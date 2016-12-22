Чорний «Ворон», що ти вьешься?

Американские беспилотники, подаренные украинской армии в рамках программы помощи, оказались бесполезными для работы в Донбассе. Об этом Reuters рассказал советник главы Генштаба украинской армии Натан Хазин.

Речь идет о малых разведывательных аппаратах Raven («Ворон») RQ-11B. На Украину их было поставлено 72 единицы.

Аппараты Raven представляют собой небольшой высокоплан (крыло крепится сверху, его размах 1,5 м) с Т-образным хвостовым оперением. Самолет защищен кевларовой тканью, которую также успешно применяют для изготовления бронежилетов и бронешлемов.

Он может летать в радиусе 10 километров, подниматься на 5 тысяч метров в высоту. Продолжительность полета составляет до одного часа. Спереди на устройстве установлена камера.

Raven может летать автоматически, по координатам GPS, а также может управляться оператором вручную.

Беспилотник Raven RQ-11

Устройства выпускает американская компания Aerovironment. В сентябре 2015 года она заключила контракт с ВС США на поставку этих разведывательных аппаратов украинской армии. Стоимость контракта составила 9,05 млн долларов. Поставка прошла в июле 2016 года и была оплачена министерством обороны США по программе помощи Украине. В самой Украине стоимость программы оценивают в 12 млн долларов (быть может, в эту сумму также входит обучение специалистов).

Устройства использует аналоговый канал передачи данных. Как пишет Reuters, подобная простая техника успешно работает в Афганистане, Ираке или Сирии. В Донбассе же, как отметил Хазин, сепаратисты перехватывают беспилотники и глушат передачу ими данных.

Официальные лица США на условиях анонимности признали, что электронные средства борьбы пророссийских сепаратистов в Донбассе оказались гораздо более сложными, чем американцы предполагали, когда конфликт только начался. Один из чиновников заметил, что эффективность аппаратов снизилась за то время, пока длилась процедура их поставки на Украину. И на поверку «они оказались гораздо менее эффективными, чем им [украинцам] хотелось бы, чем нам хотелось бы».

Беспилотник, перехваченный в ЛНР ЛИЦ

Источники, однако, отметили, что и США, и украинские военные смогли приспособиться к новой ситуации.

В командовании ВВС Украины заявили, что Raven RQ-11B использовались в зоне АТО, в том числе в боевых ситуациях.

Однако украинский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что на линии фронта дроны все же не применялись.

Как отметил Хазин, уязвимость БПЛА также позволяла противнику снимать позиции украинских войск в любое время. Кроме того, по его словам, батареи аппаратов хватает ненадолго, из-за чего они не могли надежно выполнять свою главную задачу — получать информацию по позициям артиллерии сепаратистов.

Как сообщали СМИ, еще в 2009 году Минобороны США выделило 66,6 млн долларов на модернизацию RQ-11, предполлагавшую замену аналогового оборудования беспилотных самолетов на цифровое. Это означало более качественное изображение плюс шифрованные каналы связи, которые осложняют перехват изображения с БПЛА.

В Пентагоне подтвердили Reuters, что американская армия сейчас использует Raven с цифровой начинкой.

Всего США оказали Украине «нелетальной военной помощи» на более чем 600 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя обучение украинских военных и поставки оборудования, в которое помимо беспилотников вошли радары, аптечки первой помощи в боевых условиях, приборы ночного видения, рации и другое оборудование.

Эти меры, по мнению администрации Барака Обамы, вместе с санкциями против РФ и дипломатическими усилиями, должны были положить конец войне на востоке Украины.

Однако через месяц, когда к власти в Штатах придет Дональд Трамп, программа поддержки Украины может претерпеть существенные изменения. Речь может идти как о поставках на Украину вооружений, к чему долгое время призывают некоторые члены Республиканской партии, от которой баллотировался Трамп. Так и о признании Крыма и снятии санкций с РФ.