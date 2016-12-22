Солидарность с Европейским: Дехусс, Гребенщиков, Пиотровский, Лурье

Продолжается кампания солидарности с Европейским университетом в Санкт-Петербурге – одним из ведущих российских центров образования, науки, экспертизы и просвещения в сфере социогуманитарных дисциплин. Кампания началась в связи с атакой, предпринятой на вуз инструментами проверок контрольных органов. Пока атака сдерживается, но общественная поддержка вуза является одной из гарантий того, что ее удастся отбить.

Рене Дехусс

Президент Европейского университетского института во Флоренции Рено Дехусс направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и министру образования и науки РФ Ольге Васильевой, в котором выразил свое отношение к ситуации, сложившейся вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Большим облегчением стало известие о том, что последнее решение Арбитражного суда в Москве приостановило действие решения "о приостановке", но я понимаю, что cпоры вокруг ЕУСПб еще не закончились.

За два десятилетия своего существования ЕУСПб превратился в первоклассное учебное заведение в сфере социальных и гуманитарных наук, которое признано во всем мире. Европейский университетский институт во Флоренции имеет значимый и очень ценный опыт взаимодействия с ЕУСПб на разных уровнях, включая нашу совместную докторскую программу. У нас есть и взаимные обмены, и множество академических событий и исследовательских проектов. Несмотря на то, что ЕУСПб меньшая и более молодая институция, чем Европейский университетский институт, наши исследовательские программы сравнимы по многим существенным показателям. Опыт нашей совместной работы убедил нас тут в ЕУИ, что уровень студентов ЕУСПб исключительный, работа его (ЕУСПб) преподавателей великолепна и его администрация проявляет завидную энергию и решимость.

Как и Вы, господин премьер-министр, я юрист. Мы оба знаем силу правовых вопросов и смысл формальных требований. Мне остается только надеяться, что вместе вы найдете законное, практическое и человеческое решение в этой ситуации»

Полный текст письма доступен по ссылке.

Борис Гребенщиков

20 декабря в Европейский университет приехал Борис Гребенщиков. Вместе с Борисом Борисовичем в вечере участвовал гитарист Алексей Зубарев и звукооператор Олег Гончаров.

Ниже мы републикуем подробный отчет о беседе (по ссылке доступен и подробный фотоотчет о встрече).

БГ: «Сегодняшний вечер, как я понимаю, если мне хоть как-то удается предвидеть будущее, будет проходить так – мы немножко попоем, а потом мне начнут приходить записки с вопросами, и я на них буду отвечать. А потом мы еще немножко попоем. А потом... Наступит Новый Год! Ну, и Рождество».

Борис Гребенщиков уже выступал в ЕУСПб, это было почти пять лет назад – 23 декабря 2011 года (фотографии Софьи Разумовской). Сегодняшнюю встречу Борис Борисович начал с песни «Стучаться в двери травы».

БГ: «Мы были готовы к тому, что на сегодняшнем вечере будет много людей эм... «древнего» возраста... Которые помнят еще наши самые первые воплощения. Это я к тому, что это была первая песня, написанная мной – которая мне понравилась. Примерно, год 1977-й, наверное... Вот еще одна, из тех времен, для тех, у кого такая «древняя» память».

Это была песня «Вызвать огонь на себя».

И сразу следом - «Почему не падает небо».

БГ: «Тех, кто вдруг когда-нибудь, сдуру, решит писать песни – предупреждаю, все, что вы напишете в своем произведении, когда начинаешь – обычно этого не знаешь... - все это произойдет с вами»

«Не было такой и не будет»

«Древнерусская тоска»

«Пришел пить воду».

БГ: «Ну, самое время уходить из программы»

БГ: «Ну, а теперь, если у вас есть хоть один вопрос – самое время его задать, пока осталось, чем отвечать».

