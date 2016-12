Топ новостей 21 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сирийские боевики взяли на себя ответственность за убийство российского посла в Турции, президент РФ Владимир Путин перенес ежегодную большую пресс-конференцию для участия в прощании с Андреем Карловым и присвоил ему звание Героя России посмертно, правила продажи спиртосодержащей косметики в России могут ужесточить – но не ранее лета 2017 года.

Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова. «Джейш аль-Фатх» объединяет группировки боевиков, противостоящих правительственным сирийским войскам, образована в марте 2015 года.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится не 22 декабря, как было запланировано ранее, а 23 декабря. В четверг, 22 декабря, состоится прощание и похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого при покушении.

Глава России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам госрегулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране. Путин поручил до 1 июля 2017 года подготовить и внести в законодательство РФ правил по ужесточению производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, в том числе «парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности».

Кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем у республиканца Дональда Трампа. Несмотря на то, что Клинтон существенно опередила Трампа по простым голосам избирателей, она не смогла заручиться поддержкой выборщиков, проиграв выборы в так называемых ключевых штатах.

I would have done even better in the election, if that is possible, if the winner was based on popular vote - but would campaign differently