настолько сильные финансовые затруднения, что не могли платить за ЖКУ и покупать лекарства. «Если смотреть на ситуацию комплексно, то она свидетельствует о том, что население в таких условиях не может стать драйвером экономического роста», — заметила Елена Гришина.

Она также призналась, что говорить о перспективах непросто, хотя возможные изменения экономической ситуации обсуждаются довольно много, как и пути дальнейшего преодоления кризиса: «У нас есть прогноз Минэкономразвития до 2019 года, там заложен рост реальных денежных доходов, и он незначительный. Соответственно, для того, чтобы выйти на докризисный уровень реальных денежных доходов, нужен более существенный рост. Сейчас разрыв достаточно большой, поэтому потребуется достаточно времени.

Чтобы снизить уровень бедности, соответственно, тоже нужно предпринимать дополнительные меры, чтобы стимулировать предпринимательскую активность, которая очень сильно снизилась, и усиливать адресные социальные программы, чтобы более прицельно работать с проблемой бедности», — поделилась мнением эксперт академии. Она считает, что в следующем году можно ожидать рост реальных денежных доходов относительно предыдущего периода, но это будет рост относительно низкой базы, как сейчас происходит с заработной платой.

Основные тенденции миграции

Юлия Флоринская РАНХиГС

Отдельного внимания по итогам рассматриваемого периода заслуживает ситуация с миграцией, причем как международной, так и внутренней. В ходе презентации эксперт академии Юлия Флоринская рассказала о результатах работы ИНСАП в этом направлении. Так, эксперты зафиксировали, что миграционный прирост населения России восстановился в привычных объемах, и предполагаемый результат к концу года — прирост в 280 тысяч человек. Кроме того, несмотря на то, что в последние три года основная доля мигрантов в Россию приходится на граждан Украины, в этом году был снова достигнут баланс миграции с Узбекистаном, немного вырос поток мигрантов из Таджикистана. Это положительный фактор для российского бюджета, куда поступают средства от продажи патентов.

«Практически весь рост численности населения России обеспечивается миграцией. Тот естественный прирост, который мы наблюдаем с 2013 года очень незначительный, к тому же, похоже, он заканчивается. Поэтому основной приток постоянного населения в Россию — это мигранты», — Флоринская.

Внутренняя миграция в России, то есть количество переездов со сменой регистрации, составляет чуть более 4 миллионов человек, что свидетельствует против тезиса о низкой мобильности россиян внутри страны, так как это общеевропейский уровень переездов. Еще примерно 3 миллиона составляют люди, которые работают в других регионах без переезда всей семьи.

«Что касается центров притяжения как внутренних, так и международных мигрантов, они абсолютно одинаковые. К сожалению, у нас очень мало точек развития в стране, это в первую очередь две агломерации — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, это Краснодарский край, Тюменская область, Крым, Севастополь Новосибирская область, Калининградская и Воронежская. В целом, международная миграция во многих регионах сглаживает потерю населения, но тем не менее большинство регионов России теряют население», — рассказала Юлия Флоринская. В частности, она заметила, что особенно ощутимо теряет население Дальний Восток, хотя основная часть населения, которая хотела уехать, уже это сделала, и сейчас тепы оттока граждан замедлились.