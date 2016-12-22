Спецстрой России упраздняется. Об этом на итоговой коллегии Министерства обороны сообщил его глава Сергей Шойгу. Вместо целого ведомства в интересах Минобороны теперь будут работать восемь ФГУПов.

С ходу сложно разобраться, чьей победой или чьим поражением можно считать ликвидацию Спецстроя. С одной стороны, вся процедура выделения ФГУПов из Спецстроя, судя по всему, проходит в целом под контролем Минобороны, никаким разгромом и не пахнет. Да и умение своевременно абстрагироваться от чудовищно неэффективной структуры многого стоит.

С другой стороны, инициатива шла не от Шойгу, а значит всю историю можно считать аппаратным проигрышем военного ведомства. Осталось посмотреть, сможет ли кто-то заработать на этом очки.