Почетный арест

20 сентября вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко получил от Путина ордена Почета. Он был награжден за сохранение в Приморье тигров и леопардов. Вчера подчиненные Сидоренко сообщили о его загадочном исчезновении. Впоследствии выяснилось, что вице-губернатор задержан ФСБ, его допрашивают о судьбе 40 млн рублей, выделенных местным агрофирмам в качестве компенсации ущерба, понесенного из-за тайфуна Лайонрок. Сегодня суд во Владивостоке отправил Сидоренко под домашний арест на два месяца. Ему может быть предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в присвоении бюджетных средств.

Информацию о доставке вице-губернатора Сидоренко в районный суд Владивостока агентству ТАСС подтвердил его председатель. При этом он не уточнил, по какому делу задержан заместитель главы краевой администрации. В свою очередь, в суде сообщили, что Сергей Сидоренко проходит по уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Земли, пострадавшие от тайфуна в Приморском крае www.primorsky.ru

По данным издания «Приморье 24», с 2012 года Сидоренко в должности вице-губернатора курирует в правительстве Приморья вопросы сельского хозяйства. Он подозревается в том, что мог завысить ущерб от тайфуна Лайонрок, а также в том, что направил полученную федеральную помощь в подконтрольные агропромышленные компании, фактическим хозяином которых он якобы являлся. Издание уточняет, что речь может идти о присвоении примерно 40 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее появлялась информация, что в отношении Сергея Сидоренко проводится проверка. По сообщениям ряда СМИ, у брата вице-губернатора, руководителя ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко и сына — Петра Сидоренко, который является депутатом думы Артемовского городского округа, были проведены обыски.

Директор ФГУП "Дальневосточное" Владимир Сидоренко www.surazhevka.ru

«За большой вклад»

Ровно три месяца назад, точнее, 20 сентября президент Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко орденом Почета. Награда вручена за особый вклад в реализацию программ по сохранению редких видов животных: амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира.

«За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров и дальневосточных леопардов, создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира наградить орденом Почета Сергея Петровича Сидоренко – вице-губернатора Приморского края», — говорится в документе.

Сергей Сидоренко на совещании по подведению промежуточных итогов учета редких кошачьих www.primorsky.ru

Сидоренко курирует в администрации региона вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, лицензирования и торговли. Занимает эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Заксобрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.



Накажем каждого, кто попытается что-то украсть

В среду стало известно о новых разоблачениях в администрации губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Так, утром 21 декабря руководитель края уволил директора департамента земельных и имущественных отношений, сопроводив свое решение словами: «неминуемо будет наказан тот чиновник, который попытается получить взятку или "откат"»

Миклушевский, чьи слова цитирует пресс-служба его администрации, подчеркнул, что будет избавляться от всех чиновников-взяточников. Кроме того, глава региона добавил, что наказанию будет подвергнут каждый государственный служащий, который пытается что-то украсть.

Глава региона прокомментировал и следственные мероприятия в отношении Сергея Сидоренко. Владимир Миклушевский отметил, что рано что-то говорить, но у правоохранительных органов есть вопросы к Сергею Сидоренко.

Коррупционные скандалы сотрясают Приморский край с мая, когда был арестован другой вице-губернатор Олег Ежов, занимавшийся вопросами градостроительства. Спустя несколько дней после добровольной отставки его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с марта по декабрь 2013 года Олег Ежов, заведомо зная, что генподрядчик коммерческой организации не в полном объеме выполнил работы по заключенному государственному контракту, подписал акты о приемке выполненных работ и распорядился перевести на счета фирмы средства на сумму свыше 24,5 млн рублей.

В июне был задержан мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Он обвиняется в совершении преступления по статьям 204 и 285 УК РФ («Коммерческий подкуп» и «Злоупотребление должностными полномочиями»). В коммерческом подкупе по уголовному делу обвиняется также директор предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Действия мэра, как считает следствие, нанесли муниципальному предприятию ущерб более чем на 158 млн рублей и привели к образованию кредиторской задолженности в сумме свыше 800 млн рублей.

Кроме того, несколько дней назад задержан глава Дальнегорского городского округа Игорь Сахута. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") Следствие считает, что в результате его действий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету городского округа был причинен ущерб в размере не менее 22 млн рублей.