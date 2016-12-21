ProScience Театр с Иваном Пигаревым. 23 января

23 января в Центральном Доме журналиста состоится выступление специалиста в области физиологии сна, доктора биологических наук Ивана Пигарева. Тема вечера — «Новые достижения в понимании роли сна».

Смена веков часто сопровождается сменой представлений в разных областях науки. Сейчас мы наблюдаем этот процесс в нейронауке. В частности, большой интерес представляют исследования, направленные на выяснение функционального назначения сна. Результаты большой экспериментальной работы, выполненной в последние два десятилетия, заставляют иначе взглянуть на структурно-функциональную организацию мозга, а также на положение и роль коры больших полушарий в иерархии мозговых структур.

Иван Николаевич Пигарев — доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН.

ProScience Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих.

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Иван Пигарев в программе «Медицина в контексте». Тема — «Висцеральная теория сна».

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«Зачем организму сон: современные представления»

Выступление Ивана Пигарева состоится 23 января в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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