ОХ: «Смодерировать невозможно, я понял это еще пять лет назад... Просто хотел сказать, что то, что начиналось с приглашения зайти поддержать нас в трудную минуту, обратилось в то, что Вы помогли исполнить очень много задач по фондовым показателям – (смех)»

Вопросы и ответы

В: «Близкий друг решил уйти в дацан монахом, разорвал все связи с друзьями, резко. Ищу утешительную песню»

БГ: «Ну, во-первых, можно начать с классики. Вот кто-то со ступочки спустился, наверное, милый мой идет, на нем монашеская ряса, она с ума меня сведет... Песен много, выбирайте. Половина из них точно подойдут.»

В: «Была на Вашем концерте в БКЗ с оркестром... Спасибо, спасибо... Спасибо... Так...»

БГ: «Подойти Вы можете, конечно, но дело в том... Есть одна подозрительная фраза: «Несколько лет тому назад Вы обещали...» Я точно знаю, что я ни-ко-гда никому не обещал ничего за последние двадцать пять лет. Это факт. Я просто знаю эту ловушку, и стараюсь в нее не попадать никогда. Но подойти – можно!»

В: «У «Человека из Кемерово» - есть реальный прототип?»

БГ: «Фильм Pulp Fiction, помните? «Криминальное чтиво», Тарантино, вот там был такой мистер Фикс – на русский вариант, смесь мастера Гриши и мистера Фикса».

В: «У Вас были моменты, когда Вы точно понимали, что Ваш голос – магия?»

БГ: «Нет, это дело не мое, понимать, мое дело петь. А понимать – это ваше дело.»

В: «Вы можете поделиться секретом, как Вы запоминаете или помните такое количество текстов?»

БГ: «Могу, легко. Дело в том, что, клянусь вам, поверьте моему опыту, более, чем сорокалетнему, запомнить текст песни невозможно. Просто невозможно. Даже если бы он был логический, даже тогда было бы невозможно, потому что было бы непонятно, по какой линии идти, а когда он не очень логический, как у меня, мягко говоря, другой логике подчиняется, то запомнить его нельзя – только быть в том состоянии, которое свойственно этой песне. И тогда каждая строчка воспринимается заново, и думаешь – «ба!.. ничего себе... Вот это интересный поворот!» Даже если эту песню ты пел до этого двести раз.

Один раз, близкий приятель «умолял» меня, чтобы я ему спел песню «Кострома Монамур», я говорю: «Толь, я не помню этой песни совсем!», он говорит: «Я тебе текст достану!». Положил передо мною текст, и я не смог ее спеть».

В: «Какое самое северное место, где вы выступали?»

БГ: «Соловки. Якутск, Норильск... Соловки!»

В: «Боб Дилан – Нобелевский лауреат. Скажите, что он для Вас значит?»

БГ: «Если у меня есть Учители – то их два, три. Клячкин (Евге́ний Исаа́кович Кля́чкин — советский и израильский поэт, бард, эстрадный артист. Википедия) научил меня – КАК петь, Окуджава научил меня тому, как должна быть сложена песня, а Дилан показал мне все остальное. То есть Дилану я обязан всем, я весь вышел из Дилана, как «что-то» из «Шинели» Гоголя. И случилось это так – когда я писал свои самые-самые первые приличные песни, я не мог поверить, что все так просто. И я ходил по всем друзьям и говорил: «Слушайте, у нас есть кто-нибудь, кто бы делал то же, что делал со мной Дилан?» Потому что понятно, что ни Клячкин, ни Окуджава, ни Высоцкий, ни все остальные не имеют никакого отношения к этой «сегодняшности», «сейчашности», которая была у Дилана. И все мне говорили: «Нет, и не пытайся найти, потому что Дилана на русском языке быть не может, русский язык вообще не располагает к этому». Я говорю: «К чему – к «этому»?», - «Ну, к «этому».» Я долго думал, что значит к «этому», потом понял. Русский язык, по соображению моих друзей и оппонентов, не располагал к тому, чтобы петь на мажорных аккордах. На русском языке, как они считали, можно петь только минорные песни, что означало, автоматически, «загнание» всей русской культуры в довольно странные русла... Почему у нас должны быть только мрачные песни, только печальные песни, почему нельзя про счастье петь? Я же задался вопросом о том, можно ли это сделать, и как раз Дилан мне показал общую канву. Я толком тогда еще не знал, что «общая канва» Дилана – это канва старинной английской, кельтской музыки, и большая часть того, что написано Диланом – написано на этом основании. Я взял то же самое и начал писать не про то, что писал Дилан, а про то, что я видел вокруг – вот так и получился «Аквариум». В общем, вот вкратце.

