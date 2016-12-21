Почетный арест
20 сентября вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко получил от Путина ордена Почета. Он был награжден за сохранение в Приморье тигров и леопардов. Вчера подчиненные Сидоренко сообщили о его загадочном исчезновении. Впоследствии выяснилось, что вице-губернатор задержан ФСБ, его допрашивают о судьбе 40 млн рублей, выделенных местным агрофирмам в качестве компенсации ущерба, понесенного из-за тайфуна Лайонрок. Сегодня суд во Владивостоке отправил Сидоренко под домашний арест на два месяца. Ему может быть предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в присвоении бюджетных средств.
Информацию о доставке вице-губернатора Сидоренко в районный суд Владивостока агентству ТАСС подтвердил его председатель. При этом он не уточнил, по какому делу задержан заместитель главы краевой администрации. В свою очередь, в суде сообщили, что Сергей Сидоренко проходит по уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
По данным издания «Приморье 24», с 2012 года Сидоренко в должности вице-губернатора курирует в правительстве Приморья вопросы сельского хозяйства. Он подозревается в том, что мог завысить ущерб от тайфуна Лайонрок, а также в том, что направил полученную федеральную помощь в подконтрольные агропромышленные компании, фактическим хозяином которых он якобы являлся. Издание уточняет, что речь может идти о присвоении примерно 40 млн рублей из федерального бюджета.
Ранее появлялась информация, что в отношении Сергея Сидоренко проводится проверка. По сообщениям ряда СМИ, у брата вице-губернатора, руководителя ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко и сына — Петра Сидоренко, который является депутатом думы Артемовского городского округа, были проведены обыски.
«За большой вклад»
Ровно три месяца назад, точнее, 20 сентября президент Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко орденом Почета. Награда вручена за особый вклад в реализацию программ по сохранению редких видов животных: амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира.
«За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров и дальневосточных леопардов, создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира наградить орденом Почета Сергея Петровича Сидоренко – вице-губернатора Приморского края», — говорится в документе.
Сидоренко курирует в администрации региона вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, лицензирования и торговли. Занимает эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Заксобрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.
Накажем каждого, кто попытается что-то украсть
В среду стало известно о новых разоблачениях в администрации губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Так, утром 21 декабря руководитель края уволил директора департамента земельных и имущественных отношений, сопроводив свое решение словами: «неминуемо будет наказан тот чиновник, который попытается получить взятку или "откат"»
Миклушевский, чьи слова цитирует пресс-служба его администрации, подчеркнул, что будет избавляться от всех чиновников-взяточников. Кроме того, глава региона добавил, что наказанию будет подвергнут каждый государственный служащий, который пытается что-то украсть.
Глава региона прокомментировал и следственные мероприятия в отношении Сергея Сидоренко. Владимир Миклушевский отметил, что рано что-то говорить, но у правоохранительных органов есть вопросы к Сергею Сидоренко.
Коррупционные скандалы сотрясают Приморский край с мая, когда был арестован другой вице-губернатор Олег Ежов, занимавшийся вопросами градостроительства. Спустя несколько дней после добровольной отставки его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, с марта по декабрь 2013 года Олег Ежов, заведомо зная, что генподрядчик коммерческой организации не в полном объеме выполнил работы по заключенному государственному контракту, подписал акты о приемке выполненных работ и распорядился перевести на счета фирмы средства на сумму свыше 24,5 млн рублей.
В июне был задержан мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Он обвиняется в совершении преступления по статьям 204 и 285 УК РФ («Коммерческий подкуп» и «Злоупотребление должностными полномочиями»). В коммерческом подкупе по уголовному делу обвиняется также директор предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Действия мэра, как считает следствие, нанесли муниципальному предприятию ущерб более чем на 158 млн рублей и привели к образованию кредиторской задолженности в сумме свыше 800 млн рублей.
Кроме того, несколько дней назад задержан глава Дальнегорского городского округа Игорь Сахута. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") Следствие считает, что в результате его действий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету городского округа был причинен ущерб в размере не менее 22 млн рублей.