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21 декабря 2016, 15:21
акцизы борьба с курением курение
Ольга Зайцева

«Мне, курящему, стало немного жалко кота»

Курение вредит вашему здоровью!
Курение вредит вашему здоровью!
Фото: Vladimir Lysenko

В связи с планируемым повышением акцизов на табачные изделия цена пачки сигарет в России может вырасти до в среднем 220 рублей уже в 2017 году. Такую информацию распространила газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

По ее данным, о росте средней цены пачки сигарет говорилось в письме замминистра от 8 декабря 2016 года. «В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», – цитирует издание отрывок из этого письма, не уточняя, каким образом документ оказался в распоряжении газеты.

Опрошенные ею эксперты согласились с мнением представителей МВД в той части, где речь шла о значительном повышении цены, однако цифры у них получились несколько иными. По оценке директора по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александра Лютого, в 2017 году российских потребителей ждет повышение цен на сигареты почти на 30%. При этом эксперт не указал, какой считает среднюю цену на настоящий момент; по данным газеты, эта цена составляет сейчас около 90 рублей.

В социальных сетях новость вызвала массу откликов. Их тональность варьируется от насмешливой и осуждающей до индифферентной или одобрительной. Негативные отклики преобладают незначительно, при этом чаще всего высказываются как опасения, что цена будет слишком высокой для малообеспеченных граждан, так и упреки, что она окажется недостаточно большой для того, чтобы лишить молодежь возможности покупать такую продукцию.

 
Полки с табачными изделиями в магазине. Курение вредит вашему здоровью!
Фото Москвы / Moscow-Live

Ряд пользователей социальной сети Facebook считают, что подобное повышение приведет к массовому недовольству по типу того, что отмечалось в 1990-е годы. «А они помнят сигаретные бунты 1990 г.?», – задается вопросом пользователь Владимир Засорин, председатель компании «ОПРТУ» из Москвы. «Ну, как же без табачных бунтов-то в столетний юбилей революции? Никак!», – отмечает и писатель и публицист, диктор радио и телевидения Александр Сотник.

«Между прочим, в последний год существования СССР был жуткий дефицит "курева и порева"... Чем все закончилось, полагаю, все помнят...», – напоминает и блогер Юрий Гиммельфарб из Москвы.

Речь идет о том, что с конца 1980-х в СССР в списке дефицитных товаров находились и табачные изделия, и, несмотря на ведение талонной системы, в начале 1990-х в ряде городов, в том числе Перми, Свердловске, Санкт-Петербурге (тогда – Ленинграде) и Москве, проходили акции протеста курильщиков, перекрывавших улицы из-за того, что не могли приобрести сигареты даже по талонам.

 
Очередь, 1980-е
Ceri C / Flickr

В то же время среди последствий, которых оптимистично настроенные пользователи соцсетей ожидают от подобного повышения цен, называются и улучшение здоровья населения. Впрочем, более пессимистично настроенные граждане считают, что рост цен, напротив, может косвенно повредить здоровью курящих, которые будут переходить на табак-самосад, контрафактные сигареты и некие замены табака.

«Не согласен! Сигареты должны стоить, как минимум 520 рублей пачка!.. А я не курю и курить не буду! Всем здоровья», – пишет Василий Кибирев, генеральный диектор ООО «Техсервис» из Братска. «Годный закон, главное, что молодёжи денег не хватало на курево», – пишет пользователь Андрей Сергиенко из Львова. «Практика показывает, что при значительных ценах на курево, молодежь предпочитает жвачки, чипсы и пр за эти деньги», – уточняет он.

«Да пусть хоть тысячу, курение – это не болезнь, а баловство, каждый, если захочет, может бросить в любое время. От этого не умирают, а вот от курения можно умереть», – поддерживает его спортивный тренер Александр Тверской. «И чего хотят добиться? 220 – хахаха... Будто бы есть еще какая-то ценность этим нескольким "бумажкам".
Вот если бы сказали – 1500-200 р. Ну, чуть можно было курильщикам погоревать. Наверное, многие бы тогда стали задумываться, что лучше: здоровье свое и окружающих или ничтожный пепел в полторы тысячи! Да и детям не так подъёмно было бы», – размышляет пользователь Ольга Ярошевич из Краснодара.

