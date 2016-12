«Коммерсантъ» в статье «ФГУПы закатывают обратно» пишет, что идея принуждения ФГУПов к акционированию и контролируемым закупкам провалилась в Госдуме.

«Под елкой не так много подарков»: новогодние распродажи пока не в состоянии разогнать инфляцию декабря.

«Правительство отчитается перед советом Госдумы»: нижняя палата поправила свой регламент.

«Ведомости» в статье «Ритейлеры опасаются остановки продаж в феврале 2017 года» пишут, что не все успеют до февраля обновить кассовые аппараты и продажи в некоторых магазинах остановятся.

«Производители водки надеются на снижение акциза»: президент предложил ужесточить правила продажи и производства спиртосодержащих жидкостей.

«Госдума ищет себе новое место в системе власти»: Депутаты и их руководство хотят говорить на равных с правительством и администрацией президента.

В статье «Публичная застройка» РБК пишет, что москвичи и депутаты раскритиковали новые правила строительства в столице.

С 2017 года общая система налогообложения перестанет быть самой невыгодной для малого бизнеса, утверждается в статье «Кто не попросит упрощения».

Итоги первой сессии Госдумы седьмого созыва подводятся в статье «Меньше законотворчества».

«Известия» пишут: «Хакеры ставят на банкоматы». Кибермошенники в 2017 году могут похитить 2,5 млрд рублей через банкоматы.

«УЕФА не планирует отбирать у России Евро-2020»: Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен лишать Санкт-Петербург чемпионата Европы.

«Бут надеется вернуться по Страсбургской конвенции»: защита задействует два механизма для экстрадиции россиянина на родину.

«Газета.ru»: «В убийстве Карлова нашлись следы "Серых волков"». «Джейш аль-Фатх» объявила, что убила российского посла совместно с турецкими националистами.

По следам решения Британского союза биатлонистов о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени‍ написана статья «Бойкот России входит в моду».

О том, зачем Минздрав предписал руководителям медицинских центров увольнять родственников, написано в статье «Врачам прописали уволить родню».

The Economist: «Итальянская политика. Две крупнейшие партии Италии окружены проблемами» (Italian politics: Italy’s two biggest parties are beset with problems). Автор рассуждает о последствиях конституционного референдума в Италии, который, на первый взгляд, провел отчетливую границу между популистами-победителями и проигравшими либералами.

«Сирия и христианство: Алеппо представляет собой нравственную дилемму для лидиров-христиан» (Syria and Christianity: Aleppo presents a moral dilemma for Christian leaders). Автор рассуждает о моральных проблемах, порожденных сирийским кризисом, прежде всего ситуацией в Алеппо.

Bloomberg: «Германия начала охоту за террористом по всей Европе» (Germany Launches Europe-Wide Manhunt for Terror Threat). Германия в среду запустила паневропейскую инициативу по поиску вооруженного тунисца, имеющего связи с исламскими экстремистами. Он считается главным подозреваемым в организации теракта в Берлине.

«Меркель собирается исключить возможность сделки по Brexit'у в формате "банки за машины"» (Merkel to Close Off Banks-for-Cars Brexit Deal). Канцлер Германии Ангела Меркель стремится ужесточить позицию немцев относительно отделения Британии от ЕС. Она указывает на то, что автомобильная индустрия уязвима перед любыми попытками Британии заключить сделку о доступе к единому рынку до отделения от блока.

The Wall Street Journal: «Несмотря на теракт, берлинцы сохраняют спокойствие» (Despite Terror Attack, Berliners Carry On). Теракт в Берлине в понедельник выявил уязвимость системы безопасности в Германии. Однако жители столицы не впадают в панику.

«Анализ: увеличение российского влияния на Ближнем Востоке порождает врагов» (Analysis: Russia’s Rise in Mideast Creates Enemies). Россия, считает автор, обрела в умах ближневосточных народов, ту роль, которую долгое время играли США. Теперь она представляется им империалистической державой, которая ведет войну против мусульман и ислама.