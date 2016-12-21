Англоязычные СМИ обсуждают значение убийства российского посла в Турции Андрей Карлова в Анкаре 19 декабря. Большинство комментаторов сходятся на том, что российско-турецким отношениям угрозы нет, зато заметно, что Турция стремится возложить часть ответственности за это на США, где живет сейчас противник президента Реджепа Эрдогана Фетхуллах Гюлен.

NY Times пишет, что убийство российского посла свидетельствует о том, что у Эрдогана, несмотря на все чистки после неудачной попытки государственного переворота летом этого года, остаются большие проблемы с недостатком лояльности. Показательно, по мнению автора, то, что почти сразу проправительственные турецкие СМИ заговорили о том, что за убийством стоит живущий в США турецкий проповедник Гюлен, которого также обвиняют в организации неудавшегося государственного переворота.

Но также вероятно и то, считает автор, что убийца мог бы быть связан с «Аль-Каидой» или с «Исламским государством» (террористические организации, запрещены в РФ). Эти группировки использовали Турцию в качестве перевалочного пункта на пути в Сирию, и у них, несомненно, есть претензии к России. Характерно, что стрелок выкрикивал джихадистские лозунги.

Однако чьим именно последователем был убийца, не так важно. Важнее то, что убийство произошло в столице Турции, на выставке, и это само по себе ставит вопрос о том, насколько искренни были те, кто заявлял о своей лояльности Эрдогану. Это, в свою очередь, говорит об уязвимости турецких служб безопасности. В частности, это может означать, что в их рядах по-прежнему остаются гюленисты. А если так, это значит, что усилия Эрдогана по созданию надежных и лояльных спецслужб ни к чему не привели.

Президент Эрдоган и члены правительства выразили глубокую скорбь по поводу гибели российского посла Пресс-служба президента Турции

Сам Гюлен, экстрадиции которого Турция требует еще с лета, отрицает какую-либо причастность к перевороту. Сейчас он осудил убийство, а заодно и эрдогановские чистки, которые он назвал угрозой безопасности. Между тем, проправительственные турецкие СМИ уже начали развивать гипотезы о причастности стрелка к летнему перевороту, а также о связях и сотрудничестве между гюленистами и ЦРУ.

В более раннем материале NY Times рассматривала вопрос о том, насколько вероятно, что убийство Карлова повредит российско-турецким отношениям. Эти отношения значимы в плане влияния на течение сирийской гражданской войны. По мнению автора, убийство едва ли может привести к конфликту между Россией и Турцией. Обе страны сразу заговорили о сотрудничестве по расследованию ситуации.

Главный камень преткновения в отношениях между ними– это Сирия, где их стратегии очевидным образом вступают в конфликт (Россия поддерживает сирийского президента Башара Асада, Турция добивается его свержения). Однако сейчас они прилагали много усилий именно к тому, чтобы согласовать свои стратегии взаимно выгодным образом.

Скорее всего, считает автор, убийство Карлова только укрепит доброжелательные отношения между Россией и Турцией. Эрдогану сейчас выгодно отвлечь внимание общественности от непопулярной правительственной стратегии в Сирии, и один из удобных способов это сделать – актуализировать тему злонамеренного Гюлена и потворствующих ему США.