«Тогда начнут курить лаврушку и потравятся, как с "Боярышника"», – возражает читатель блога Кибирева Владимир Ващенко из Братска. «Жди отравлений теперь этим контрафактом? Повышение цен на водку ничему не научило. Гибель людей от "Боярышника"  – это сигнал о том, что не повышением цен надо вести борьбу! То вся страна пьёт на корпоративах, то начинают вытрезвлять резко и самыми коварными методами?! Хватит наступать на те же грабли! Хватит травить народ с благими намерениями, как бы заботясь о его здоровье!», – возмущается Владимир Калугин из Белгорода, кадровый офицер в отставке.

«Что-то наше правительство не хочет учиться на своих ошибках: подняли цену на водку, люди стали пить что по дешевле, "Боярышник" в итоге 60 человек умерло, теперь поднимут цену на сигареты, люди начнут курить всякую гадость, что подешевле, и опять кто то отравится? Ну, блин один раз наступили на грабли, зачем второй раз это делать», – недоумевает и пользователь из Андрей Белов из Нальчика. «"Боярышник" пьют те, кому по**р, что пить, а не те, кому денег не хватает,» – не согласен с этим пользователь Дмитрий Бояркин.

«От жадности они теперь на акцизах меньше заработают», – прогнозирует отказ части курящего населения от покупки сигарет пользователь из Валентин Николаев, работающий в интернет-издании Rekeffect.ru в Якутске. «Многие на трубки переходят. Табак сами выращивают. Хочу тоже попробовать на следующий год», – объясняет бизнесмен Ларион Куримский из Иркутска. «Ну, не буду покупать трубочный табак, буду его выращивать. Мне тоже нравится курить», – примерно так же реагирует на новость пользователь Дмитрий Косенков из Москвы.

«Зачем это? Дурная мода от Запада? Типа, курение вредно для здоровья нации! Рано или поздно придет ясность, что не в курении табака беда», – полагает пользователь Александр Ким из Астрахани. «Борьба с курением, как ее видят. Только не работает эта тактика у нас», – убежден пользователь Владислав Арсланов из Самары.

 
Курение вредит вашему здоровью!Фото: Alexander Lyubavin

Некоторые справедливо считают, что смысл повышения цен на сигареты сводится в первую очередь к решению некоторых финансовых вопросов, остро стоящих для государства.

«Я только не пойму: если это отрава и яд, то почему бы просто не запретить продажу и производство? А так это – только очередное повышение цен и пополнение бюджета за счет отравы», – комментирует известие пользователь Алексей Хомченко из Иркутстка. «Всё время поражаюсь нашему государству, умению за счет людей, а не за счёт монополий делать деньги. Например, когда ставили водосчётчики, я всё думал: какая выгода государству, что мы будем платить меньше? Оказалось, огромная. Сейчас у нас горячая вода в кране бежит ниже норматива, и потребление горячей и холодной воды сравнялось. Естественно, горячая вода дороже – отсюда и счета, что со счётчиком, что без него», – добавляет позже он.

К ожидаемому повышению цен не остались равнодушны даже те, кто уже бросил курить или не курил. Они в первую очередь обращают внимание на вопросы личной экономии и не исключают, что курящие будут урезать какие-то другие статьи расходов.

«Минэкономики РФ, оно же МВД РФ -)),  прогнозирует, что сигареты подорожают жутко. Как хорошо, что я бросил курить в 2012! ))», – радуется пользователь из Олег Гоголев из Якутска. «А я 25 лет тому назад бросил», – отзывается Юрий Слепцов, сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. 

«"В 2017 году сигареты подорожают до 220 рублей за пачку". Мне, курящему с 1985 года постоянно, немного стало жалко кота.

Это просто мысли, если что. А не воззвание к советам в комментариях "Бросай курить, вставай на лыжи". Мне нравится курить», – так оценивает ситуацию пользователь Андрей Тюрин из Сарова, проводя аналогию с популярным анекдотом о том, как при повышении цен на водку отец объясняет сыну, что теперь не он станет меньше пить, а сын – меньше есть.

«Коту будут не докладывать Вискаса.....((((», – согласилась с этим мнением пользователь Наталья Моисеева из Москвы. Ее поддержали и другие пользователи.

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