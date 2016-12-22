Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 декабря 2016, четверг, 23:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
22 декабря 2016, 17:45
Сергей Шойгу Спецстрой
Илья Карпюк

#100 СЛОВ. Шойгу заявил об упразднении Спецстроя

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
фото: arhano.ru

Спецстрой России упраздняется. Об этом на итоговой коллегии Министерства обороны сообщил его глава Сергей Шойгу. Вместо целого ведомства в интересах Минобороны теперь будут работать восемь ФГУПов.

С ходу сложно разобраться, чьей победой или чьим поражением можно считать ликвидацию Спецстроя. С одной стороны, вся процедура выделения ФГУПов из Спецстроя, судя по всему, проходит в целом под контролем Минобороны, никаким разгромом и не пахнет. Да и умение своевременно абстрагироваться от чудовищно неэффективной структуры многого стоит.

С другой стороны, инициатива шла не от Шойгу, а значит всю историю можно считать аппаратным проигрышем военного ведомства. Осталось посмотреть, сможет ли кто-то заработать на этом очки.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Варвара Караулова в Московском окружном военном суде 10 октября 2016 года.
Защита обжаловала приговор Варваре Карауловой
Андрей Карлов
В деле о смерти посла РФ появился след сторонников Гюлена
Рецепт на лекарства
Валокордин начнут продавать по рецепту
Московский Кремль
Украинским следователям разрешили обыскать администрацию президента РФ
Евгений Джугашвили.
В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина
23:07 Трамп назначил себе пресс-секретаря
23:00 Пенсионеры ринулись покупать валокордин из-за «Боярышника»
22:37 Гюлен ответил на обвинения в убийстве российского посла
22:16 Российские конькобежцы озаботились переносом соревнований
21:40 Дочь Трампа оскорбили в самолете

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Михеев
Сергей Михеев на фоне созданного им вертолёта Ка-52 «Аллигатор»
22 декабря 1938 года родился Сергей Михеев, генеральный конструктор АО «Камов»
21:03 Трамп пообещал наращивать ядерные боеголовки
20:46 Россия подарит Сербии шесть МиГ-29 и танки
20:44 МИД Белоруссии выступил против жителей республики в языковом вопросе
20:43 Этап КМ по биатлону в Тюмени отменен
20:32 Немецкие спецслужбы давно подозревали берлинского террориста
20:18 Литва обвинила Россию в кибератаках
20:02 Московские власти выделили 3 млрд рублей на Новый год
19:59 Мосгордума может приравнять встречи с депутатами к митингам
19:45 Дутерте обозвал верховного комиссара ООН по правам человека
19:25 Стивен Сигал занялся бизнесом в России
19:12 В деле о смерти посла РФ появился след сторонников Гюлена
19:03 Литовский суд оставил в силе решение о штрафе «Газпрома» в 35,6 млн долларов
18:59 Конгресс обвинил Сноудена в контактах с российскими спецслужбами
18:42 Кучма получил в подарок от Лукашенко плюшевого петуха
18:39 ФАС рассмотрит дело Apple по сервисному обслуживанию в январе
18:35 В Подмосковье задержаны семеро экстремистов из организации «Таблиги Джамаат»
18:28 Жители РФ назвали рост цен главным событием года
18:19 Бывшего премьера Франции обсыпали мукой в Страсбурге
18:15 Рада приняла закон о частичной амнистии участников АТО
18:07 МИД России заинтересовался мемами украинского посла про «Боярышник»
18:00 Профессора ведущих университетов и бизнес-школ мира выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
18:00 Почти 10% россиян получили отказ в визе США в 2016 году
17:56 Минтранс подтвердил удвоение тарифов «Платона» в 2017 году
17:42 Украинским следователям разрешили обыскать администрацию президента РФ
17:39 Власти Латвии решили присвоить Михаилу Барышникову гражданство
17:17 В Думу внесен законопроект о штрафах за срыв выставок и концертов
17:17 Китай сообщил об испытании «невозможного двигателя»
17:08 Посол России в Турции похоронен в Москве
17:03 Сборную России по лыжным гонкам могут отстранить из-за доклада Макларена
16:56 Скончался профессор журфака МГУ Борис Есин
16:48 Защита обжаловала приговор Варваре Карауловой
16:39 В ГИТИСе возмутились объединением факультетов
16:37 Джоан Роулинг рассказала о двух новых книгах
16:35 Бывший зам Улюкаева стал вице-премьером Крыма
16:19 Из тюрьмы во Франции вышел российский футбольный фанат
16:15 Бывший глава Роспечати оштрафован на 100 тысяч за антисемитизм
16:13 Актриса Инна Чурикова сломала руку
15:56 Рада запретила Савченко представлять Украину в ПАСЕ
15:53 В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина
15:48 Варвара Караулова приговорена к 4,5 годам колонии
15:39 Песков рассказал о «вылезающей из каждого утюга» русофобии
15:32 Один из распространителей «Боярышника» отправлен по домашний арест
15:30 Древний подводный огород найден в Канаде
15:22 Главу «Столичного ювелирного завода» заподозрили в недоплате 5 млрд рублей налогов
15:05 Гюлен публично опроверг обвинения в причастности к убийству посла РФ в Турции
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.