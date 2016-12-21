Барак Обама будет возглавлять Соединенные Штаты еще всего лишь месяц — однако пока именно он определяет внешнюю политику страны. На этой неделе стало известно о «прощальном подарке» Обамы Кремлю — введению новых санкций.

Теперь в черный список казначейства США попали семь россиян и несколько десятков российских компаний. Большинство людей связаны с банком «Россия», а компании так или иначе работают с Крымом. Так, среди физлиц под санкциями оказались президент «Национальной Медиа Группы» Кирилл Ковальчук, члены совета директоров банка «Россия» Михаил Клишин, Дмитрий Лебедев и Дмитрий Мансуров, а также предприниматель Евгений Пригожин, который считается создателем «фабрики троллей» в Ольгино.

Среди компаний — ФГУП «Крымские порты», «Крымская железная дорога», агентство «Транс-Флот», структуры Россельхозбанка и НОВАТЭКа, а также два зарегистрированных в России танкера — «Маршал Жуков» и «Сталинград».

Глава департамента по контролю за иностранными активами минфина США Джон Смит заявил, что цель введения санкций — «сохранение давления на Россию».

Вообще многие компании и граждане России по факту были под санкциями и ранее — просто они напрямую не были упомянуты в черном списке, но они напрямую работали с теми, против кого санкции все-таки были введены. Так, шесть из семи новых фигурантов санкционного списка связаны с банком «Россия», который был внесен в список еще в марте 2014 года — его посчитали «личным банком официальных лиц Российской Федерации».

Петербург, площадь Растрелли. Здание головного офиса банка "Россия" sefeol.livejournal.com

В ответ замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у Москвы есть право ответить на санкции Вашингтона асимметрично. «Мы оставляем за собой право выбрать время, место и форму ответных действий в том виде, как это будет устраивать нас и как это будет соотноситься с нашими собственными приоритетами на американском направлении», — сказал дипломат.

Самое интересное во всем этом то, что санкции, как ожидается, в 2017 году уже будут ослаблены. Об этом, во всяком случае, говорят около 55% опрошенных Bloomberg аналитиков. Этот показатель на 10 п.п. выше по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в октябре этого года. По данным аналитиков, в случае отмены санкций рост российского ВВП увеличится на 0,2 процентных пункта в 2017 году и на 0,5 процентных пункта в 2018 году.

Смягчение санкций Соединенными Штатами, скорее всего, приведет также к ослаблению санкций Европейского Союза. Дело в том, что для продления санкций ЕС необходимо согласие всех стран-членов союза, а если США начнут сокращать санкции, то многие выступят за аналогичные шаги.

40% опрошенных Bloomberg экономистов считают, что Европейский Союз последует примеру по смягчению санкций, если такое решение примет Вашингтон. Они также уверены, что это произойдет уже на следующий год.