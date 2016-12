Некие российские хакеры, оказывается, получают с помощью мошенничества до 5 миллионов долларов в день. Об этом, как пишет американское издание The New York Times, говорится в докладе компании White Ops.

По данным специалистов White Ops, «российские кибермошенники» создали схему, которая получила название Methbot, в сентябре этого года и используют ее до сих пор. Мошенники выдают за настоящие около 6100 популярных новостных агрегаторов и СМИ. Среди них Fox News, CBS Sports, The New York Times The Wall Street Journal, Facebook и Yahoo.

Основатель White Ops Майкл Тиффани считает, что мошенники получают по 13 долларов за каждую тысячу просмотров и, с учетом трафика, получают от 3 до 5 млн долларов в день. Характерно, что для накручивания просмотров используют в том числе и подконтрольные хакерам боты. По словам Тиффани, об использовании ботов для увеличения просмотра рекламных роликов было известно и раньше, однако «это никогда не происходило в таких масштабах».

Впрочем, утверждают эксперты, нет никаких доказательств о связи этого мошенничества с «политически мотивированным» взломом американских сайтов, в чем обвиняют неких российских хакеров в последние месяцы. Москва возможную причастность во вмешательство в выборы США отрицает.

Интересно, что именно история с хакерами, которые, якобы, по заданию российских спецслужб устроили атаку на американские сайты, стала поводом для использования впервые за последнее время «красного телефона», который в свое время связал Белый дом и Кремль для предотвращения ядерного конфликта. Об этом, во всяком случае, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным телеканала, по крайней мере один из старших советников Обамы настоятельно рекомендовал ему связаться с Владимиром Путиным по поводу хакерских атак на ресурсы американской избирательной системы. Хотя Обама и не хотел этого делать, он все-таки позвонил в Москву, чтобы предупредить своего коллегу, причем в этом разговоре впервые было употреблено словосочетание «вооруженный конфликт».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже успел прокомментировать эту информацию. «Это обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров. Такие линии есть между Москвой и еще рядом мировых столиц. Это линия связи, которая используется для переговоров, для секретных переговоров глав государств», — сказал Песков. По его словам, тема хакерских атак неоднократно упоминались президентом США в ходе и личного общения, и телефонных переговоров.

«Но каждый раз, к сожалению, мы не смогли получить, ни разу не смогли получить какие-то более-менее вразумительное обоснование вот этих вот обвинений, какие-либо факты конкретные или еще что-либо. И поэтому, конечно, все эти обвинения, мы уже неоднократно об этом говорили, они абсолютно голословны и не подкреплены какой-то аргументацией», — добавил Песков.