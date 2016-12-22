Председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время проведения совещания с главами региональных избиркомов допустила возможность отмены единого дня голосования в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников совещания.

В настоящее время единый день голосование приходится на третье воскресенье сентября. Исключение — годы с выборами президента, тогда приоритет имеет дата, на которую назначено это голосование.

Впрочем, Памфилова считает, что возможен и перенос единого дня голосования на другую дату.

Элла Памфилова ЦИК РФ

Кроме того, один из участников совещания сказал, что от главы ЦИКа прозвучало предложение вернуть законодательное ограничение количества бюллетеней, которые одновременно может обрабатывать участковая комиссия. Памфилова считает, что так как членам УИК иногда «приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам», «возрастает вероятность ошибок».

Ранее введение единого дня голосования объяснялось тем, что проведение выборов в один момент по всей стране позволяет повысить явку, причем не только за счет агитации, но и благодаря вырабатыванию привычки посещать избирательные участки. Однако манипуляции с датой проведения голосования привели к тому, что теперь она приходится на середину сентября. Это значит, что значительная часть предвыборной кампании приходится на летний сезон отпусков, да и в день голосования многие предпочитают оказаться не в районе своей прописки, а далеко за пределами городов. В том числе и это стало причиной снижения явки в последнее время.

Предвыборная агитация партии «Единая Россия». Москва, август 2016 Андрей Любимов / АГН "Москва"

Идея про законодательное ограничение количества бюллетеней, которые одновременно может обрабатывать участковая комиссия, тоже не так однозначна. Работать с большим количеством бюллетеней действительно сложно, но не менее сложно приходится членам УИК, например, во время ручного подсчета бюллетеней по пятимандатным избирательным округам (а такие зачастую встречаются во время проведения муниципальных выборов). Как ЦИК предлагает регулировать такие вопросы, ничего не сообщается.

Вообще же идея отказа от единого дня голосования и возвращения ситуации 1990-х — 2000-х годов, когда каждый регион проводил выборы когда хотел, может, как ни странно, привести к ослаблению контроля центра над кампаниями. Мало того, что теперь не удастся вызывать в столицу ответственных за выборы в том или ином макрорегионе, а придется с каждым работать индивидуально, так еще и цена на услуги политтехнологов упадет.

Вообще же появление у ЦИКа фактически законодательных инициатив можно признать характерной чертой комиссии именно под управлением Памфиловой. Ее предшественник, Владимир Чуров, специально отказывался выносить на суд общественности и парламентарием свои предложения, считая, что авторы Конституции, которые не дали ЦИКу законодательной инициативы, были правы.