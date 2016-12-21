Топ новостей 21 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сирийские боевики взяли на себя ответственность за убийство российского посла в Турции, президент РФ Владимир Путин перенес ежегодную большую пресс-конференцию для участия в прощании с Андреем Карловым и присвоил ему звание Героя России посмертно, правила продажи спиртосодержащей косметики в России могут ужесточить – но не ранее лета 2017 года.

Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова. «Джейш аль-Фатх» объединяет группировки боевиков, противостоящих правительственным сирийским войскам, образована в марте 2015 года.

Курдские сайты пишут, что за два дня до убийства Эрдоган вручал убийце награду. Поиводят это фото pic.twitter.com/RQdwykpE5T — Алексей Венедиктов (@aavst) 21 декабря 2016 г.

Андрей Карлов Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России послу РФ в Турции Андрею Карлову, застреленному вечером 19 декабря в Анкаре. Отмечается, что посол Карлов награжден высшим званием «за проявленные стойкость и мужество на посту» и за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится не 22 декабря, как было запланировано ранее, а 23 декабря. В четверг, 22 декабря, состоится прощание и похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого при покушении.

Глава России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам госрегулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране. Путин поручил до 1 июля 2017 года подготовить и внести в законодательство РФ правил по ужесточению производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, в том числе «парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности».

- Владимир Владимирович, народ мрёт от боярышника!

- Ну,напишите на коробочках,что это спиртосодержащая жидкость.

- И всё?

- Крупно напишите — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 21 декабря 2016 г.

Кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем у республиканца Дональда Трампа. Несмотря на то, что Клинтон существенно опередила Трампа по простым голосам избирателей, она не смогла заручиться поддержкой выборщиков, проиграв выборы в так называемых ключевых штатах.

I would have done even better in the election, if that is possible, if the winner was based on popular vote - but would campaign differently — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2016 г.

Флаги России и Таджикистана

С 22 декабря Россия может остановить авиасообщение с Таджикистаном. Такая мера будет принята в случае, если Душанбе откажется от взятых на себя обязательств.

В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ подсчитали, что в 2017 году средняя цена на пачку сигарет может составить 220 рублей. Об этом говорится в письме заместителя руководителя МВД Аркадия Гостева председателю Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину. «В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — сказано в документе.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования «Социальное самочувствие россиян: итоги года». Согласно данным 46% опрошенных россиян устраивает их жизнь. Уровень удовлетворенности жизнью опрошенных россиян на несколько процентных пунктов ниже результата годичной давности, когда этот показатель составлял 53%.

- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?

- Нет, на меня надышали. — Циничный Реалист (@pealict) 21 декабря 2016 г.

Столичный парламент одобрил установку в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Памятник Исламу Каримову планируется установить в носящем его имя сквере, расположенном по адресу улица Большая Полянка между домом № 39 стр. 1 и домом № 13 по 1-му Казачьему переулку. Правительство Узбекистана уже объявило международный конкурс на лучший проект.

"В Москве установят памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову"



Даже после смерти узбеки всё равно попадают в Москву — Сталингулаг (@StalinGulag) 21 декабря 2016 г.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте 2017 года в качестве нейтрального спортсмена. Напомним, в ноябре 2015 года из-за раскрывшихся фактов о систематическом употреблении допинга некоторыми спортсменами IAAF лишила ВФЛА членства, что автоматически означало отстранение всех российских легкоатлетов от Олимпиады. Дарья Клишина стала единственной спортсменкой, представлявшей Россию на Олимпиаде в Бразилии.