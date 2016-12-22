США пообещали освободить часть территорий на севере японского острова Окинава, где сейчас располагаются американские военные объекты. Все необходимые процедуры для передачи четырех тысяч гектаров земли администрации префектуры Окинава завершены. Согласно сообщению вооруженных сил США, процедура возвращения будет проходить в два этапа: первый пройдет в Токио 21 декабря, второй — 22 декабря в городе Наго.

Возвращение участка земли, используемого для проведения учений, в частности, на авиабазе морской пехоты США «Футэмма», станет самым крупным возвратом земли японскому правительству с 1972 года. Токио потерял контроль над островом в 1945 году после поражения в битве за Окинаву, известной также как Операция Айсберг. Сражение продолжалось 82 дня и стало одним из самых кровопролитных на Тихоокеанском фронте за все время Второй Мировой войны. В 1972 году Окинаву вернули Японии, но при этом остров остался военным плацдармом США в восточной Азии.

База ВМФ США на Окинаве U.S. Marine Corps photo by Cpl. Darien J. Bjorndal/ Released

По данным местных властей, сейчас на острове располагается 74% всех американских военных объектов, хотя площадь префектуры составляет 0,6% от всей территории страны. На острове находятся около 25 тысяч американских военных, а также 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц. 18% территории Окинавы занимают американские объекты военной инфраструктуры.

Командующий морскими экспедиционными войсками США в Японии генерал-лейтенант Лоуренс Николсон заявил, что сокращение зоны учений в Окинаве не скажется на приверженности и способности США к работе с правительством Японии и японскими Силами самообороны. По словам Николсона, Вашингтон в дальнейшем намерен вернуть еще часть земель, уважая желание жителей острова сократить военное присутствие американцев.

Договор о возвращении этой территории был подписан в 1996 году, однако его реализация была отложена на неопределенный срок. В соответствии с договором, вместо демонтированных военных объектов будут построены шесть вертолетных площадок, которые, предположительно, будут использоваться американскими конвертопланами Osprey. На данный момент построено только две площадки, над остальными работа ведется с лета этого года.

Верховный суд Японии во вторник вынес решение в пользу плана японского правительства по передислокации авиабазы морской пехоты США на Окинаве. Власти и жители Окинавы годами добивались этого решения, возмущенные тем, что они называют «несправедливым бременем поддержки американского военного присутствия». Они настаивали на полном выводе базы с Окинавы, но в 2013 году стороны пришли к компромиссу и администрация префектуры согласилась перевести военный объект в другой район острова.

Разрешение на перенос «Футэммы» в пределах Окинавы было выдано бывшим главой префектуры Хирокадзу Накаимой. Нынешний губернатор Такэси Онага занимает более жесткую позицию и утверждает, что это решение было ошибочным. В 2015 году, выступая перед Советом по правам человека ООН в Женеве, Онага заявил, что планы по перемещению «Футэммы» опровергают элементарные права человека, в том числе права жителей острова на самоопределение.

Он также напомнил, что в послевоенный период американские военные, дислоцированные на острове, постоянно обвинялись в различных правонарушениях, а из-за большого количества военных объектов жители острова страдают от проблем с экологией. Рядом с «Футэммой» расположены школы, больницы и магазины, местные жители волнуются о возможности авиакатастроф.