В: «В одной из Ваших песен Вы вопрошаете «Боже, помилуй полярников».»

БГ: «Я не вопрошаю, я прошу. Нет, спеть не могу. Однажды с одной японской старушкой-ювелиром, чудесной, я сидел под полной луной, и мы пели разные песни. Под полной луной, оказывается, петь не так просто, потому что полная луна не выдерживает «искусственности». И вот я пел-пел, все было отлично, и потом, думаю, спою-ка я «Полярников» - очень я люблю эту песню, красивая, много интересных слов. Я пою, и я понимаю, что «жую картон»... Потому что эта песня – придумана. Она не «настоящая», она «придуманная», очень хорошо придуманная! Это красивая придумка и мне она очень нравится. Но вот с тех пор я эту песню не пел, и прошло уже лет пятнадцать. Но если вы полярники, тогда... Молюсь за вас!»

В: «Расскажите, пожалуйста, сказку. Добрую.»

БГ: «Более того, я сделаю лучше – я покажу вам, что мы находимся в ее середине. А насколько она добрая – зависит от того, какие вы!..»

В: «Как дарить любовь, не навязывая ее?»

БГ: «О, хороший вопрос... Примерно шестьдесят, с небольшим, лет, я ищу на него ответ. Думаю, что ответа на него и нет. Потому что если бы по поводу любви были рецепты, они были бы давно собраны в книгу, изданы Министерством Любви, и виновные в несоблюдении, платили бы штраф. И их не выпускали бы заграницу. Было бы ужасно. Если у любви появятся рецепты, то можно сразу оттуда уходить.»

На этой романтической ноте сессия вопросов-ответов закончилась, Борис Борисович достал губную гармошку и исполнил песню «Сталь».

БГ: «Это и был ответ».

Так началась вторая часть концерта, которая открылась двумя совсем новыми песнями «Аквариума» - «Собачий вальс» и «Песни нелюбимых».

БГ: «Я думаю, что вы заслуживаете не только трагедии, но и общефилософских наблюдений. Например – из быта! Простые бытовые песни», так сказал БГ и исполнил песню «Масон Лева» и «Прикуривать от пустоты».

Встреча логически завершилась новой песней - «Жадная печаль».

Но «на ход ноги» БГ все-таки исполнил одну из самых главных программных песен – «Не пей вина, Гертруда». Все гости аплодировали стоя.

Михаил Пиотровский и Лев Лурье

Первую лекцию в специальном цикле «Почетные лекции» в поддержку Европейского университета, как мы уже писали, проведет Михаил Борисович Пиотровский, председатель Попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге, Генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Президиума РАН, Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Михаил Борисович выступит с лекцией на тему «Музей как историограф диалога и конфликта культур»». Лекция запланирована на 23 декабря (начало - в 14:00). Надеемся, что у нас будет возможность познакомить читателей с ее стенограммой.

К настоящему моменту назначена и вторая лекция. С ней выступит кандидат исторических наук, петербургский краевед, писатель, журналист, четырежды победивший в конкурсе петербургских журналистов «Золотое перо», обладатель «Анциферовской премии» за лучшее исследование истории Санкт-Петербурга, основатель и преподаватель истории Санкт-Петербургской классической гимназии, Лев Яковлевич Лурье. Лекция состоится 27 декабря в 18:00.

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